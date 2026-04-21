Sport

Gala RXF Next Fighter 29 Live Video. Stelian Ogică – Cristi Bud, în main-eventul serii

Gala RXF Next Fighter revine cu cu unul dintre cele mai spectaculoase carduri din istoria promoției lui Sebastian Vieru. Main event-ul Stelian Ogică vs. Cristi Bud este, de departe, cel mai așteptat meci al serii
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
21.04.2026 | 20:19
SPECIAL FANATIK
ADVERTISEMENT

Gala RXF Next Fighter 29 va fi protagonista unui nou show viral în ceea ce privește sporturile de contact. Pe lângă main eventul dintre Stelian Ogică și Cristi Bud, promoția lui Sebastian Vieru a pregătit și alte meciuri care vor ține publicul cu sufletul la gură. Sportivi de performanță, vedete ale internetului, dar și fete sexy vor intra în cușca de MMA.

Stelian Ogică vs. Cristi Bud, main event la gala RXF Next Fighter 29

RXF, cea mai populară promoție de divertisment sportiv din România, revine cu ediția cu numărul 29 a Next Fighter. Cel mai așteptat meci de pe card este, de departe, main eventul Stelian Ogică vs. Cristi Bud. Cei doi vor lupta pe reguli de box, iar meciul va dura trei runde a câte trei minute. Ogică este celebrul personaj care a susținut că biletul câștigător la Loteria România i-a fost furat. Acest eveniment se producea în ianuarie 2001.

ADVERTISEMENT

În schimb, Cristi Bud este un cunoscut fost fotbalist român. Legitimat în trecut la Liberty Oradea, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, Bihor Oradea, Debrecen, Pandurii, Milsami, ACS Poli, Concordia, Yverdon Sport, FC Hermannstadt, Turris, Minaur Baia Mare, Dunărea Călărași, Făurei, Dinamo și Speed Academy, Bud pășește pentru prima oară pe scena sporturilor de contact, la gala RXF Next Fighter 29.

În co-main event se vor lupta, tot pe reguli de box, Mike Cioacă și Marian Chiriac. Gala RXF Next Fighter 29 se anunță a fi una de top, sportivii din România încercând să se remarce, pentru ca pe viitor să își facă apariția în evenimentele principale organizate de promoter-ul Sebastian Vieru.

ADVERTISEMENT
Cât costă să vezi gala RXF Next Fighet 29

RXF Next Fighter 29 va avea loc în One Club București, marți, 21 aprilie, cu începere de la ora 20:00. Întreg show-ul va putea fi urmărit în format Live-Streaming pe Voyo.ro, prețul unui abonament fiind de 6 euro. În plus, site-ul FANATIK.RO vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în One Club București. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul iabilet.ro. Prețul celui mai ieftin tichet, la canapea, este de 100 de lei, în timp ce un loc la masa VIP costă 300 de lei.

ADVERTISEMENT
Fight card RXF Next Fighter 29

  • Main Event: Stelian Ogică vs Cristian Bud
  • Co-Main Event: Mike Cioacă vs Mihai Chiriac
  • Dodo vs Codruța Meilă
  • Petrișor Gănănău vs Elvis Suliman
  • Tudor Lebădă vs Daniel ”The Monkey” Bădulescu
  • Vasi Box vs Alexandru Nistor
  • Andrei Șerban vs Alex Sulea
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
