Galatasaray – Barcelona, cel mai scump meci din istoria fotbalului turc. Cât a ajuns să coste cel mai ieftin bilet

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Biletele pentru meciul dintre Galatasaray și FC Barcelona au atins sume uriașe. Fanii echipei de pe RAMS Park pot scoate peste 7.000 de lei pentru a-și vedea favoriții în meciul de gală din Liga Campionilor. În ciuda prețurilor piperate, a fost anunțat sold-out și Hansi Flick a venit cu vedetele la Istanbul.

Prețurile biletelor la Galtasaray – Barcelona au ajuns la sume astronomice

Galtasaray primește vizita lui FC Barcelona, în etapa 2 din faza principală a Ligii Campionilor. Venirea catalanilor pe RAMS Park a creat o agitație uriașă în jurul clubului, care a vrut să profite de acest lucru. Trupa din Istanbul a setat niște prețuri exorbitante pentru meciul de lux de marți seară.

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Fanii care vor să îi vadă în acțiune pe elevii lui Hansi Flick vor trebui să scoată sume serioase din buzunare. Cel mai ieftin bilet pentru partida de gală costă 2.800 de lire turcești (echivalentul a 270 de lei). În cazul locurilor în sectoarele premium ale stadionului, prețurile depășesc chiar și suma de 7.000 de lei:

Categoria 11 și oaspeți: 2.800 lire turcești ( 270 de lei)

lire turcești ( de lei) Categoria 10: 3.500 lire turcești ( 380 de lei)

lire turcești ( de lei) Categoria 9: 13.000 de lire turcești ( 1.257 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria 8: 15.000 de lire turcești ( 1.451 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria 7: 22.500 de lire turcești ( 2.146 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria 6: 25.000 de lire turcești ( 2.416 lei)

de lire turcești ( lei) Categoria 5: 30.000 de lire turcești ( 2.902 lei)

de lire turcești ( lei) Categoria 4: 35.000 de lire turcești ( 3.386 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria 3: 40.000 de lire turcești ( 3.869 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria 2: 45.000 de lire turcești ( 4.353 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria 1: 50.000 de lire turcești ( 4.837 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria deluxe: 70.000 de lire turcești ( 6.722 de lei)

de lire turcești ( de lei) Categoria premium: 75.000 de lire turcești ( 7.255 de lei)

Astfel, partida a devenit cea mai scumpă din istoria fotbalului turc. Totuși, acest lucru nu i-a oprit pe fani să își achiziționeze bilete. Cu o seară înaintea duelului, toate tichetele de acces pentru duelul dintre Galatasaray și Barcelona au fost vândute.

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Galatasaray a pierdut un singur meci în ultimele 11 dispute europene, contra lui Union Saint-Gilloise (Belgia). Mai mult, turcii au 4 victorii și 4 egaluri din ultimele 10 meciuri disputate pe teren propriu în competițiile continentale. Astfel, fanii se așteaptă la o prestație solidă împotriva .

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FC Barcelona vine cu vedetele la Istanbul

Cu mai puțin de 24 de ore înaintea partidei dintre Galatasaray și FC Barcelona, publicația turcă , a analizat lotul pe care l-ar putea alinia Hansi Flick. Echipa catalanilor ar fi plină de vedete: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus. Hansi Flick nu se va putea baza pe serviciile a 4 fotbaliști, care sunt accidentați: Roony Bardghji (ruptură de ligamente încrucișate – revine în mai 2027), Frenkie de Jong (probleme la nivelul ligamentelor genunchiului – revine pe 17 octombrie 2026), Andreas Christensen (accidentare musculară – revine în noiembrie 2026) și .

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Clubul de pe Camp Nou a făcut mai multe postări pe rețelele de socializare arătând atmosfera bună din cadrul lotului. Oficialii au sugerat un focus total pentru meciul din Liga Campionilor. După duelul cu Galatasaray, FC Barcelona va avea parte de un adversar foarte dificil. Catalanii vor zbura la Paris, pentru duelul contra lui PSG. Până atunci, atât Raphina cât și Frenkie de Jong vor deveni apți de joc. Până la finalul anului, FC Barcelona va mai întâlni încă 3 adversari în competiție: Aston Villa (acasă – 3 noiembrie), Sabah Baku (deplasare – 25 noiembrie) și Manchester City (acasă – 8 decembrie)