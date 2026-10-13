Galatasaray – Barcelona, cel mai scump meci din istoria fotbalului turc. Cât a ajuns să coste cel mai ieftin bilet

Biletele pentru meciul dintre Galatasaray și FC Barcelona au atins sume uriașe. Fanii echipei de pe RAMS Park pot scoate peste 7.000 de lei pentru a-și vedea favoriții în meciul de gală din Liga Campionilor. În ciuda prețurilor piperate, a fost anunțat sold-out și Hansi Flick a venit cu vedetele la Istanbul.
Galtasaray primește vizita lui FC Barcelona, în etapa 2 din faza principală a Ligii Campionilor. Venirea catalanilor pe RAMS Park a creat o agitație uriașă în jurul clubului, care a vrut să profite de acest lucru. Trupa din Istanbul a setat niște prețuri exorbitante pentru meciul de lux de marți seară.
Fanii care vor să îi vadă în acțiune pe elevii lui Hansi Flick vor trebui să scoată sume serioase din buzunare. Cel mai ieftin bilet pentru partida de gală costă 2.800 de lire turcești (echivalentul a 270 de lei). În cazul locurilor în sectoarele premium ale stadionului, prețurile depășesc chiar și suma de 7.000 de lei:
Astfel, partida a devenit cea mai scumpă din istoria fotbalului turc. Totuși, acest lucru nu i-a oprit pe fani să își achiziționeze bilete. Cu o seară înaintea duelului, toate tichetele de acces pentru duelul dintre Galatasaray și Barcelona au fost vândute.
Galatasaray a pierdut un singur meci în ultimele 11 dispute europene, contra lui Union Saint-Gilloise (Belgia). Mai mult, turcii au 4 victorii și 4 egaluri din ultimele 10 meciuri disputate pe teren propriu în competițiile continentale. Astfel, fanii se așteaptă la o prestație solidă împotriva campioanei en-titre din La Liga.
Cu mai puțin de 24 de ore înaintea partidei dintre Galatasaray și FC Barcelona, publicația turcă Fanatik, a analizat lotul pe care l-ar putea alinia Hansi Flick. Echipa catalanilor ar fi plină de vedete: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus. Hansi Flick nu se va putea baza pe serviciile a 4 fotbaliști, care sunt accidentați: Roony Bardghji (ruptură de ligamente încrucișate – revine în mai 2027), Frenkie de Jong (probleme la nivelul ligamentelor genunchiului – revine pe 17 octombrie 2026), Andreas Christensen (accidentare musculară – revine în noiembrie 2026) și Raphina (edem muscular – revine pe 15 octombrie 2026).
Clubul de pe Camp Nou a făcut mai multe postări pe rețelele de socializare arătând atmosfera bună din cadrul lotului. Oficialii au sugerat un focus total pentru meciul din Liga Campionilor. După duelul cu Galatasaray, FC Barcelona va avea parte de un adversar foarte dificil. Catalanii vor zbura la Paris, pentru duelul contra lui PSG. Până atunci, atât Raphina cât și Frenkie de Jong vor deveni apți de joc. Până la finalul anului, FC Barcelona va mai întâlni încă 3 adversari în competiție: Aston Villa (acasă – 3 noiembrie), Sabah Baku (deplasare – 25 noiembrie) și Manchester City (acasă – 8 decembrie)