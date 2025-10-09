Sport

Galatasaray, elogii pentru Gică Popescu de ziua lui! Cum l-au numit turcii pe fostul internațional

Galatasaray a avut un mesaj special pentru Gică Popescu în ziua în care „Baciul” a împlinit vârsta de 58 de ani. Cum l-au descris turcii pe fostul internațional român.
Iulian Stoica
09.10.2025 | 17:25
Galatasaray elogii pentru Gica Popescu de ziua lui Cum lau numit turcii pe fostul international
ULTIMA ORĂ
Galatasaray, mesaj special de ziua lui Gică Popescu. Sursă foto: Facebook

Gică Popescu a împlinit vârsta de 58 de ani pe data de 9 octombrie. Galatasaray, club la care „Baciul” a scris istorie, a avut doar cuvinte de laudă pentru fostul internațional român.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu, la loc de cinste în istoria lui Galatasaray

Gică Popescu este unul dintre cei mai importanți jucători români din „Generația de Aur”, iar acest lucru se reflectă și la cluburile la care a fost legitimat. „Baciul” a bifat echipe din La Liga, Seria A sau Bundesliga, însă cele mai importante trofee au fost cucerite la Galatasaray.

În ziua în care Gică Popescu a împlinit vârsta de 58 de ani, clubul din Istanbul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-au urat „la mulți ani” fostului internațional român. Mai mult de atât, turcii l-au numit pe Popescu drept „unul dintre jucătorii de neuitat”.

ADVERTISEMENT

„Astăzi este ziua lui Gheorghe Popescu, unul dintre jucătorii noștri de neuitat! La mulți ani fericiți, Gică!”, s-a regăsit în mesajul postat de Galatasaray pe rețelele de socializare.

Cum a ajuns Gică Popescu la Galatasaray

Gică Popescu a ajuns în vara anului 1997 la clubul din Istanbul. Galatasaray plătea la acel moment nu mai puțin de 4,5 milioane de euro celor de la FC Barcelona în schimbul fundașului român, suma fiind una extrem de mare pentru acele timpuri.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Experiența sa internațională și-a pus amprenta imediat, astfel că Gică Popescu a devenit în cel mai scurt timp unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit la acel moment de Fatih Terim.

ADVERTISEMENT
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții...
Digisport.ro
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”

Ce trofee a câștigat „Baciul” la Galatasaray

De numele lui Gică Popescu se leagă cele mai importante trofee din istoria lui Galatasaray. Cu Popescu și Gheorghe Hagi pe teren, clubul din Istanbul reușea să pună mâna pe Cupa UEFA la finalul sezonului 1999/2000, ca ulterior să ridice și Supercupa Europei.

La finalul sezonului 2000/2001, „Baciul” decidea să o părăsească pe Galatasaray, asta după ce bifase nu mai puțin de 178 de meciuri, 8 goluri și 9 pase decisive în tricoul formației din Turcia.

ADVERTISEMENT
După ce a pierdut cu FCSB, Universitatea Craiova a mai primit o veste...
Fanatik
După ce a pierdut cu FCSB, Universitatea Craiova a mai primit o veste proastă. FRF tocmai a luat decizia
Legendarul tricou al lui Diego Maradona a fost regăsit după 40 de ani...
Fanatik
Legendarul tricou al lui Diego Maradona a fost regăsit după 40 de ani și va fi scos la licitație! Care va fi prețul de pornire
Leonard Doroftei, pus la zid după ce a promovat înrolarea tinerilor în armată....
Fanatik
Leonard Doroftei, pus la zid după ce a promovat înrolarea tinerilor în armată. Cum se apără fostul pugilist
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
O româncă s-a stabilit în Turcia și a rămas uluită: 'Este primul lucru...
iamsport.ro
O româncă s-a stabilit în Turcia și a rămas uluită: 'Este primul lucru pe care-l aud'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!