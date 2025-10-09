Galatasaray, elogii pentru Gică Popescu de ziua lui! Cum l-au numit turcii pe fostul internațional

Gică Popescu a împlinit vârsta de 58 de ani pe data de 9 octombrie. Galatasaray, club la care „Baciul” a scris istorie, a avut doar cuvinte de laudă pentru fostul internațional român.

Gică Popescu, la loc de cinste în istoria lui Galatasaray

Gică Popescu este unul dintre cei mai importanți jucători români din „Generația de Aur”, iar acest lucru se reflectă și la cluburile la care a fost legitimat. „Baciul” a bifat echipe din La Liga, Seria A sau Bundesliga, însă cele mai importante trofee au fost cucerite la Galatasaray.

clubul din Istanbul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-au urat „la mulți ani" fostului internațional român. Mai mult de atât,

„Astăzi este ziua lui Gheorghe Popescu, unul dintre jucătorii noștri de neuitat! La mulți ani fericiți, Gică!”, s-a regăsit în mesajul postat de Galatasaray pe rețelele de socializare.

Bugün unutulmaz oyuncularımızdan Gheorghe Popescu’nun doğum günü 🎂 Nice mutlu yıllara Gică! 💛❤️ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)

Cum a ajuns Gică Popescu la Galatasaray

Gică Popescu a ajuns în vara anului 1997 la clubul din Istanbul. Galatasaray plătea la acel moment nu mai puțin de 4,5 milioane de euro celor de la FC Barcelona în schimbul fundașului român, suma fiind una extrem de mare pentru acele timpuri.

Experiența sa internațională și-a pus amprenta imediat, astfel că Gică Popescu a devenit în cel mai scurt timp unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit la acel moment de Fatih Terim.

Ce trofee a câștigat „Baciul” la Galatasaray

De numele lui Gică Popescu se leagă cele mai importante trofee din istoria lui Galatasaray. Cu Popescu și Gheorghe Hagi pe teren, clubul din Istanbul reușea să pună mâna pe Cupa UEFA la finalul sezonului 1999/2000, ca ulterior să ridice și Supercupa Europei.

La finalul sezonului 2000/2001, „Baciul” decidea să o părăsească pe Galatasaray, asta după ce bifase nu mai puțin de 178 de meciuri, 8 goluri și 9 pase decisive în tricoul formației din Turcia.