Galatasaray – Fenerbahce, în Supercupa Turciei, regal fotbalistic de mare clasă pe Voyo! Transmisiune exclusivă din ”infernul” de la Istanbul

Marele duel al fotbalului din Turcia este fără îndoială cel în care se află față în față coloșii Galatasaray și Fenerbache. Iar când pe masă se află și un trofeu, Supercupa în acest caz, lucrurile devin cu adevărat interesante. Întreaga nebunie de la Istanbul va putea fi văzută doar pe Voyo.

Supercupa Turciei se vede pe Voyo

Primul trofeu al anului 2026 din Turcia se va acorda sâmbătă, 10 ianuarie. Galatasaray și Fenerbahce își vor disputa finala Supercupei pe stadionul Ataturk din Istanbul, cu începere de la ora 19:30.

Drepturile de televizare în România ale marelui derby al fotbalului turc au fost achiziționate de trustul Pro. Așa cum i-au obișnuit deja pe fanii fotbalului, șefii din Pache Protopopescu au hotărât ca partida să fie transmisă în exclusivitate pe Voyo.

Turcii au preluat și ei sistemul cu 4 echipe în Supercupă, cu semifinale și finală. Astfel, pentru a ajunge în ultimul act, Galatasaray a trecut de Trabzonspor, scor 4-1, în timp ce Fenerbahce a învins Samsunspor, scor 2-0.

Galatasaray domină fotbalul din Turcia

Galatasaray a reușit în stagiunea precedentă să facă ”dubla”, campionat – Cupa Turciei, și este lider și la jumătatea actualului sezon din Super Lig, cu 3 puncte avans față de Fenerbahce.

Astfel, ”Cim Bom” sunt considerați favoriți în finala Supercupei Turciei, însă ”galben-negrii” speră să oprească hegemonia rivalilor. Cu siguranță va fi un duel pasionant, iar întregul spectacol va putea fi urmărit în direct pe Voyo.

Voyo, portofoliu impresionant în sport

Trustul Pro a făcut investiții majore în ultima perioadă în sectorul transmisiunilor sportive și a achiziționat drepturile de televizare ale mai multor competiții importante. Iar multe dintre acestea se văd doar pe Voyo.

Fără doar și poate că , cel mai bogat campionat de fotbal din lume, însă pe platforma de streaming se mai pot vedea și meciurile din Ligue 1, Cupa Angliei, Supercupa Franței, Cupa și Supercupa Italiei, dar și din NFL (liga profesionistă de fotbal american).

Tot pe Voyo se mai văd Campionatele Europene U19 și U21, Campionatul Mondial al Cluburilor, SuperLiga feminină, Liga Florilor și Liga Zimbrilor la handbal, Campionatele Mondiale de haltere, Campionatul Mondial de Raliuri WRC, gale de kickbox și o serie de filme documentare cu tematică sportivă.

Trustul Pro deține și drepturile de televizare pentru Campionatul European din 2028, iar de curând a cumpărat din 2026 până în 2031 , iar FANATIK a aflat că acestea vor fi difuzate în exclusivitate pe Voyo.

Fanii sportului care nu vor să rateze cele mai tari competiții sportive în 2026 vor trebui să-și facă un abonament la Voyo. Costul unui astfel de abonament este de 5,99 euro pe lună.