Galatasaray încă îl plânge pe Mircea Lucescu! Decizia luată înaintea meciului din Superliga Turciei: „Vei fi mereu în inimile noastre”. Video

Lumea fotbalului a fost zguduită de vestea morții lui Mircea Lucescu. Selecționer s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Galatasaray nu l-a uitat pe „Il Luce” și a oferit un videoclip special înainte de etapa de campionat.

Galatasaray încă îl plânge pe Mircea Lucescu

. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 7 aprilie, la Cimitirul Bellu din București, după ce preț de două zile sicriul său a fost depus la Arena Națională, acolo unde peste 15.000 de persoane l-au vizitat.

Galatasaray este cel mai mare club din Turcia, iar o parte din performanțele istorice ale clubului se leagă de numele lui Mircea Lucescu. Cu cinci minute înainte de startul meciului cu Kocaelispor, din etapa a 29-a din campionat, turcii au postat un clip special în memoria celui mai titrat antrenor român din istorie.

Mai exact, Galatasaray au urcat pe rețelele de socializare un videoclip în care erau derulate cele mai importante momente ale lui Mircea Lucescu pe banca tehnică. Postarea a avut și un mesaj special: „Vei fi mereu în inimile noastre, Lucescu”, semn că „Il Luce” a fost extrem de apreciat în Turcia. Totodată, turcii au rulat filmulețul emoționant pe tabela de la stadion înaintea duelului cu Kocaelispor.

Sonsuza kadar kalbimizdesin Luce… ♾️ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)

Ce trofee a cucerit Mircea Lucescu cu Galatasaray

De-a lungul unei cariere întinse pe mai bine de patru decenii, , clasându-se astfel pe locul al treilea în ierarhia celor mai titrați antrenori din istorie. Românul este depășit doar de Alex Ferguson, cu 47 de trofee, și de Pep Guardiola, care are 37 de trofee în palmares.

Cea mai prolifică perioadă a carierei sale a fost în Ucraina, la Șahtior. Mircea Lucescu a schimbat din temelii fotbalul din țara vecină și a reușit să câștige 8 titluri de campion, 7 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe, precum și Cupa UEFA în sezonul 2008/2009. Fostul selecționer a avut, de asemenea, o relație specială cu Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior.

Întorcându-ne la Galatasaray, Mircea Lucescu s-a aflat pe banca formației între iulie 2000 – iunie 2002. În cele două sezoane, turcii au reușit să cucerească Supercupa Europei, în sezonul 2000/2001, cât și titlul în stagiunea 2001/2002. În acea perioadă, „Il Luce” i-a avut sub comandă pe Gică Hagi, Gică Popescu și Radu Niculescu.