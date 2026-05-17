Sport

Galatasaray, la un pas de tragedie în timpul paradei de celebrare a campionatului! Jucătorilor le-a trecut… podul pe la ureche și au reacționat nervos la adresa șoferului. Video

Jucătorii de la Galatasaray au fost aproape de un accident tragic! Aflați într-un autobuz decapotat, fotbaliștii erau cât pe ce să se accidenteze grav din cauza inconștienței șoferului
Ciprian Păvăleanu
17.05.2026 | 09:30
Galatasaray la un pas de tragedie in timpul paradei de celebrare a campionatului Jucatorilor lea trecut podul pe la ureche si au reactionat nervos la adresa soferului Video
ULTIMA ORĂ
Șoferul autobuzului lui Galatasaray a fost la pun pas să transforme momentul festiv în unul tragic. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Galatasaray a câștigat un nou titlu de campioană în Turcia și l-a sărbătorit așa cum se obișnuiește. Fotbaliștii au dat turul Istanbulului într-un autobuz descoperit, însă o clipă de neatenție putea să ducă de la sărbătoare la un eveniment tragic, după ce au fost la un pas să lovească un pod.

Cum putea să se transforme ziua de sărbătoare a lui Galatasaray în una tragică

Galatasaray, formație din Istanbul la care foarte mulți români au jucat de-a lungul timpului, a triumfat din nou în competiția internă, acolo unde pare că Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor, principalele candidate, sunt la ani lumină de formația Cimbom, care domină autoritar campionatul.

ADVERTISEMENT

Pentru a sărbători performanța, jucătorii au dat turul orașului într-un autobuz descoperit, exact așa cum a făcut-o și FCSB în București în ultimii doi ani. Doar că aici sărbătoarea se putea transforma în tragedie. Șoferul autobuzului nu a conștientizat că cei aflați la etajul superior ar putea fi distrași de atmosferă și nu a încetinit deloc în apropierea unui pod.

Una dintre persoanele prezente a observat în ultimul moment și i-a avertizat pe jucători să se aplece. Unii dintre ei nu au reacționat în timp, însă au fost salvați de înălțime. Capetele lor au trecut razant pe sub podul ce putea transforma momentul festiv într-un real dezastru. Chiar dacă unii s-au amuzat pe seama momentului, alții au reacționat extrem de nervos, iar Davinson Sanchez, fostul fotbalist al lui Tottenham, a fost extrem de vehement la adresa șoferului.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Gică Hagi a felicitat-o pe Galatasaray pentru triumful din campionat

Gică Hagi este unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Galatasaray, iar „Regele” este extrem de iubit în Turcia. Actualul selecționer al României nu a uitat de clubul care i-a oferit totul și a postat un mesaj pe Facebook prin care și-a felicitat fosta echipă.

ADVERTISEMENT
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris...
Digisport.ro
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision

„Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal. Mereu, oriunde, cel mai mare Cimbom, Cimbom, Cimbom”, a scris Gică Hagi pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat...
Fanatik
Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj
Inter Milano va organiza o tabără sportivă în România! Unde va fi amplasată...
Fanatik
Inter Milano va organiza o tabără sportivă în România! Unde va fi amplasată academia echipei lui Cristi Chivu
Bogdan Baratky pune la îndoială „miturile Giuleștiului”: „La bine și la greu pentru...
Fanatik
Bogdan Baratky pune la îndoială „miturile Giuleștiului”: „La bine și la greu pentru Corporația Rapid”
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!