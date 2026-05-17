Galatasaray, la un pas de tragedie în timpul paradei de celebrare a campionatului! Jucătorilor le-a trecut… podul pe la ureche și au reacționat nervos la adresa șoferului. Video

Galatasaray a câștigat un nou titlu de campioană în Turcia și l-a sărbătorit așa cum se obișnuiește. Fotbaliștii au dat turul Istanbulului într-un autobuz descoperit, însă o clipă de neatenție putea să ducă de la sărbătoare la un eveniment tragic, după ce au fost la un pas să lovească un pod.

Cum putea să se transforme ziua de sărbătoare a lui Galatasaray în una tragică

Galatasaray, formație din Istanbul la care foarte mulți români au jucat de-a lungul timpului, a triumfat din nou în competiția internă, acolo unde pare că Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor, principalele candidate, sunt la ani lumină de formația Cimbom, care domină autoritar campionatul.

Pentru a sărbători performanța, jucătorii au dat turul orașului într-un autobuz descoperit, Doar că aici sărbătoarea se putea transforma în tragedie. Șoferul autobuzului nu a conștientizat că cei aflați la etajul superior ar putea fi distrași de atmosferă și nu a încetinit deloc în apropierea unui pod.

Una dintre persoanele prezente a observat în ultimul moment și i-a avertizat pe jucători să se aplece. Unii dintre ei nu au reacționat în timp, însă au fost salvați de înălțime. Capetele lor au trecut razant pe sub podul ce putea transforma momentul festiv într-un real dezastru. Chiar dacă unii s-au amuzat pe seama momentului, alții au reacționat extrem de nervos, iar Davinson Sanchez, fostul fotbalist al lui Tottenham, a fost extrem de vehement la adresa șoferului.

Galatasaray üstü açık takım otobüsü üst geçitten geçerken tehlike yaşadı. Futbolcular otobüs şoförüne tepki gösterdi — Futbolmedyacom (@Futbolmedya)

Gică Hagi a felicitat-o pe Galatasaray pentru triumful din campionat

Gică Hagi este unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Galatasaray, iar „Regele” este extrem de iubit în Turcia. Actualul selecționer al României nu a uitat de clubul care i-a oferit totul și

„Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal. Mereu, oriunde, cel mai mare Cimbom, Cimbom, Cimbom”, a scris Gică Hagi pe pagina sa de Facebook.