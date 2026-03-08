Gâlcă a anunțat ce trebuie să facă Rapid pentru a câștiga titlul, chiar după egalul făcut cu Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Confruntarea dintre primele două din SuperLiga, , s-a terminat la egalitate, , după două goluri venite în repriza secundă ce au purtat semnătura lui Alex Dobre, respectiv Nicușor Bancu.

Costel Gâlcă vrea mai mult de la jucătorii săi după egalul dintre Rapid și Universitatea Craiova

Costel Gâlcă a spus că a fost mulțumit de modul în care jucătorii s-au prezentat la partida contra celor de la Universitatea Craiova, însă cu toate acestea tehnicianul vrea mai mult în play-off. Antrenorul giuleștenilor a vorbit inclusiv despre lupta pentru câștigarea campionatului și condiția pentru ca echipa sa să facă acest lucru.

„Am făcut un meci bun în general, să spun așa, ne-a lipsit acolo pe construcție ceva. Cu siguranță că o să arătăm mult mai bine în play-off, meciurile vor fi foarte echilibrate și se vor decide pe detalii tactice și calități individuale. Cu siguranță că trebuie să avem încrederea de a ține mai mult de minge, de a controla meciurile.

(n.r. ce-și dorește de ziua lui) În primul rând îmi doresc să fiu sănătos și să dăm satisfacție suporterilor clubului Rapid. V-am spus, fanii au fost și sunt mereu cu noi, fac o atmosferă extraordinară și contribuie la victorii. Dacă avem această atitudine și când avem mingea gestionăm situațiile mult mai bine cu siguranță că ne batem la titlu”, a spus Constantin Gâlcă la finalul partidei.

În tur, Rapid a remizat în Bănie, 2-2, după de Nsimba a marcat din penalty la ultima fază și a reușit să scoată un punct pentru olteni.

Rapid și Universitatea Craiova urmează să se întâlnească din nou în play-off

Sezonul regulat s-a terminat pentru cei de la Rapid și Universitatea Craiova, iar cele două știu că vor încheia pe locul secund, respectiv pe primul loc. Oltenii vor începe play-off-ul cu 30 de puncte, în timp ce giuleștenii vor avea 28 de puncte. Cele două echipe se vor întâlni în runda cu numărul 5 din play-off, prima dată în Bănie, iar returul va avea loc în Giulești în etapa cu numărul 10 din play-off.

Formația pregătită de Costel Gâlcă a câștigat ultima dată titlul în 2003, atunci când Mircea Rednic era pe banca grupării și patron era George Copos.