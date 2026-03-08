Sport

Gâlcă a anunțat ce trebuie să facă Rapid pentru a câștiga titlul, chiar după egalul făcut cu Universitatea Craiova

Rapid și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, în derby-ul etapei cu numărul 30 din SuperLiga, după un meci echilibrat ce a adus peste 12.000 de oameni în Giulești.
Mihai Alecu
08.03.2026 | 22:57
Galca a anuntat ce trebuie sa faca Rapid pentru a castiga titlul chiar dupa egalul facut cu Universitatea Craiova
ULTIMA ORĂ
Costel Gâlcă a vorbit după egalul Rapidului cu Craiova
ADVERTISEMENT

Confruntarea dintre primele două din SuperLiga, Rapid și Universitatea Craiova, s-a terminat la egalitate, 1-1, după două goluri venite în repriza secundă ce au purtat semnătura lui Alex Dobre, respectiv Nicușor Bancu.

Costel Gâlcă vrea mai mult de la jucătorii săi după egalul dintre Rapid și Universitatea Craiova

Costel Gâlcă a spus că a fost mulțumit de modul în care jucătorii s-au prezentat la partida contra celor de la Universitatea Craiova, însă cu toate acestea tehnicianul vrea mai mult în play-off. Antrenorul giuleștenilor a vorbit inclusiv despre lupta pentru câștigarea campionatului și condiția pentru ca echipa sa să facă acest lucru.

ADVERTISEMENT

„Am făcut un meci bun în general, să spun așa, ne-a lipsit acolo pe construcție ceva. Cu siguranță că o să arătăm mult mai bine în play-off, meciurile vor fi foarte echilibrate și se vor decide pe detalii tactice și calități individuale. Cu siguranță că trebuie să avem încrederea de a ține mai mult de minge, de a controla meciurile.

(n.r. ce-și dorește de ziua lui) În primul rând îmi doresc să fiu sănătos și să dăm satisfacție suporterilor clubului Rapid. V-am spus, fanii au fost și sunt mereu cu noi, fac o atmosferă extraordinară și contribuie la victorii. Dacă avem această atitudine și când avem mingea gestionăm situațiile mult mai bine cu siguranță că ne batem la titlu”, a spus Constantin Gâlcă la finalul partidei.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
  • În tur, Rapid a remizat în Bănie, 2-2, după de Nsimba a marcat din penalty la ultima fază și a reușit să scoată un punct pentru olteni.

Rapid și Universitatea Craiova urmează să se întâlnească din nou în play-off

Sezonul regulat s-a terminat pentru cei de la Rapid și Universitatea Craiova, iar cele două știu că vor încheia pe locul secund, respectiv pe primul loc. Oltenii vor începe play-off-ul cu 30 de puncte, în timp ce giuleștenii vor avea 28 de puncte. Cele două echipe se vor întâlni în runda cu numărul 5 din play-off, prima dată în Bănie, iar returul va avea loc în Giulești în etapa cu numărul 10 din play-off.

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

Formația pregătită de Costel Gâlcă a câștigat ultima dată titlul în 2003, atunci când Mircea Rednic era pe banca grupării și patron era George Copos.

Nicușor Bancu cere sancțiuni după scandările rasiste din Rapid – U Craiova 1-1:...
Fanatik
Nicușor Bancu cere sancțiuni după scandările rasiste din Rapid – U Craiova 1-1: „N-ar fi corect față de Ștefan Baiaram!”
Alex Dobre, reacție în forță după Rapid – U Craiova 1-1: „Cu siguranță...
Fanatik
Alex Dobre, reacție în forță după Rapid – U Craiova 1-1: „Cu siguranță putem să luăm campionatul!”
AC Milan – Inter 1-0, live video în etapa a 28-a din Serie...
Fanatik
AC Milan – Inter 1-0, live video în etapa a 28-a din Serie A. Misiune dificilă pentru echipa lui Cristi Chivu! A început repriza secundă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!