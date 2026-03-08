Gâlcă a anunțat ce trebuie să facă Rapid pentru a câștiga titlul, chiar după egalul făcut cu Universitatea Craiova

Confruntarea dintre primele două din SuperLiga, Rapid și Universitatea Craiova, s-a terminat la egalitate, 1-1, după două goluri venite în repriza secundă ce au purtat semnătura lui Alex Dobre, respectiv Nicușor Bancu.
Costel Gâlcă a spus că a fost mulțumit de modul în care jucătorii s-au prezentat la partida contra celor de la Universitatea Craiova, însă cu toate acestea tehnicianul vrea mai mult în play-off. Antrenorul giuleștenilor a vorbit inclusiv despre lupta pentru câștigarea campionatului și condiția pentru ca echipa sa să facă acest lucru.
„Am făcut un meci bun în general, să spun așa, ne-a lipsit acolo pe construcție ceva. Cu siguranță că o să arătăm mult mai bine în play-off, meciurile vor fi foarte echilibrate și se vor decide pe detalii tactice și calități individuale. Cu siguranță că trebuie să avem încrederea de a ține mai mult de minge, de a controla meciurile.
(n.r. ce-și dorește de ziua lui) În primul rând îmi doresc să fiu sănătos și să dăm satisfacție suporterilor clubului Rapid. V-am spus, fanii au fost și sunt mereu cu noi, fac o atmosferă extraordinară și contribuie la victorii. Dacă avem această atitudine și când avem mingea gestionăm situațiile mult mai bine cu siguranță că ne batem la titlu”, a spus Constantin Gâlcă la finalul partidei.
Sezonul regulat s-a terminat pentru cei de la Rapid și Universitatea Craiova, iar cele două știu că vor încheia pe locul secund, respectiv pe primul loc. Oltenii vor începe play-off-ul cu 30 de puncte, în timp ce giuleștenii vor avea 28 de puncte. Cele două echipe se vor întâlni în runda cu numărul 5 din play-off, prima dată în Bănie, iar returul va avea loc în Giulești în etapa cu numărul 10 din play-off.
Formația pregătită de Costel Gâlcă a câștigat ultima dată titlul în 2003, atunci când Mircea Rednic era pe banca grupării și patron era George Copos.