Gâlcă a dat cărțile pe față după eșecul cu U Cluj. Momentul în care totul s-a rupt totul la Rapid și detalii despre situația lui Alex Dobre

Rapid bifează un nou meci fără victorie în play-off, de data aceasta pe terenul celor de la U Cluj, după ce ardelenii s-au impus, 1-0, datorită unui gol venit din partea lui Codrea.
Mihai Alecu
09.05.2026 | 23:38
Ce spune Costel Gâlcă după U Cluj - Rapid. Foto: Sport Pictures
Formația giuleșteană nu se regăsește și rămâne cu o singură victorie în play-off, obținută cu Dinamo, în prima etapă. Rapid a pierdut confruntarea de pe Cluj Arena, 0-1, după ce a fost o prestație nesatisfăcătoare din partea jucătorilor bucureșteni.

Costel Gâlcă, resemnat după un nou meci pierdut de Rapid

Costel Gâlcă a fost resemnat la finalul confruntării disputate cu U Cluj și a vorbit despre problemele de lot pe care echipa sa le are. Tehnicianul grupării giuleștene a dezvăluit că momentul în care problemele au apărut pentru cei de la Rapid a fost în duelul din tur, cu ardelenii, pierdut cu 2-1. Printre absenții Rapidului a fost și Alex Dobre, despre problemele căruia FANATIK a scris în exclusivitate.

„Am început temători prima repriză, nu am avut reușite, multe greșeli. Tot ce făceam era înspre poarta noastră. A doua repriză am controlat meciul, fără realizări în fața porții. Sunt mulți absenți, dar am spus, pe cei care sunt valizi noi contăm și încercăm să scoatem rezultate bune. Nu s-a putut astăzi. Dobre s-a simțit rău, el a mai pățit asta în trecut, o stare din asta. A rămas acasă, în teorie, dacă se refăcea, trebuia să vină, dar era imposibil.

Nici nu a dormit noaptea. La meciul cu U Cluj acasă acolo s-a rupt cam totul, au început accidentările, a fost din ce în ce mai rău. Important pentru noi e să scoatem ceva din aceste meciuri. Am dat peste o echipă matură, care a închis destul de bine spațiile. Chiar dacă am dominat în repriza a doua nu am avut ocazii așa mari”, a spus Costel Gâlcă.

Rapid pierde teren în lupta pentru cupele europene

Rezultatul de pe Cluj Arena complică lucrurile pentru Rapid, care are șanse din ce în ce mai mici să-și îndeplinească obiectivul, calificarea în cupele europene. Formația condusă de Costel Gâlcă rămâne cu 32 de puncte și se află în urma celor de la Dinamo, care au 34 de puncte, însă au un meci mai puțin disputat.

„Câinii” joacă pe teren propriu contra celor de la FC Argeș, grupare fără obiectiv în acest final de sezon după ce nu a obținut licența pentru cupele europene. O eventuală victorie a trupei lui Kopic ar face ca distanța față de Rapid să fie de 5 puncte cu 2 etape rămase de disputat din play-off.

