“Gâlcă a greşit în cazul Alex Dobre! Trebuia să fie titular!” Robert Niță, soluție genială pentru stingerea conflictului

, graţie golului marcat de Assad Al Hamlawi. Giuleştenii sunt în criză după încă un meci fără victorie care îi coboară pe locul 4. Alex Dobre a intrat în repriza secundă a meciului, fiind pedepsit pentru ieşirea din meciul cu FC Argeş.

Marius Şumudică a analizat Universitatea Craiova – Rapid 1-0: „Dobre şi Petrila sunt exponenţiali”

Marius Şumudică a analizat jocul Rapidului în confruntarea cu Universitatea Craiova, spunând că nu înţelege de ce giuleştenii au jucat fără să aibă presiune, jocul fiind unul modest, iar ocaziile au venit abia după ce oltenii au marcat golul de 1-0:

„În primul rând s-au întâlnit două module diferite de joc: Craiova într-un 3-4-1-2 şi Rapidul în 4-3-3, rămânând Grameni lângă Christensen. Aş pleca de la ultima ocazie, a lui Hazrollaj… De acolo n-ai cum să nu o pui cu latul în faţa porţii. A doua ocazie a lui Dobre e foarte greu de marcat. Închide foarte bine portarul. Doar dacă ajunge mai repede cu o fracţiune de secundă şi dă cu capul. Era foarte greu să marcheze, n-avea cum să lovească mingea. Ocazia lui Toby, n-a fost singur cu portarul. Asta e meteahna lui Toby, vrea să facă un pas în plus. Tot timpul încearcă să facă o mişcare în plus.

Craiova, ieri, a câştigat la dueluri. Orice duel a fost câştigat de olteni. A fost o presiune foarte mare pe Craiova, nu înţeleg de ce nu a fost şi pe Rapid. Este o victorie extraordinar de importantă. M-am uitat Moruţan, mă aşteptam la foarte mult de la el. 80% din mingi le-a pierdut. E un jucător de pasă finală, dar nu are ritmul necesar, nu are vână. Dobre şi Petrila sunt exponenţiali. Am spus în urmă cu două zile şi am fost singurul care i-a luat apărarea lui Dobre. Mă foloseam de el, ştiu ce calităţi are. Trebuia să fie titular.

L-aţi văzut când a intrat. Vorbea singur, zici că a băut şapte cafele. A intrat, a rupt ritmul, a avut realizări. M-am uitat, alunecări. A venit cu plus, cu o dorinţă. Nativ, poate să dea mult mai mult. Eu nu l-aş fi scos pe Petrila. Poate scoate om din joc în perpendicular pe poartă. Nici nu mă interesa. Începeam titular cu Dobre. Nu îl mai lăsam căpitan de echipă, îl amendam, dar era titular. Cum era şi pe Boupendza. Eu nu l-aş fi dat niciodată afară pe Boupendza. Dacă anul trecut Rapid îl avea pe Boupendza, ar fi fost departe”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Şumi, verdict în conflictul Gâlcă – Dobre

Referitor la conflictul dintre , Marius Şumudică e de părere că lucrurile pot fi rezolvate foarte simplu, printr-o discuţie. Şi Alex Dobre are o datorie faţă de Rapid, care l-a semnat într-un moment dificil, când era liber de contract, dar în acelaşi timp nici giuleştenii nu îşi permit să îl piardă:

„Cazul Dobre – Gâlcă e uşor de gestionat acum. Rapid are nevoie de Dobre, iar Dobre are nevoie de Rapid. El tre să înţeleagă că a venit la Rapid într-un moment delicat. Domnul Şucu m-a bătut la cap două luni să îl iau pe Dobre. Într-un final, l-am adus. Nu avea echipă, se antrena în bază la Rapid. Cu CFR nu s-a înţeles. Apoi am luat prânzul cu domnul Şucu, l-am convins, ştiam din ce familie provine şi într-un final a venit la Rapid, şi Rapid l-a pus pe picioare. În momentul de faţă, Dobre trebuie să dea înapoi. A marcat 17 goluri, a dat, dar numai o prostie face ca atât Dobre, cât şi antrenorul Gâlcă să nu se pună la masă. Cine pierde e clubul Rapid.

E un produs vandabil. Rapid poate face bani cu Dobre. Îi scazi preţul. De ce? Nu văd sensul. Moruţan a fost sub posibilităţi. Mult! Foarte multe mingi pierdute. Ştiu ce poate, dar nu e nici la 50% din potenţial. Rapid nu are şanse la titlu. Nu, apăsat. Rapid dacă nu bate pe Dinamo are şanse mari să piardă cupele europene”, a spus Şumudică.

Ce se întâmplă la Rapid dacă se ratează cupele europene: „Va fi o dezamăgire uriaşă”

Robert Niţă, prezent în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, spune că ar fi un dezastru ca Rapidul să nu prindă cupele europene, iar pentru moment, conducerea îl susţine pe Costel Gâlcă, inclusiv în cazul conflictului cu Dobre:

„Două echipe echilibrate, care poate s-au respectat prea mult în prima repriză. A fost un joc de play-out, poate cu Rapid cu o posesie mai mare. În ultima treime au fost probleme. Singura situaţie a apărut la demarcarea lui Koljic, unde nu ştiu ce a vrut să facă. Nu înţeleg cum se iese de la vestiar, aşa ca la meciul cu U Cluj. Un fault într-o zonă moartă, fază fixă, se pierde marcajul şi se ia gol. Iese Petrila, iese Moruţan, intră Dobre cu Talisson. Dacă te uiţi la cifre, Dobre e cel mai important jucător de la Rapid. Dar el are cel mai bun sezon din carieră cu tactica lui Gâlcă.

Dă mult, dar nu îşi avea rostul intervenţia de la finalul meciului. Cel mai important e lotul şi consolidarea locului 3. Antrenorul se bucură de susţinerea conducerii şi este în obiectiv. Dacă pierdem cupele europene este o problemă mare. Dacă nu îşi atinge obiectivul, va fi o dezamăgire uriaşă”, a spus Niţă.

Robert Niță, soluție genială pentru stingerea conflictului Dobre – Gâlcă

Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a făcut un exercițiu de imaginație și a dezvăluit cum ar fi procedat dacă ar fi fost antrenorul Rapidului și ar fi avut un astfel de conflict cu Alexandru Dobre. Discuția a pornit de la replica lui Eugen Trică: „I-aș fi luat banderola, dar l-aș fi folosit din primul minut. Așa aș fi procedat eu”.

De cealaltă parte, fostul fotbalist de la Rapid, Robert Niță, ar fi avut o altă abordare. „(n.r. Costel Gâlcă) El are altă conduită, eu făceam altceva. Ca și club, îl amendam pe Dobre cu acordul antrenorului și după o discuție cu antrenorul, ca antrenor poate ieșeam public dacă îmi doream să dau un răspuns pentru că am fost întrebat. Comunicam că din momentul acesta Dobre nu mai este căpitanul echipei, iar pe Dobre îl chemam la o savarină, față în față, între 4 ochi, fără staff. Îi ziceam care e treaba, clubul a decis să te amendeze cu acordul meu, dar îți promit că dacă următoarele meciuri tu joci bine nu plătești niciun ban. Pe urmă mă duceam în fața grupului și îl dădeam cu capul de pereți pe Dobre, pentru că grupul trebuia să vadă că am luat atitudine. ‘Dobre, pe silent, te pregătești și dai randament’. Ăsta e interesul clubului”, a fost varianta lui Robert Niță. „Jur, că ai perfectă dreptate”, i-a răspuns Horia Ivanovici.