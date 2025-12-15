„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul

ADVERTISEMENT

, însă resimte presiunea care este pusă de FC Botoșani și Dinamo, iar visul suporterilor de a câștiga campionatul este pus în pericol.

Ce transferuri trebuie făcute de Rapid în SuperLiga

Robert Niță l-a lăudat pe Costel Gâlcă, în ciuda eșecului cu Oțelul, despre care spune că a reușit să scoată tot ce se putea mai mult din lotul de jucători pe care l-a avut la dispoziție. Când vorbim de întăriri, Niță e de părere că giuleștenii trebuie să aducă minim 3 titulari pentru a fi acoperiți din toate punctele de vedere.

„Cred că Rapid are nevoie de 2 jucători pentru faza ofensivă, care pot face diferența, și un jucător de echilibru la mijlocul terenului. Cred că e nevoie de 3 titulari. Vor echilibra și primul 11, și lotul. Și eu sunt de aceeași părere (n.r. că Gâlcă a scos maximum). E un profesionist, un om serios. Gâlcă împreună cu stafful au scos, cred că, mult mai mult dintr-un lot care e cam același de anul trecut, cu mici plombe.

Cred că orice suporter rapidist e mulțumit, chiar dacă vorbim de un eșec pe Giulești la ultimul meci. Rapid dacă scoate un rezultat bun cu FCSB termină anul pe primul loc. La fel de adevărat, atât cei din tribună, cât și cei din staff, se așteptau la unele meciuri la mai mult”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Arbitrajul de la Rapid – Oțelul, contestat de giuleșteni

Formația din Giulești, prin Costel Gâlcă, s-a declarat nemulțumită de anumite decizii de arbitraj pe care Cristian Moldoveanu le-a luat la partida cu Oțelul. Robert Niță reclamă și el maniera de arbitraj, care a fost în favoarea oaspeților încă din primul minut, crede fostul atacant.

„Nu putem să contestăm victoria clară a celor de la Galați. Oțelul arată ca o echipă foarte bine organizată și cu jucători cu o calitate individuală peste nivelul SuperLigii. Cred că a fost un cumul de factori, începând cu maniera de arbitraj din minutul 1, când absolut toate duelurile au fost date pentru cei de la Galați. Eu nu zic că trebuia să dea sau nu penalty, dar să te uiți, să verifici, cred că e un minim de respect”, a mai spus Robert Niță.

Rapid poate termina anul pe primul loc în SuperLiga

în 2025, contra celor de la FCSB, pe 21 decembrie, confruntare ce se va disputa pe Arena Națională. Giuleștenii au nevoie de 3 puncte pentru a termina pe primul loc la finalul acestui an, iar un egal ar pune în pericol poziția de lider pe care o dețin giuleștenii de câteva runde.

În tur, confruntarea dintre Rapid și FCSB, ce a avut loc pe Arena Națională, a fost una cu un scenariu incredibil. Trupa lui Elias Charalambous a condus, 2-0, și părea că are meciul în mână și câștigarea celor 3 puncte. Totuși, giuleștenii au revenit, datorită unei duble marcate de Elvir Koljic, și chiar puteau să obțină victoria.