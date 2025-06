Gâlcă intră pe teren minat! Gloriile roș-albastre s-au ars rău în Giulești. Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, experiențe amare

redeschide un capitol fascinant al fotbalului românesc, în care granițele rivalităților se estompează. Nu este primul . Poate fi însă primul care câștigă un trofeu pentru Rapid.

Anghel Iordănescu, amintiri triste: ”A fost greşeala vieţii mele că am antrenat Rapidul”

De-a lungul deceniilor, mai multe legende ale Stelei, de la Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, la Gheorghe Constantin, Liță Dumitru sau Dumitru Dumitriu, au trecut prin postura de antrenor la Rapid. Fiecare a lăsat în urmă povești savuroase, unele ironice, altele dramatice, dar toate cu loc asigurat în istoria fotbalului românesc.

Anghel Iordănescu, omul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua în 1986 și a petrecut peste două decenii în Ghencea, a acceptat, spre surprinderea tuturor, să antreneze Rapidul în anul 2000. L-a înlocuit pe Mircea Lucescu, plecat la Galatasaray, dar nu a rezistat decât 9 etape.

„Tata Puiu” a explicat ulterior: „Dacă am făcut o greşeală în cariera mea sportivă, atunci aceea a fost că am acceptat să merg la Rapid. Cred că greşeala a fost că m-am dus acolo, când toată activitatea mea a fost legată de Steaua şi naţională. Nu cred că trebuia să mă duc acolo.

Am fost un naiv când am semnat cu domnul Copos și mi-am furat-o. Cu toate astea, am rezistat 9 etape. Nu am nici un fel de ranchiună acum, îi port un respect deosebit, dar am fost naiv.

De cel puţin trei ori am vorbit cu Mircea Lucescu, pe care îl consider un prieten, despre ce gândeşte domnul Copos, am fost un naiv”.

Anghel Iordănescu a fost demis chiar înaintea derby-ului cu Steaua și înlocuit cu Mircea Rednic. Fostul selecționer a condus Rapidul în Cupa UEFA, unde giuleștenii au trecut de armenii de la MIKA Aștarak (3-0, 0-1) fiind eliminați de Liverpool (0-1 acasă, 0-0 pe Anfield).

Dan Petrescu, forțat de suporteri să sărute steagul Rapidului

În decembrie 2003, Dan Petrescu era un antrenor la început de carieră. Avea doar 36 de ani și venise în Giulești cu Ioan Becali, președinte. Până atunci, fostul mare internațional bifase un rol de secund la FC Național și o scurtă experiență ca principal la Sportul Studențesc.

Când a fost instalat la Rapid, care era pe 3 după 15 etape, înlocuindu-l pe Mircea Rednic, „Bursucul” a fost convins să facă un gest care i-a adus instant antipatia suporterilor steliști: a sărutat steagul Rapidului chiar pe stadion, în fața galeriei.

Debutul a fost promițător, 2-1 cu FC Bihor și un spectaculos 3-3 în Ghencea cu Steaua, după ce Rapid a revenit de la 1-3. Următoarele rezultate însă au adus tensiuni, iar înfrângerea cu Universitatea Craiova (1-3) i-a fost fatală.

După doar 6 meciuri, pe 15 aprilie 2004, aventura sa se încheia. Patronul George Copos i-a transmis sec: „Done!”. Petrescu s-a apărat: „La venirea mea, obiectivul era calificarea în cupele europene. Nu mi s-a cerut titlul. Am pierdut un singur meci din șase! Nu am venit pentru Copos, ci pentru Ioan Becali.”

Ironia sorții? Ultima înfrângere, 1-3 cu Universitatea Craiova, i-a fost administrată chiar de Mircea Rednic, cel pe care îl înlocuise. La final, Rednic a cântat sarcastic: „Ce bine-mi pare că ai luat țeapă! Ce bine îmi pare că ai pierdut!”, dedicație pentru Copos.

Dumitru „Țiți” Dumitriu, faimoasa farsă din direct: ”Și eu ce fac Mircea!”

Înaintea lui Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, un alt antrenor care a scris istorie pentru marea rivală Steaua a stat pe banca Rapidului. E vorba despre Țiți Dumitriu, tehnician care a dus formația militară în grupele Champions League și a cucerit 3 titluri consecutive în anii ’90.

În 2000, în timp ce era antrenor la Rapid, a fost victima uneia dintre cele mai celebre farse din istoria televiziunii sportive românești. În direct, la Procesul Etapei, i s-a spus că Mircea Lucescu revine la Rapid și îl va înlocui.

Țiți, uimit și dezarmat, a întrebat candid: „Și eu ce fac, Mircea?”.

Replica a intrat în folclorul sportului românesc. Totul fusese o farsă pusă la cale de moderatorul Ovidiu Ioanițoaia, iar vocea lui Lucescu fusese imitată de jurnalistul Radu Banciu.

