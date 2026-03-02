Sport

Gâlcă, lăudat de Cristi Săpunaru că l-a trecut pe bancă pe jucătorul de 2 milioane de euro: „Nu aducea vreun plus”

Cristi Săpunaru, laude pentru Costel Gâlcă. Fostul fundaș de la Rapid a scos în evidență un detaliu extrem de interesant după Unirea Slobozia - Rapid 1-2.
Alex Bodnariu
02.03.2026 | 23:00
Rapid a obținut un nou succes în Superliga României, iar antrenorul echipei din Giulești, Costel Gâlcă, este lăudat de Cristi Săpunaru. Fostul fundaș central este de părere că tehnicianul a găsit echipa de start ideală și spune că primul 11 arată mult mai bine fără Christensen, un jucător cotat la peste două milioane de euro.

O nouă victorie pentru Rapid în Superliga. Echipa lui Gâlcă se ține aproape de U. Craiova

Giuleștenii au obținut o victorie la Slobozia, cu 2-1, în fața celor de la Unirea Slobozia și se țin aproape de liderul Superligii, Universitatea Craiova, înainte de finalul sezonului regular. Cele două echipe se vor întâlni în ultima etapă, înainte de startul play-off-ului.

În meciul de la Slobozia, echipa lui Costel Gâlcă a practicat un joc axat pe benzi. Alexandru Dobre și Claudiu Petrila au fost jucătorii responsabili de faza de construcție. Cei doi au reușit să desfacă apărarea adversă cu incursiuni în viteză și și-au găsit colegii cu pase în diagonală.

Cristi Săpunaru este de părere că Rapid arată, cel puțin în momentul de față, mai bine fără Tobias Christensen în linia mediană. Fostul fundaș al formației giuleștene consideră că antrenorul alb-vișiniilor, Costel Gâlcă, a găsit echipa de start care poate aduce puncte.

„Rapid a controlat meciul, a avut nenumărate ocazii de a înscrie. Cred că a fost un meci la discreția Rapidului și nu se punea problema învingătoarei. Rapidul a început să arate ca echipă.

Acum trei etape a fost întrebat Costel Gâlcă de ce nu joacă toți trei și a spus că nu au fost pregătiți. Mi se pare o variantă mai bună asta. Christensen nu joacă de trei meciuri. Nu că era el problema, dar nu aducea vreun plus. Acum are șansa să demonstreze când vine de pe bancă. Asta trebuie să facă toți jucătorii. Da, Christensen a fost esențial o perioadă. Dar a crescut nivelul, odată cu accederea în play-off. Dacă nu ajuți valoric, trebuie să intre altul care poate ajuta mai mult”, a declarat Cristian Săpunaru, în direct la Digi Sport.

De ce nu a fost Tobias Christensen în lot la Unirea Slobozia – Rapid

FANATIK a anunțat în exclusivitate motivul pentru care Tobias Christensen nu a fost în lot la Unirea Slobozia – Rapid. Fotbalistul a fost învoit de conducerea clubului pentru partida din etapa cu numărul 29 din Superliga României, întrucât soția sa a născut zilele acestea, iar nordicul a vrut să fie alături de familie.

Tobias Christensen are, conform site-urilor de specialitate, o cotă de piață de 2,3 milioane de euro. Norvegianul are un sezon destul de modest. A jucat 27 de meciuri pentru Rapid și a reușit să înscrie un singur gol.

