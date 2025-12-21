Gâlcă nu a mai rezistat și a cerut public transferuri după FCSB – Rapid 2-1: „Eu nu pot! Valoric suferim!”

ADVERTISEMENT

Meciul de pe Arena Națională, dintre , care a adus pe stadion aproximativ 31.000 de oameni, a fost unul care a avut de toate, iar finalul a fost plin de suspans.

Ce spune Constantin Gâlcă după ce FCSB a bătut-o pe Rapid

cu mari speranțe, dar în cele din urmă nu au reușit să se ridice la nivelul cerut și Constantin Gâlcă spune că jucătorii au făcut greșeli individuale care au costat. Tehnicianul a remarcat că startul partidei a fost unul prost și evoluția din repriza secundă nu a fost suficientă pentru o nouă revenire cu FCSB.

„Am început meciul la fel ca în tur, am pierdut 45 de minute. A doua repriză am început să jucăm, dar am făcut greșeli foarte mari. Nu poți să revii de fiecare dată contra FCSB-ului. Nu am avut acest curaj, această personalitate în teren. E o echipă bună. Trebuie să începem meciul așa cum am făcut a doua repriză. Nu am arătat bine în ultimele etape.

Păcat de suporteri, cel puțin de când am venit eu ei au fost în număr foarte mare. FCSB are jucători valoroși, calitate individuală, e o echipă care poate intra în play-off și se poate bate la titlu. Pentru mine avea prim-planul și a fost împins din spate. Dar decizia a fost luată de arbitru și o știți”, a declarat Constantin Gâlcă.

Anunțul lui Gâlcă după ce Rapid a terminat cu mari probleme anul 2025

Constantin Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte și a anunțat că are nevoie de transferuri, de jucători valoroși, pentru a se lupta la cupele europene sau la titlu. Tehnicianul a fost mai hotărât decât de obicei în declarații și a reclamat că nu are un lot la nivelul pretențiilor de primul loc.

„Trebuie să schimbăm puțin echipa, să vină jucători noi, dacă ne dorim să ne batem acolo sus. Ne trebuie și la mijloc și în atac. Ne trebuie jucători să putem veni cu un plus de pe bancă. Poate alt antrenor poate să ducă maratonul ăsta cu acest lot, dar eu nu pot. Valoric suferim, ca număr suntem mulți. E punctul meu de vedere”, a mai spus Constantin Gâlcă.

Rapid, aproape de a pierde primul loc în SuperLiga

Rapid a fost lider în clasamentul SuperLigii în ultimele etape, însă echipa vișinie poate să termine anul 2025 pe poziția a doua. Dinamo a pierdut cu UTA, 0-2, Botoșani a fost învinsă de CFR Cluj, 1-0, însă cu toate acestea pentru giuleșteni mai există un hop de trecut.

În cazul unei victorii a Universității Craiova la meciul cu Csikszereda, atunci echipa olteană va termina anul pe primul loc și îi va întrece pe cei de la Rapid. Formația lui Gâlcă va începe anul 2026 cu un meci acasă, contra celor de la Metaloglobus.