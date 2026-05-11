“Gâlcă nu pune presiune pe ei! E de neînțeles ce se întâmplă la Rapid”. Verdict dur al lui Ioan Andone

Rapid s-a calificat din nou în play-off, după un sezon regulat foarte bun. Giuleștenii aveau așteptări foarte mari, mai ales după ce sezoanele precedente au trecut pe lângă obiectivele avute. Speranțele suporterilor s-au năruit și anul acesta, iar Ioan Andone, fostul mare fotbalist român, a taxat dur situația de la clubul din Giulești. Rămâi pe site pentru a vedea ce a spus despre Costel Gâlcă și echipa sa.

Ioan Andone, șocat de Rapid

și se menține la distanță de locurile care garantează participarea în preliminariile cupelor europene. iar situația echipei pare că nu se mai redresează. Ioan Andone este șocat de felul în care este gestionată situația la clubul din Giulești și a dezvăluit o conversație avută cu Bogdan Lobonț, fostul antrenor al „alb-vișiniilor”. „Sincer, e de neînțeles ce se întâmplă acolo în play-off. Adică campionatul îl joci bine, arăți bine. O vedeai că se bate la titlu acolo și vin ultimele 10 meciuri și la sfârșit echipa tot căzută fizic este. Rapid e echipa care nu mai face pressing, nu-și mai găsește ritmul, care are jucători care parcă sunt străini, parcă s-au văzut prima dată, așa pare de afară…

Eu acum vă spun vouă, nu știu dacă o să-i placă lui Lobonț. Am stat de vorbă cu el la un meci la Hunedoara, ne-am dus cu mașina împreună. I-am zis pe drum: „Bă, Lobby, tu ai fost acolo. Ce se întâmplă?”. A zis că nu ai cu cine să vorbești. N-au susținere, îi lasă singuri, la primele înfrângeri toată lumea dă vina unul pe altul. Deci acolo nu e o unitate… Domne, e inexplicabil… După un campionat întreg dus împreună la bine și la greu, unde au fost mereu în față. Cum putem ultimele 10 meciuri să părem așa că ne-am văzut prima dată, să ne uităm unii la alții? Cum să pierdem tot ce am muncit un an de zile? Jucătorii ăia nu înțeleg? Nici măcar Lobonț nu avea o explicație. Explicația este la ei, la jucători!”, a spus inițial Ioan Andone.

Concluziile dure ale lui Ioan Andone despre situația de la Rapid

Ulterior, Ioan Andone a vorbit și despre antrenorul Fostul mare atacant român este convins că Gâlcă nu pune presiunea necesară pe jucătorii săi la jocurile din play-off, a căror miză este una uriașă. „Costel cred că nu pune presiune pe ei. Pentru că meciurile astea se câștigă cu presiune. Când n-ai valoare de Rapid și n-ai valoare să te bați la campionat, în vară ești plecat. Aici dai dovadă de un jucător care poate să facă pasul să joace bine în cupele europene. Dacă joacă bine în play-off și zici ‘Stai că-i în regulă, uite, a rezistat la multe derby-uri, meci după meci, din trei în trei zile. Deci e într-un ritm foarte bun’. Nu reziști la presiune, caută-ți echipă, mă, băiatule.

Deci dacă mă întrebai înainte de play-off, am spus că Rapid poate câștiga titlul. Sunt lucruri pe care le știi dacă ești acolo în interior. Deciziile din interior nu îi ajută să treacă peste momentele astea, că e al treilea an. E al treilea play-off în care tu ești ești la coadă, nu faci o victorie. Doamne, Doamne!”, a mai spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

5 a fost locul pe care Rapid a încheiat play-off-ul sezonului trecut

6 a fost locul pe care Rapid a încheiat play-off-ul sezonului 2023/2024