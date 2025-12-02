Galeria boicotează UTA – FCSB! Ce se întâmplă cu primele de joc pentru meciul din Cupa României. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Inevitabilul s-a produs! Galeria echipei UTA continuă protestul împotriva conducerii clubului și la meciul cu FCSB din Cupa României. Mihalcea își dorește un stadion plin, iar jucătorii săi nu au primă de joc pentru acest meci.

Adrian Mihalcea, mesaj pentru suporteri: „I-aș îndemna să vină!”

Vestea că cei mai înfocați dintre suporteri nu se vor prezenta la meciul de miercuri, ora 21, nu le-a picat bine jucătorilor și stafului tehnic de la UTA.

„Mi-ar fi plăcut un stadion plin. Încă nu e târziu, i-aș îndemna pe suporteri să vină la stadion. Este un meci împotriva campioanei, un meci pe care îți dorești un an de zile să îl vezi pe viu”, a punctat Adrian Mihalcea pe marginea acestui subiect.

Dincolo de importanța partidei în economia clasamentului, tehnicianul arădenilor are și o dorință personală: „Eu încă nu am câștigat ca antrenor împotriva FCSB, de aceea îmi doresc să învingem mâine”, a adăugat șeful corpului tehnic de la UTA.

UTA are prime doar de obiectiv, în Cupă

Chiar dacă o întâlnesc , roș-albii de pe Mureș nu au primă de joc în grupele Cupei României. O premiere a ,,textiliștilor” ar fi posibilă doar în cazul îndeplinirii obiectivului, acela de a evolua cu trofeul pe masă.

,,Nu e mare lucru dacă te califici în sferturile de finală. Avem prime doar de obiectiv în Cupă, dacă jucăm finala sau în cazul câștigării trofeului”, a dezvăluit Mihalcea condițiile financiare în care se desfășoară partida.

La fel ca și adversara de mâine, și UTA va avea în echipa de start câțiva jucători care au evoluat mai puțin în ultimele etape. ,,Am un lot calitativ și numeric care să îmi permită să fac schimbări. Pentru a o învinge pe FCSB, ne trebuie o organizare foarte bună, trebuie să alergăm mai mult pentru a le suplini calitățile individuale”, a explicat antrenorul arădenilor ce așteptări are de la jucătorii săi în meciul zilei din Cupa României.

Mesajul galeriei: „Ei doresc doar să profite!”

au emis un comunicat prin care-și explică decizia de a boicota partida cu FCSB, din grupele Cupei României.

„Cu toate că am sperat că mesajul transmis înaintea meciului cu Petrolul din Cupa României va fi înțeles, nimic nu s-a schimbat. Tot ceea ce am cerut a fost mai mult respect din partea conducerii clubului. Din păcate, prețurile exagerate ale biletelor și batjocura la care sunt supuși abonații, alungă din ce în ce mai mulți suporteri de la stadion.

Mai mult decât atât, clubul UTA a ales să răspundă și printr-o campanie de marketing menită mai degrabă să îi păcălească pe fanii alb-roșii și să ne sfideze manifestul (n.r., jumătate din bilet cu FCSB, pe baza biletului cu Petrolul din cupă).

Având în vedere aceste lucruri, peluza noastră a hotărât să continue protestul început recent și va boicota partida de miercuri cu FCSB. Ținem să menționăm încă odată că acest protest nu este îndreptat împotriva jucătorilor sau a staff-ului ci împotriva celor care se pare că doresc întotdeauna numai să profite de pe urma pasiunii noastre”, este comunicatul peluzei Ultras Arad.