Galeria CFR-ului a făcut scandal la finalul derby-ului cu U Cluj. Stewarzii au intervenit! Foto

Derby-ul Clujului nu a dezamăgit nici luni seară în epilogul etapei a 11-a din SuperLiga. Universitatea Cluj a remizat spectaculos cu CFR Cluj, scor 2-2, iar . La final, ultrașii „feroviarilor” au provocat pagube.

ADVERTISEMENT

Galeria lui CFR Cluj a spart un plexiglas și a rupt 3 scaune la derby-ul cu U Cluj

Universitatea Cluj și CFR Cluj și-au împărțit punctele în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din SuperLiga, scor 2-2. Mikanovic și Lukic au marcat pentru „șepcile roșii”, în timp ce pentru oaspeți au înscris Djokovic și Biliboc.

Suporterii lui U Cluj au fost la înălțime. Au afișat și au pus în scenă un adevărat spectacol pirotehnic. La polul opus, CFR Cluj a fost susținută frenetic de aproximativ 1.500 de suporteri.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, galeria „feroviarilor” și-a dat în petec. Ultrașii au rupt 3 scaune și au spart un plexiglas, după care au urmat scandări. A fost nevoie de intervenția stewarzilor pentru ca situația să nu escaladeze.

Știre în curs de actualizare…