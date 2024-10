Galeria din Giulești vede o singură variantă la FC Botoșani – Rapid: „Mergem la victorie! Șumudică ne-a învățat la luptă!”

Rapid a avut până acum un sezon inconstant, cu rezultate care au nemulțumit atât conducerea cât și suporterii. Liviu Ungureanu, zis și „Bocciu”, a vorbit despre meciul următor cu FC Botoșani și a spus foarte clar că suporterii vor victoria.

Galeria din Giulești vede o singură variantă la FC Botoșani – Rapid

Marius Șumudică a bifat deja câteva meciuri de la revenirea sa pe banca tehnică a echipei bucureștene, însă lucrurile încă nu au intrat pe făgașul dorit. , Rapid merge în deplasare cu FC Botoșani.

Liviu Ungureanu, zis și „Bocciu”, a intervenit în direct la „Suflet de Rapidist”, emisiune oferită exclusiv de FANATIK, și a vorbit despre așteptările suporterilor în ceea ce privește partida cu echipa moldavă.

„Mă aștept la o victorie. Șumi ne-a învățat că în deplasare merge la luptă. A arătat un spirit de luptă și a arătat că este unul dintre noi. Mergem să îi susținem pe băieți.

Mergem la victorie. Noi nu mergem niciodată crezându-ne dinainte pierzători. Noi mergem să câștigăm peste tot. Eu vreau să luăm toate 3 punctele, mergem să le luăm”, a transmis liderul suporterilor Rapidului la „Suflet de Rapidist”.

Marius Șumudică analizează primele meciuri ca antrenor al Rapidului

Marius Șumudică are deja 5 meciuri oficiale în al doilea său mandat ca antrenor la Rapid. „Voi fi în play-off, acesta este obiectivul meu. Sunt în obiectiv, dar va trebui să adunăm puncte cât mai repede. Să nu uităm că suntem una dintre cele mai tinere echipe.

Noi trebuie să construim pe baza acestui lucru. Am 5 jucători la U21, joacă titulari. Am jucat cu 3 underi în teren. Rapid va crește”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Totuși, antrenorul giuleștenilor s-a plâns de lotul pe care îl are la dispoziție, semnalând probleme grave cu care s-a confruntat deja: „Nu am benzi, fiindcă lotul a fost construit fără benzi. Nu am ce să fac. Rareș Pop, în minutul 70, îl durea piciorul, avea glezna umflată. E greu când faci schimbări și nu ai benzi.

Trebuie să spun lucrurilor pe nume. Am terminat meciul cu Onea extremă dreaptă. Asta este, ne asumăm. O duc așa până voi regla toate lucrurile”, mărturisea Marius Șumudică despre meciul cu Oțelul la FANATIK SUPERLIGA.

