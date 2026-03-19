Războiul galeriilor la Dinamo – Universitatea Craiova! Mesajele explozive apărute în tribune: „Voi nu sunteți Știința”. Foto

Într-un play-off mai strâns ca niciodată, partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova este una de maxim interes. Rivalitatea dintre cele două tabere este bine cunoscută, iar galeria ”roș-albilor” a scos la iveală un banner tăios la adresa fanilor olteni.

Banner ironic al galeriei lui Dinamo pentru Universitatea Craiova

În ciuda faptului că meciul a fost programat într-o zi de joi, pentru a permite echipei naționale a României să se reunească mai repede în vederea barajului cu Turcia, asistența a fost una apreciabilă pe Arena Națională, la a.

În tribunele celui mai mare stadion al țării au fost prezenți aproximativ 9.000 de spectatori, printre care s-au aflat și aproximativ 800 de susținători ai Universității Craiova, iar atmosfera a fost una încinsă, cu multe ironii din ambele galerii.

”Craiova Senza Ultra”, a fost unul dintre mesajele ironice afișate de cei de la Sud Dinamo. Pe un alt banner al galeriei dinamoviste era scris: ”Noi venim cu mentalitatea / Contrariul vostru, la fel ca și identitatea”, cu trimitere clară la faptul că nu Universitatea Craiova ar fi, de fapt, continuatoarea de drept a echipei istorice a orașului. De fapt, suporterii de la Peluza Cătălin Hîldan au și scandat: ”Voi nu sunteți Știința Craiova”, în timp ce ultrașii de la Sud Dinamo au scandat: „Noi vrem Basarabia și vă dăm Oltenia”.

Fanii ”alb-albaștrilor” au afișat și ei un mesaj dur la adresa rivalilor din Capitală. ”V-au furat rapizii, e adevărat, dar voi furați de-o viață, de când v-ați înființat!”, a fost bannerul galeriei Universității Craiova, cu trimitere la meciul pierdut de Dinamo în Giulești, cu Rapid, după o eroare majoră a arbitrului Istvan Kovacs.

De ce nu se suportă fanii lui Dinamo și cei a Universități Craiova

În cadrul emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au dezbătut dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Ura dintre suporterii celor două formații a început acum mai bine de 50 de ani și care a atins nivelul maxim în care mai mulți jucători ai oltenilor au trădat și au mers în tabăra adversă.

”Sunt lucruri care s-au întâmplat într-o istorie tumultuoasă. Dinamo este socotit rivalul de moarte al Craiovei. Lucrurile au început în sezonul 1972-1973. Atunci, oltenii au fost prima oară la un pas să câștige titlul. În ultima etapă de campionat, Dinamo a marcat, cu CFR Cluj, câte goluri a avut nevoie. Dincolo, Craiova a pierdut cu UTA și a ratat titlul. După acel meci, Adrian Păunescu a dat două poze în Flacăra și a scris: ‘Dinamo, campioana ediției 1972-1973’ și ‘Universitatea Craiova, Campioana Unei Mari Iubiri’. Atunci s-a născut această sintagmă.

În sezonul următor, Craiova a reușit, în sfârșit, să ia titlul, tot în dispută cu Dinamo. S-a întâmplat tot în ultima etapă. La fel, Dinamo avea nevoie tot de un scor mare în ultima etapă, pe care l-a realizat. A fost un 7-0 la Pitești cu Argeșul. Doar că Universitatea a jucat la Ploiești și avea nevoie de un punct, pe care l-a obținut. Astfel, în titlurile vremii, în Oltenia, se titra: ‘Putea Dinamo să dea și 15 goluri, că tot Craiova lua titlul‘.

A fost un lung șir de trădări, iar suporterii craioveni uită cu greu. Adică jucători care au plecat, ba unul câte unul, ba în bloc. Prima trădare importantă a fost trecerea lui Rodion Cămătaru în 1986 de la Craiova la Dinamo. A urmat apoi exodul din 2002, când 12 jucători de la Craiova, ai lui Gigi Nețoiu, s-au mutat în bloc la Dinamo.

Aceștia sunt: Ștefan Preda, Flavius Stoican, Ovidiu Burcă, Alistar, Crăciunescu, Frăsineanu, Dan Alexa. Fane Grigore, Daniel Rednic, Bărcăuan și Victoraș Iacob. Înainte de acest exod a fost trădarea lui Claudiu Niculescu, un alt transfer care a tulburat apele în Bănie. Peste trei ani, în 2005, a mai fost un exod. Atunci doar 5 jucători au plecat: Adnan Guso, Moți, Daouda, Pleșan și Iordache. A fost foarte trist pentru suporterii Craiovei”, a povestit Andrei Vochin.