Galeria lui Dinamo, în număr mare spre Giulești pentru derby-ul cu Rapid. Probleme medicale pentru un tânăr fan al „câinilor”. Video

Rapid – Dinamo este derby-ul primei etape din play-off-ul SuperLigii. Duelul va avea loc sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00, iar fanii „câinilor” au organizat a atmosferă specială spre stadionul din Giulești. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile despre meciul rivalelor bucureștene.

Galeria lui Dinamo, atmosferă specială spre stadionul din Giulești înainte de derby

Deși inițial fanii lui Dinamo trebuiau să plece în corteo din Ștefan cel Mare până în Giulești, situația a luat o cu totul altă turnură. Suporterii au mers cu metroul până în Basarab, loc din care au plecat în grup spre stadionul rivalei. Derby-ul este programat la ora 21:00, însă atmosfera electrizantă a pornit mult mai devreme.

La ora 18:30 galeria dinamovistă a plecat în grup de la Basarab către Giulești. Meciul are o importanță aparte, în contextul în care Dinamo a pierdut ambele partide din sezonul regulat împotriva rivalilor. Mai multe torțe au fost aprinse de susținătorii „câinilor” în drumul către arena rapidiștilor.

Din nefericire, acest marș nu a fost lipsit de incidente. FANATIK a surprins momentul în care corteo-ul a fost oprit preț de câteva minute din cauza faptului că un copil a sângerat. După intervenția medicilor, suporterii lui Dinamo au reluat traseul, fiind însoțiți de forțele de ordine, către stadionul lui Rapid.

Galeria lui Dinamo, sold-out în derby-ul cu Rapid

Spre deosebire de meciurile din sezonul regular, acest derby va avea loc pe stadionul lui Rapid, ci nu pe Arena Națională. Mihnea Ionescu a anunțat că sectorul destinat oaspeților va fi umplut până la refuz, t . Totodată,

„Apropo, pentru meciul de sâmbătă seară, ora 21, din Giulești, toată lumea știe, batem acolo. Avem 725 de bilete, 40 de lei e costul, bineînțeles că au avut prioritate grupurile. Eu am îndemnat mereu oamenii să se înscrie într-un grup ultras. Se alocă bilete și celor care nu fac parte dintr-un grup. Mai sunt abonații vechi, care stau pe la Tribuna 1, pe la Tribuna 0, care vin în mod constant de 40 de ani la meciuri.

E adevărat că fiecare brigadă a cerut un număr maxim de bilete. Așa a fost mereu, uneori au apărut discuții, uneori au apărut certuri. Până la urmă, dacă s-ar fi înțeles cluburile, Nu e prima dată când Rapid face figurile astea și ne găsim pe Giulești, iar după noi să jucăm pe Arena Națională. Corect ar fi să nu primească mai mult de 2650 la retur”, a spus Mihnea Ionescu la .

