Galeria lui Dinamo râde de CSA Steaua, după victoria „fraților” de la U Cluj în Ghencea: „Adi Popa e așa de rotofei, că nu știi dacă aleargă sau se rostogolește!”

Ultrașii lui Dinamo au mers pentru prima oară în Ghencea, pentru a-i susține pe „frații” de la Universitatea Cluj în lupta pentru promovare în Casa Pariurilor Liga 1.

Peluza Cătălin Hîldan savurează victoria „șepcilor roșii” din Ghencea: „Scor final Cesea – U Cluj 0-2. Un stadion aproape gol”

Galeria Dinamo a postat un mesaj acid la adresa rivalilor de la Peluza Sud Steaua, după ce „câinii” au susținut galeria lui U Cluj pe stadionul Ghencea.

ADVERTISEMENT

„CE BĂIEȚI MIȘTOOO, U CLUJ ȘI DINAMOOO! În rest, un stadion nou aproape gol, o peluză care flutură niște steaguri cu găinușe și o peluză a oaspeților ocupată de băieții mișto în negru, alb și roșu”, și-au început alb-roșii înțepăturile la adresa rivalilor, făcând aluzie la grupul ultras „Roosters” („Cocoșii”).

Suporterii lui U Cluj au fost întâmpinați de PCH în Ștefan cel Mare, de unde au plecat împreună spre stadionul Ghencea, iar cele două galerii au făcut .

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al FCSB, Adi Popa, ironizat de galeria lui Dinamo

Peluza Cătălin Hîldan nu l-a uitat nici pe fostul rival de la FCSB, care a înscris în poarta „câinilor”, Adi Popa: „Pe teren, niște pacionei și chipirlii, care au arătat că încă n-au față de promovare și un adi popa care e atât de rotofei încât nu știi când aleargă și când se rostogolește”.

„Câinii” consideră FCSB continuatoarea Stelei și au tratat de fiecare dată confruntările cu echipa lui Gigi Becali ca pe „Unicul Derby”: „Scor final Cesea – U Cluj 0-2. “Ne-am făcut damblaua…” vezi continuarea în comentarii”.

ADVERTISEMENT

În finalul comunicatului, PCH a făcut apel la suporteri să cumpere bilete virtuale și : „Și haideți să facem ceva și pentru ai noștri: https://www.bilete.ro/…/sustine-programul-ddb-in…/. Aseară, cei care sunteți în www.programddb.ro ați primit și un email cu informații importante din partea echipei DDB”.

Ce salariu are Adi Popa la CSA Steaua: „Eu sunt pentru bani publici în sport!”

că mijlocașul roș-albaștrilor încasează lunar un salariu de 4.000 de euro, ceea ce a stârnit ample reacții, fiind vorba de un club care aparține de o institutiție de drept public, MApN.

ADVERTISEMENT

Într-un , Adi Popa a explicat și acest aspect: „Eu sunt pentru bani publici în sport! Nu doar în fotbal. Ați văzut ce se întâmplă la privați și ajung echipe de tradiție prin Liga a patra dacă statul nu ajută prin taxele noastre să creem sport. În handbal nu sunt bani publici? Și o avem pe Cristina Neagu care pentru mine e un fel de Messi. Dacă nu creem așa nu avem cum altfel.

ADVERTISEMENT

Hai să luăm exemplul Ungariei care investește masiv în sport. Partizan și Steaua Roșie primesc milioane de euro de la buget și joacă în Europa an de an. Consider că e nevoie de implicarea statului dar banii să fie cheltuiți strict în probleme sportive și să nu apară „românisme” ca să zic așa. E dureros să avem doar o echipă prin Europa și să ne bată în primele tururi echipe cu care acum câțiva ani se punea problema doar de scor. De ce să nu se poată și la noi dacă la alte echipe e posibil?”.