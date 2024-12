Galeria lui U Cluj, corteo la derby-ul cu CFR. Ce surpriză au pregătit „șepcile roșii” pe stadion

Galeria lui U Cluj a simțit moment extrem de important pentru jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău și au pregătit un spectacol total .

Galeria lui U Cluj, scenografie spectaculoasă pe tot stadionul la derby-ul cu CFR Cluj

Ultrașii Universității Cluj au blocat traficul în centrul orașului înainte de derby-ul cu CFR Cluj. Aproximativ 1.000 de fani ai „șepcilor roșii” au plecat în corteo spre stadion din Piața Unirii, locul tradițional de întâlnire al suporterilor.

De cealaltă parte, rivala CFR Cluj a primit doar 1.400 de bilete, . Președintele ardelenilor a îndemnat însă la pace ambele tabere înainte de meci: „Sper să fie un meci fără evenimente. Încercăm să impunem o notă de fair-play, să se schimbe ce s-a întâmplat în trecutul îndepărtat și să demonstrăm că orașul Cluj este unul cu adevărat civilizat”.

Fanii lui U Cluj s-au pregătit temeinic pentru derby-ul cu rivala tradițională din oraș și vor avea o scenografie pe tot stadionul. Fiecare suporter va găsi pe scaunul său mai multe materiale.

U Cluj – CFR Cluj, derby pentru primul loc în SuperLiga

Echipa care va câștiga derby-ul Clujului va lua o opțiune în plus pentru calificarea în play-off și de ce nu câștigarea titlului de campioană. De altfel, „oracolul” Dumitru Dragomir a declarat la „MaxProfețiile lui Mitică” că echipa care se va impune va fi principală contracandidată la titlu a FCSB.

Gazonul de pe Cluj Arena se prezintă de asemenea în condiții decente la derby-ul dintre Universitatea și CFR, un amănunt important ținând cont de ce s-a întâmplat la celelalte meciuri din cauza precipitațiilor din ultimele zile.

Înainte de meciul direct, echipa lui Dan Petrescu e pe locul trei în SuperLiga, cu 31 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj e pe locul patru cu 30 de puncte.

CFR Cluj vrea să își ia revanșa după ce a pierdut în tur

Universitatea Cluj a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest campionat chiar în fieful rivalei din Gruia. Jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău au avut o prestație excelentă .

Dacă atunci „șepcile roșii” au beneficiat de peste 3.000 de bilete, tratamentul nu a fost unul reciproc, lucru de care s-a plâns și Cristi Balaj: „După ce am văzut că nu ni s-a răspuns sâmbătă, am făcut o adresă la presiunea suporterilor noștri, care ne-au rugat să mai cerem bilete suplimentare. S-au mai cerut 400 de bilete, am înțeles că nu vor să ni le pună la dispoziție.

E o dezamăgire. Am cerut să primim locuri într-un sector în care s-au vândut bilete. L-au blocat în momentul când am atins cifra 1.400. Nu am primit niciun răspuns, ni s-a spus ca suporterii noștri pot să își cumpere bilete și în alte zone ale stadionului”.

Galeria lui U Cluj, corteo la derby-ul cu CFR