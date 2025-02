Galeria oltenilor l-a sărbătorit pe Alex Mitriță după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-1. Cum a răspuns golgheterul. Video

Alex Mitriță a schimbat prefixul în ziua meciului Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, scor 0-1. „Leii” lui Mirel Rădoi și galeria „juveților” l-a sărbătorit pe „Piticul atomic” la finalul întâlnirii de pe stadionul din Clinceni.

Jucătorii și galeria Universității Craiova l-au sărbătorit pe Mitriță după victoria cu Unirea Slobozia

„Leii” lui Mirel Rădoi s-au ținut de cuvânt și . Golul oltenilor a fost înscris de Alexandru Cicâldău, care a bifat a doua reușită în tricoul Universității Craiova după revenirea fostului selecționer pe banca tehnică.

Cu cele trei puncte câștigate din meciul cu Unirea Slobozia, Universitatea Craiova a urcat pe primul loc din SuperLiga. La finalul partidei, oltenii s-au bucurat cu fanii „juveților” care au făcut deplasarea la Clinceni.

Galeria Universității Craiova i-a cântat , care a împlinit 30 de ani în ziua meciului. „Piticul atomic” le-a răspuns suporterilor, care au început să strige odată cu starul „juveților”: „Cine e pe primul loc, Știința e”.

Alex Mitriță l-a lăudat pe Mirel Rădoi după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-1: „Are calitate”

după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, scor 0-1. Mijlocașul oltenilor a vorbit și despre event după victoria entuziasmantă obținută la Clinceni.

„Un meci greu, pe un teren foarte greu, foarte dur. Am ratat, important este că am câștigat și am ajuns pe primul loc chiar dacă este provizoriu. Suntem bucuroși că am ieșit sănătoși de pe acest teren.

(n.r.- despre impactul lui Mirel Rădoi) Cu siguranță se vede și pe teren și în afara lui că Mister are ceva experiență și calitate. Tot ce se întâmplă pe teren și în afară lui e datorită dânsului.

(n.r.- despre cum se simte la 30 de ani) Cifrele vorbesc. Sunt bucuros că la această vârstă dau totul. Suntem departe de event. Trebuie să muncim la fiecare antrenament și să dăm totul. O să vină play-off-ul și acolo se va decide totul.

Sunt punctaje asemănătoare, echipe valoroase. În play-off sunt echipe valoroase, iar fiecare meci va fi de care pe care”, a declarat Alex Mitriță.

Mesaj emoționant pentru Alex Mitriță: „Domnezeu te-a trimis cu o misiune”

Alesia Mitriță a fost prima persoană care i-a urat „la mulți ani” lui Alexandru Mitriță pe rețelele de socializare. Soția starului de la Universitatea Craiova a postat un mesaj emoționant pe contul oficial de Instagram.

„Azi este despre tine și așa va fi mereu, e ziua în care lumea a devenit mai frumoasă, mai puternică, mai plină de lumină. Azi e despre omul care iubește din tot sufletul, care dăruiește fără măsură, care luptă fără teamă.

Despre cel care nu obosește niciodată să creadă, să construiască, să învingă. Au trecut 30 de ani de când Dumnezeu te-a trimis cu o misiune – să schimbi vieți, să inspiri, să ridici. 30 de ani de muncă neobosită, de sacrificii, de vise marețe pe care le-ai transformat, cu răbdare și putere, în realitate.

Ești omul care nu se lasă doborât, care găsește soluții acolo unde alții văd probleme, care se ridică mai puternic după fiecare încercare. Esti stânca noastră, sufletul care ne ține împreună, bărbatul care ne oferă siguranță și iubire fără margini”, a scris Alesia Mitriță.