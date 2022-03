Galeria Rapidului anunță spectacol total la inaugurarea Giuleștiului: „Va fi o coregrafie pe întreg stadionul!”. Exclusiv

detalii despre spectacolul total pe care îl pregătește clubul Rapid la inaugurarea stadionului Giulești, dar și despre cum s-a pregătit galeria alb-vișinie pentru acest moment unic.

Interviu FANATIK cu Gigi Corsicanu, despre istoria Rapidului și a stadionului Giulești: „E un moment istoric pentru toți!”

FANATIK a stat de vorbă , care și-a amintit de cele mai frumoase momente petrecute în Giulești ca suporter al Rapidului și care l-au emoționat până la lacrimi.

Povești despre jucătorii Rapidului care i-au alerget pe suporterii Stelei la Arcul de Triumf, poveste amuzantă cu marocanul Nureddine Zyiati, care nu a mai ajuns la inaugurarea Giuleștiului și amintiri de la „Tribuna Copiiilor” de pe Giulești dinainte de Revoluție. Toate acestea și multe altele într-un interviu marca FANATIK.

Ce înseamnă pentru tine inaugurarea Giuleștiului?

– E un moment istoria în viața Rapidului și a tuturor suporterilor rapidiști. Eu sunt puțin trist că fratele meu care era unul dintre cei mai mari suporteri, care în 35 de ani a pierdut maxim cinci deplasări și mergea și la meciurile de copii și juniori, mă refer la Nicu Corsicanu, care a decedat din păcate când a fost galeria la el acasă, cu Fane Țâră, cu Pancone. Era cred cel mai longeviv și atașat de Rapid. A avut grijă și de Daniel Niculae încă de la copii și juniori. Nico a ținut foarte mult la el și își aduce aminte de el!

Galeria Rapidului, coregrafie pe tot stadionul la inaugurare: „Nu se vor arunca torțe în teren!”

Pregătește ceva special galeria pentru meciul de inaugurare?

– Va fi o atmosferă specială datorită relației pe care o avem cu suporterii lui Poli. Ei fac parte din familia noastră. Va fi o coregrafie pe tot stadionul, nu numai la peluze! Ce pot să promit e că nu se vor mai arunca torțe în teren pe Giulești ca să nu mai fim suspendați. Sunt foarte mulți oameni care vin mai mult să vadă spectacolul galeriei, pentru că nu mai avem jucători atât de spectaculoși ca Dănuț Lupu, Nico, Pele Buga sau Pancone.

Te bucuri că va veni Pancu până la urmă la inaugurare?

– Mă bucur că i-a venit mintea lui cap și lui și lui Șumudică. Din păcate Șumi nu mai poate fi prezent. Rapid înseamnă mult mai mult pentru noi toți. Eu pe ei îi consider rapidiști din familie, nu parveniți! La fel ca Săpunaru, Adi Iencsi, Dani Coman, Daniel Niculae, Măldărășanu și toți ceilalți care sunt legați pe viață de Rapid. E ca și când în casă de cerți cu soția sau copilul. Familia e de la Dumnezeu, așa și rapidismul. Ei sunt prea pătimași și prea implicați și îi înțeleg. Ar fi fost păcat ca ei să nu fie prezenți la acest eveniment.

Gigi Corsicanu, poveste memorabilă cu Zyiati, unul dintre idolii tribunei giuleștene: „Am vrut să îl chemăm la inaugurare”

Cine v-ați fi dorit să fie prezent dintre cei care nu au venit?

– Mi-aș fi dorit foarte mult să fie prezent și marocanul Noureddine Zyiati! Am încercat să iau și eu și Lucian Ionescu legătura cu el, dar nu am reușit. Eu chiar am mai vorbit cu el și ne-am întâlnit acum câțiva ani în aeroport la Istanbul. Am o poveste foarte amuzantă cu el. Eram prin oraș noaptea pe la 2-3 pe Magheru, prin față pe la Club Melody. Mă intersectez cu el, mă ia în brațe, mă pupă: „Ce faci, frate? Uite prin oraș, pe la club”. „Dar tu ce faci? Uite de la cofetărie. Am fost să mănânc o prăjitură!”. La 3 dimineața! M-a bufnit râsul (n.r. râde).

Un fotbalist care a fost pe placul Giuleștiului, parcă era de-al nostru. Era spectaculos și ne încânta când juca. Ar mai fi și jucători exponențiali din istoria noastră: Rui Duarte, Spadacio, dar nu s-a putut lua legătura cu ei. Mi-aș fi dorit să ajungă și ei. O să vină Bozovic, pe care îl considerăm român. E foarte atașat de Rapid. E suporter înfocat Bozo. Ion Goanță, care când am dat mâna cu el simțeam că l-am prins pe mână pe Dumnezeu. Pentru o copilăria mea a însemnat ceva extraordinar. Mă lăudam la școală că am dat mâna cu el. Era idolul meu și nu credeam că o să fiu vreodată la masă cu el să beau un pahar de vin.

Cum a sărit Răzvan Lucescu și jucătorii Rapidului să îi bată pe niște suporteri ai Stelei care au aruncat cu pietre în autocar: „Îți dau cuvântul meu de onoare!”

Mircea și Răzvan Lucescu se întorc în Giulești…

– Mă bucur foarte mult că vine și Răzvan, pe care eu îl consider un mare rapidist. A construită cea mai rapidistă echipă a Rapidului! Îmi aduc aminte o poveste de suflet, din perioada în care a obținut cele mai mari performanțe din istoria Rapidului în cupele europene în 2006. Se întorceau de la un meci și la Arcul de Triumf era un grup de steliști care i-a înjurat când au trecut cu autocarul. S-a dat jos cu jucătorii și i-a alergat pe cei de la Steaua și i-au luat la bătaie pe stradă, că au vrut să arunce cu ceva în autocar (n.r. râde). Îți dau cuvântul meu de onoare! În centrul Bucureștiului! Era Nae Constantin, cu Dani Coman, cu Nico.

E prea mic Giuleștiul pentru un astfel de meci. A fost o cerere mare de bilete?

– Cu siguranță! Numai eu am primit sute de telefoane zilnic din toată țara. Am încercat să ajut și eu oameni pe care îi cunosc de zeci de ani. Este mică actuala capacitate și eu mă aștept ca peste 10-15-20 de ani să găsim o soluție să extindem capacitatea măcar la 20-25.000 de locuri. Eu sunt convins că toate meciurile se vor juca cu casa închisă. Noi rapidiștii venim la stadion pentru că e în gena noastră. La noi nu se întâmplă niciodată ca la Steaua și Dinamo să avem 200 de spectatori pe stadion cu ultima clasată.

Cea mai frumoasă amintire a lui Gigi Corsicanu legată de stadionului Giulești: „M-am emoționat… Parcă a fost ieri!”

Care e cea mai frumoasă amintire legată de Giulești?

– Am foarte multe amintiri, dar prima care îmi vine în minte e din anul 1988. Noi am retrogradat în liga a doua și pe Giulești unde e galeria acum, era un sector numit „Tribuna Copiiilor”. Era un meci cu Sportul Studențesc. Galeria mare era la tribuna a doua. Eram peste 500 de copii, chiar dacă echipa retrogradase. Eu aveam 13 ani. A venit nea Mircea și ne-a ținut așa un discurs….când mi-a aduc aminte… (n.r. îi vine să plângă). M-am emoționat. Am preluat și eu din principiile și modul lui de a gestiona suporterii, pentru că au crescut lângă Geamgiu și sunt în mândru de asta.

A zis să nu fim descurajați, pentru că Rapid nu se iubește pentru cupe și performanțe, ci e o stare de spririt și face parte din familiile noastre și trebuie să ducem tradiția mai departe. M-a luat de gât și mi-a zis că azi vrea să arătăm cât de mult iubim Rapidul. Eram cunoscut că eram toți copiii care veneam meci de meci și mi-a zis să conduc galeria azi. Ilie Dobre comenta la Radio și a zis de nu știu câte ori pe transmisie cum cântă copiii! Îmi aduc aminte parcă a fost ieri. Vorbea despre atitudinea noastră, a Tribunei Copiilor și ne lăuda cum încurajam echipa. E cea mai frumoasă amintire.

Inaugurarea stadionului Giulești cu un dinamovist pe bancă, Adrian Mutu…

– Adrian Mutu trebuia să vină la Rapid. El s-a culcat știind că semnează cu Rapid și s-a trezit la Dinamo. Oricine cine ajunge la Rapid eu sunt sigur că nu are cum să nu iubească echipa asta și să devină rapidisit pe viață! Nu există! Nu am nicio îndoială că Mutu nu e rapidist acum!

A jucat 6 luni la Dinamo, nu e dinamovist! Vorbesc des cu Cristiano Bergodi! E terminat după Rapid! Andone tot așa. A zis că a jucat atâția ani la Dinamo, dar ce-a simțit la Rapid, nu a simțit nicăieri. El a zis asta! Nicăieri nu se trăiește la intensitatea care se trăiește în Giulești.