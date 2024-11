Galeria Rapidului îl susține pe Mirel Drăgan la gala „The Return of the Thrill Gavril 2”: „Bubuie sala”

Giuleșteanul Mirel Drăgan o să fie susținut de o parte din galeria celor de la Rapid București în gala „The Return of the Thrill Gavril 2”. Pugilistul cu sânge „alb-vișiniu” e sigur că o să câștige în fața lui Orlen Padilla.

Mirel Drăgan, susținut de galeria Rapidului la gala de box „The Return of the Thrill Gavril 2”: „O să bubuie sala”

Fotbalul se îmbină cu boxul la gala „The Return of the Thrill Gavril 2”. Mirel Drăgan a anunțat că o parte din galeria celor de la Rapid o să îi susțină la evenimentul găzduit de Circul Metropolitan din București.

ADVERTISEMENT

Mirel Drăgan a mărturisit că brigada „Original 1923” de la nu ratează niciun meci al său. Pugilistul a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că o să intre la gala „The Return of the Thrill Gavril 2” pe imnul giuleștenilor.

„Brigada Original 1923 e prezentă la fiecare meci al meu, categoric că vin și acum. Suntem împreună și la bine și la rău, o să bubuie sala. O să vină și colegii mei de la kempo într-un număr foarte mare. Sper să fie plină sala.

ADVERTISEMENT

Este un meci foarte greu, este și un meci de centură și nu are cum să fie altfel. Cu galeria în spate am câștigat deja primele 5 reprize. O să intru pe imnul Rapidului, toată lumea știe că așa fac la fiecare meci”, a spus Mirel Drăgan.

Anamaria Prodan așteaptă un spectacol de zile mari la gala din București: „Abia aștept să vină galeria Rapidului, să vedeți ce spectacol o să facă. Ei merg peste tot pentru Mirel. Am rămas uimită și de ce susținătorii lui Florian din Zalău”.

ADVERTISEMENT

Show unic la gala „The Return of the Thrill Gavril 2”! Cum se pregătește Ronald Gavril

Gala „The Return of the Thrill Gavril 2” va fi pe 29 noiembrie, de la ora 19:00, la Circul Metropolitan din București . Anamaria Prodan și Ronald Gavril au invitat sportivi de top la evenimentul mult așteptat din această lună.

Impresara a anunțat mai . Anamaria Prodan a vorbit și despre programul lui Ronald Gavril, care trage din greu să fie în formă maximă la ora galei.

ADVERTISEMENT

Sportivul are două antrenamente pe zi în Statele Unite ale Americii și o să revină în România cu o săptămână înainte de gala „The Return of the Thrill Gavril 2” . Iubitul Anamariei Prodan o să lupte în ring cu Juan “Meteoro” Boada.

„BUBUIE SALA!”. Mirel Drăgan, sustinut de galeria Rapidului la gala de box organizata de Anamaria Prodan