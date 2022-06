Galeria Rapidului l-a convocat pe Dan Șucu la o ședință: „Vom deveni un club cum nu a mai existat în România, de talie europeană!” Exclusiv

Rapid se pregătește de , iar Gigi Corsicanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre noul acționar al „alb-vișiniilor”.

Gigi Corsicanu anunță hegemonia Rapidului în Liga 1 și revenirea în cupele europene: „Nici Hagi nu a încercat să facă ceva la nivelul ăsta”

Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei Rapidului, a vorbit despre și e convins că omul de afaceri are numai intenții bune: „Noi, rapidiștii, suntem foarte bucuroși că un om de afaceri de succes precum domnul Șucu se alătură familiei Rapidului și avem încredere că în câțiva ani vom putea deveni din nou un club important din Europa.

Corsicanu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că liderii galeriei Rapidului vor avea o discuție cu Dan Șucu: „Deocamdată nu am discutat cu dânsul dar am propus prin intermediul domnului Angelescu o întâlnire între domnul Șucu și liderii galeriei Rapidului. Deocamdată dânsul de-abia a venit și trebuie să se pună la punct cu tot ce ține de club, de logistică și ce are de organizat.

Ulterior o să se vadă și cu noi și o să ne cunoaștem și noi mai bine. Așa s-a întâmplat întotdeauna la Rapid, cu toți cei care au fost în cadrul patronatului. Suporterii au un rol foarte important în viața Rapidului și nu se poate altfel. Rapid trăiește și se identifică cu suporterii. Știe toată lumea asta”.

Gigi Corsicanu, comparație între George Copos și Dan Șucu: „Să aibă grijă să nu facă aceleași greșeli”

Gigi Corsicanu îl avertizează pe să nu facă aceleași greșeli precum , care s-a înconjurat la Rapid de oameni incapabili să gestioneze clubul: „Îmi place că dânsul pare foarte serios, iar în 2022 nu mai merge ca pe vremuri. Din ce știu, e un om de afaceri foarte serios. Apreciez faptul că pune accent foarte mare pe Centrul de Copii și Juniori. Prin asta dovedește că este un proiect de mare amploare și nu vrea să dea un tun. La Rapid se lucrează cu cap și a gândit o strategie foarte bună.

Trebuie să așteptăm să vedem cu este diferit domnul Șucu față de Copos. Deocamdată George Copos a avut niște realizări la Rapid. Îl sfătuim însă pe domnul Dan Șucu să aibă foarte mare grijă care sunt oamenii cu care va alege să lucreze la Rapid. Aici George Copos a avut foarte mult de pierdut și s-au risipit foarte mulți bani. Copos a făcut investiții mari, dar au fost mulți oameni care nu au fost compatibili cu Rapid. Repet, e foarte important să își aleagă oamenii potriviți”.

Rapidistul își pune mari speranțe în proiectul ambițios al lui , care o poate duce pe Rapid la un nivel neatins niciodată de un alt club din România: „Indiscutabil Rapid va deveni un club cum nu a mai existat până acum în România, de talie europeană. 100% este posibil! La ce investiții se fac, succesul este garantat. Nici Hagi nu a încercat să facă ceva la nivelul ăsta, pentru că nu a avut o asemenea putere financiară”.

Gigi Corsicanu anunță revitalizarea bazei Pro Rapid: „Prin CNI se va moderniza la cele mai înalte standarde”

Gigi Corsicanu îl felicită pe pentru investițiile în bazele de pregătire Coresi și Constructorul, care erau abandonate și a dezvăluit că baza Pro Rapid își va recăpăta strălucirea de altă dată: „Felicitări domnului Șucu pentru ce a reușit cu baza Coresi și Constructorul și sper ca și vechea bază Pro Rapid să fie revitalizată. Acolo sunt niște probleme juridice, nu a ținut de George Copos. Terenul respectiv era a statului și Copos avea doar o parte. Baza aparține de Ministerul Transportului și va fi pusă în funcție. Se va ceda către Clubul Sportiv Rapid și prin CNI se va moderniza la cele mai înalte standarde.

Întreaga suflare rapidistă visează că în anul centenarului, Rapid va reuși să câștige din nou titlul în Casa Pariurilor Liga 1: „Noi sperăm ca asta să se întâmple cât mai rapid și noi ne dorim Rapidul campioană în anul centenarului. Nu e un capăt de țară dacă nu vom reuși, dar ăsta este visul nostru. Nu vrem ca minunea să țină trei zile, ci să fie un proiect pe termen lung”.

Galeria Rapidului nu îi reproșează lui Dan Șucu faptul că nu este rapidist și are toată susținerea din partea suporterilor: „Nu m-a deranjat că nu e rapidist. E chiar de apreciat că a fost sincer și a spus că nu e rapidist de mic. La fel s-a întâmplat și cu Victor Angelescu și nu i-a reproșat nimeni nimic. Pentru noi e important ce faci la Rapid și astfel vei fi iubit și respectat pentru tot restul vieții.

Copiii dânsului sunt foarte atașați de Rapid, iar în viață oamenii fac cel mai mari sacrificii pentru familie. E clar că și dânsul o să fie de zece ori mai îndrăgosti de culorile astea, pentru că în primul rând își dorește să îi facă pe copii fericiți. Și așa o să fim cu toții fericiți”.

Galeria Rapidului așteaptă transferuri importante în această vară: „Este mare nevoie”

În privința colaborării dintre Dan Șucu și Victor Angelescu, suporterii păstrează echidistanța și speră că între cei doi nu vor izbucni conflicte: „Depinde doar de Dan Șucu și Victor Angelescu în ce fel vor colabora și cât de eficient. Noi nu ne implicăm în chestii de genul ăsta. Ține de comunicarea lor, de bucătăria și de caracterul lor. Noi le garantăm că vom fi mereu alături de echipă și vom respecta proiectul lor. Nu se vom mai arunca în torțe în teren și echipa nu va mai fi suspendată”.

Cu toate acestea, galeria Rapidului așteaptă mai multe transferuri importante cu care Rapid să se bată la primele trei locuri în viitorul sezon din Casa Pariurilor Liga 1: „Așteptăm și noi câteva transferuri pentru că este mare nevoie ca noi să putem termina în sezonul viitor pe primele trei locuri, așa cum ne-a promis conducerea clubului. Noi le-am arătat ce înseamnă să faci performanțe la Rapid și cum le-am sărbătorit pe fetele de la handbal în Giulești.

Sunt un exemplu pentru băieții de la fotbalul și vreau să îi felicit pe calea asta pe Bogdan Vasiliu, noul președinte al CS Rapid și îi transmitem că noi vom susține toate secțiile. Vor fi performanțe și la baschet, la volei, la polo. Suntem pe drumul cel bun”, a declarat Gigi Corsicanu, în exclusivitate pentru FANATIK.