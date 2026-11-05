Galerie foto. A alergat topless la o cursă importantă, după ce a avut cancer de sân. Lumea a fost împărțită în două tabere

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O supraviețuitoare a cancerului de sân a atras atenția după ce a alergat topless la o cursă importantă din Statele Unite ale Americii. Lauren Spiezia a împărțit lumea în două tabere la finalul competiției extenuante care a durat aproximativ 5 ore.

Cine este femeia care a alergat topless la o cursă

Maratonul din New York este unul dintre cele mai importante din lume. Atrage în fiecare an un număr foarte mare de participanți, traseul având o lungime de 26,2 mile. Alergătorii trebuie să străbată cinci cartiere înainte de a ajunge la linia de sosire, evenimentul determinându-i pe mulți să-și depășească limitele.

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Printre cei care au ieșit din zona de confort se numără o tânără de 33 ani, care a fost diagnosticată cu cancer de sân. În urmă cu 2 ani a aflat că suferă de această boală pe care a reușit să o învingă datorită unui tratament complex și de lungă durată. În prezent, a dorit să crească gradul de conștientizare asupra acestei afecțiuni.

Femeia care este mama unui băiat, pe numele ei Lauren Spiezia, a concurat în cursă. A decis să-și arate cicatricile pe care boala i le-a lăsat. Supraviețuitoarea a fost în vizorul tuturor datorită acestei hotărâri, însă pentru a se proteja de soare a purtat un bolero care i-a acoperit umerii. Cu toate acestea, și-a lăsat bustul la vedere.

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Astfel, și-a etalat cu mândrie semnele lăsate de . Aceasta a finalizat traseul extenuant cu un timp oficial de patru ore și 54 de minute. Alergătoarea și-a propus să ajungă la acest maraton în urmă cu un an. Și-a setat obiectivul când încă făcea chimioterapie, dorind să demonstreze că este o învingătoare. Corpul nu a dezamăgit-o niciodată, femeia subliniind că a realizat ulterior că această cursă din Statele Unite ale Amercii are o importanță deosebită pentru ea. Și-a propus să strângă fonduri pentru cei care luptă cu cancerul, dar și să le ofere femeilor speranța că vor zâmbi și vor râde din nou, dar și că părul le va crește la loc la timpul potrivit.

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Care este povestea femeii ce a alergat topless

Înainte de cursă Lauren Spiezia și-a făcut publică povestea pe social media. „42,2 mile. Topless. Cicatrici și tot tacâmul. La 31 de ani am fost diagnosticată cu cancer la sân și am aflat că sunt purtătoare a mutației BRCA2. 16 runde de chimioterapie. 8 runde de imunoterapie. O mastectomie. Reconstrucție. Alerg la maratonul din New York cu cicatricile descoperite pentru că sunt încă aici. Alerg pentru femeile și bărbații din scaunul de tratament care au nevoie să li se reamintească rezistența lor”, a scris femeia, pe contul personal de Instagram.

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„Alerg pentru una din 8 femei din SUA care vor fi diagnosticate cu cancer la sân în timpul vieții și pentru fiecare femeie care nu își cunoaște încă riscul. Și alerg pentru mine pentru că cicatricile mele nu sunt ceva de ascuns. Sunt dovada că am luptat și am învins.

Alerg cu Echipa Laklak, o subechipă din cadrul Echipei Fred a Centrului de Cancer Memorial Sloan Kettering. Fiecare dolar strâns merge direct către cercetarea cancerului la sân la MSK”, a completat femeia, în mediul online. Maratonista a ținut să le mulțumească celor care au avut grijă de ea atunci când a aflat că are cancer la sân.

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Meme kanseri nedeniyle iki memesi de alınan Lauren Spiezia, New York Maratonu’nu üstü çıplak koşarak ameliyat izlerinin kusur olmadığını göstermek istedi.

https://t.co/uEnshZgEve https://t.co/KdVKsgEPLW — Odatv (@odatv)

Pusă la zid pentru alegerea sa

De asemenea, femeia a transmis că este recunoscătoare pentru oamenii care au crezut în ea și în ideile sale. A reușit să pună bazele unei afaceri care are în prim-plan produsele cosmetice. Acestea sunt non-toxice și ideale pentru persoanele care au grijă de felul în care arată. Pe de altă parte, provocarea nu a fost văzută cu ochi buni de toată lumea.

Lauren Spiezia a primit numeroase comentarii de la oameni, împărțind lumea în două. Majoritatea au lăudat-o pentru încredere și curaj, însă au fost și persoane care au discreditat-o. Criticii susțin că alergarea topless la maratonul din New York a fost nepotrivită pentru un eveniment public la care participă și familii cu copii.

„Deci, bărbații cu cancer la prostată sau testicular ar trebui să aibă voie să alerge fără pantaloni?” sau „Ai fi fericit ca un bărbat care a supraviețuit cancerului testicular să alerge maratonul fără pantaloni scurți și lenjerie intimă?”, sunt două reacții la adresa maratonistei topless, conform .