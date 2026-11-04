Galerie foto. S-a întors în circuitul WTA după o pauză de 16 luni și trăiește un coșmar: „O rușine!”

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E clasată pe locul 474 în lume și s-a întors de curând în circuitul WTA, după o pauză de 16 luni. Jodie Burrage nu s-a mai putut abține și a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea pentru că a fost eliminată în primul tur al turneului Chennai Open.

Mesajele primite de Jodie Burrage după meci

Jodie Burrage (27 ani) a avut o serie de probleme fizice severe care au ținut-o departe de tenis. A suferit mai multe intervenții chirurgicale la încheietură. Aceasta a fost nevoită să se recupereze după accidentările la gleznă, dar a revenit cu forțe proaspete în competițiile de nivel înalt. S-a întors după aproximativ 16 luni.

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A putut fi urmărită la turneul WTA Chennai Open. Din păcate, a pierdut în primul tur în fața indiencei Vaishnavi Adka, în ciuda faptului că reușise să câștige primul set. Meciul s-a terminat cu scorul 3-6, 6-3, 7-5. Acesta nu a fost singurul moment neplăcut pentru tenismena care ocupă locul 474 la nivel mondial.

Tânăra a povestit pe social media că revenirea a fost umbrită de mesajele venite din partea oamenilor. Unii dintre ei chiar . Sportiva a împărtășit abuzurile la care a fost supusă pe platformele de socializare. „Frumoasă revenire în turneu. Îmi amintesc de ce am plecat. Când se va face ceva?”, a scris jucătoarea, legat de clipul încărcat pe Instagram, etichetând atât WTA, cât și Instagram.

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Capturile de ecran postate de sportivă

Unul dintre mesajele josnice publicate de tenismenă într-o filmare la secțiunea Stories de pe Instagram spunea: „Ești o lașă. Ești cu adevărat o rușine pentru sport. Ai fost bătută la fund și tu ești exact motivul pentru care sportul feminin este o glumă”. Altcineva i-a scris: „Sper să te duci acasă și să te sinucizi pentru că, sincer, așa e cel mai bine”. O altă captură de ecran în care se arată valul de ură cu care se confruntă Jodie Burrage sună în felul următor: „Sper să faci cancer”. O altă persoană a menționat deteriorarea „mormântului bunicii dacă nu moare până mâine” și „lumânări și un sicriu pentru întreaga familie”. „Du-te naibii, am pierdut banii pe care mi i-a trimis mama”, i-a scris alt internaut.

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Jodie Burrage, susținere de la o altă tenismenă

Eva Lys nu a stat deoparte și a dorit să transmită un mesaj de sprijin pentru Jodie Burrage. Jucătoarea de tenis din Germania și-a arătat solidaritatea etichetând WTA, pe contul personal de Instagram, întrebându-se când se vor lua măsuri pentru cei care trimit astfel de mesaje, jigniri și injurii. Sportiva britanică nu a mai făcut niciun comentariu pe marginea situației neplăcute cu care se confruntă. În schimb, un raport întocmit la începutul lui 2026 arată că jucătoarele de tenis au fost supuse la peste 12.000 de postări și mesaje abuzive pe rețelele de socializare anul trecut, conform . Datele de la serviciul de detectare a amenințărilor al Signify Group, care utilizează detectarea bazată pe inteligență artificială, au arătat un număr similar de postări abuzive în perioada 2024-2025.

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Un raport al aceluiași grup, publicat în urmă cu doi ani, a constatat că 48% dintre postările considerate abuzive veneau, de fapt, de la sportivii furioși. Jucătoarea britanică nu este singura care are parte de acest ”tratament” neplăcut. În urmă cu un an o altă sportivă din Marea Britanie a trecut prin aceeași situație.

Katie Boulter a povestit că a primit amenințări cu moartea. Colegii tenismenei au încercat să rezolve problema și au cerut introducerea verificării identității pe platformele de socializare. Anterior, Consiliul de administrație al jucătoarelor WTA a condamnat abuzul drept „inacceptabil”, subliniind că impactul poate fi „semnificativ”.