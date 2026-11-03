Sport

Galerie foto. Assad, Nsimba și Băluță, asaltați de fanii Craiovei! Unde au fost surprinși cei 3 fotbaliști

Bogdan Mariș, Tibi Cocora
03.11.2026 | 08:16
Galerie foto Assad Nsimba si Baluta asaltati de fanii Craiovei Unde au fost surprinsi cei 3 fotbalisti
GALERIE FOTO
Assad Al Hamlawi (26 de ani), Steven Nsimba (30 de ani) și Tudor Băluță (27 de ani) au fost prezenți la meciul de handbal feminin dintre SCM Craiova și Rapid. FOTO: FANATIK Assad Al Hamlawi (26 de ani), Steven Nsimba (30 de ani) și Tudor Băluță (27 de ani) au fost prezenți la meciul de handbal feminin dintre SCM Craiova și Rapid. FOTO: FANATIK Assad Al Hamlawi (26 de ani), Steven Nsimba (30 de ani) și Tudor Băluță (27 de ani) au fost prezenți la meciul de handbal feminin dintre SCM Craiova și Rapid. FOTO: FANATIK
Assad Al Hamlawi (26 de ani), Steven Nsimba (30 de ani) și Tudor Băluță (27 de ani) au fost prezenți la meciul de handbal feminin dintre SCM Craiova și Rapid. FOTO: FANATIK
La o zi după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-1, trei dintre fotbaliștii campioanei au fost prezenți la o altă partidă în oraș, fiind asaltați de fani în tribune. Galerie foto
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Universitatea Craiova a învins-o duminică pe FC Botoșani cu 2-1 și a revenit pe locul 2 în SuperLiga, la un punct în urma liderului Dinamo. Pentru gruparea din Bănie urmează partida din Conference League contra albanezilor de la Egnatia, iar cu 3 zile înainte de meci, Assad Al Hamlawi (26 de ani), Steven Nsimba (30 de ani) și Tudor Băluță (27 de ani) au fost prezenți la Sala Polivalentă din Craiova. Cei 3 fotbaliști au urmărit partida de handbal feminin dintre SCM Craiova și Rapid, fiind asaltați de fani.

Assad, Nsimba și Băluță, prezenți la meciul SCM Craiova – Rapid din Liga Florilor

Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba și Tudor Băluță au evoluat duminică în victoria Craiovei cu FC Botoșani (2-1). Mijlocașul român a fost integralist, în timp ce Assad, care a marcat al doilea gol al echipei pregătite de Filipe Coelho, a fost înlocuit la pauză chiar cu Nsimba. La o zi după meci, cei trei au fost prezenți în Sala Polivalentă din Craiova pentru a urmări o partidă de handbal feminin.

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Este vorba despre derby-ul din Liga Florilor dintre dintre SCM Craiova și Rapid, în care gazdele au reușit să producă surpriza și s-au impus la limită, scor 25-24, urcând pe locul 5 al clasamentului. Tudor Băluță a fost însoțit la meci de partenera sa, în timp ce Nsimba și Assad au venit alături de mai mulți prieteni comuni.

Fotbaliștii Universității au fost văzuți de fanii prezenți în sală, care au venit imediat în apropierea lor pentru a face poze. Cel mai solicitat a fost Steven Nsimba, care a și fost îmbrățișat de doi copii. Cei trei jucători au mai fost prezenți în trecut și la meciuri ale echipei de baschet masculin a clubului SCM Craiova.

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Ce urmează pentru Universitatea Craiova după victoria cu FC Botoșani

Universitatea Craiova a controlat clar meciul cu FC Botoșani și a reușit să se impună cu 2-1, neavând mari emoții în partea secundă, chiar dacă oaspeții au reușit să reducă din diferență după o gafă a lui Laurențiu Popescu. Astfel, gruparea din Bănie s-a apropiat din nou la un singur punct de liderul din SuperLiga, Dinamo. Până la pauza internațională, campioana României va mai disputa două meciuri. Joi, de la ora 22:00, formația pregătită de Filipe Coelho o va înfrunta pe Egnatia în Conference League, iar duminică, de la 19:00, va juca pe terenul lui CFR Cluj în SuperLiga.

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Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba și Tudor Băluță, prezenți la meciul de handbal SCM Craiova - Rapid

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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