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Galerie foto. Campioana olimpică s-a transformat într-un personaj celebru! Schimbarea de look care a uimit fanii

Alexa Serdan
03.11.2026 | 17:00
Galerie foto Campioana olimpica sa transformat intrun personaj celebru Schimbarea de look care a uimit fanii
GALERIE FOTO
Jutta Leerdam, patinatoare din Țările de Jos. Sursa foto: Instagram.com Jutta Leerdam, patinatoare din Țările de Jos. Sursa foto: Instagram.com Jutta Leerdam, patinatoare din Țările de Jos. Sursa foto: Instagram.com Jutta Leerdam, patinatoare din Țările de Jos. Sursa foto: Instagram.com +15 FOTO
Personajul în care s-a transformat Jutta Leerdam. Sursa foto: Instagram.com
Galerie foto cu Jutta Leerdam, una dintre cele mai frumoase patinatoare din lume. Transformarea care i-a luat prin surprindere pe internauți.
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Jutta Leerdam este campioana olimpică care s-a transformat de curând într-un personaj dintr-un serial celebru. A recurs la o schimbare de look impresionantă cu care i-a uimit pe fani. Superba blondină a cerut sfatul acestora legat de aspectul fizic.

S-a costumat și le-a furat aprecierile admiratorilor

Patinatoarea de viteză care reprezintă Țările de Jos, Jutta Leerdam (27 ani), nu este doar o sportivă de renume, ci și o frumusețe răpitoare. E îndrăgostită de pasiunea sa, dar își face timp pentru distracție, voie bună și vacanțe în destinații exotice. Recent, sportiva, care a cucerit aurul olimpic la Milano, a vizitat Capri.

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A fost cucerită iremediabil de această locație, unde a fost însoțită de partenerul de viață. Ea are o relație cu boxerul american Jake Paul (29 ani). Sportiva, amendată după episodul în care și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice 2026, a făcut din nou furori. De această dată cu o filmare distribuită pe rețelele de socializare.

Concret, a apărut cu o perucă blond platinat, suferind o schimbare uriașă. Jutta Leerdam s-a transformat într-un personaj celebru pentru a sărbători Halloweenul alături de americani pentru că locuiește de ceva vreme în Statele Unite ale Americii. Campioana olimpică a devenit Khaleesi din serialul Game of Thrones.

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Transformarea suferită de celebra sportivă

Într-un clip de pe rețeaua X, Jutta Leerdam le-a arătat tuturor că a purtat o rochie albă. După ce și-a dat jos ținuta le-a mărturisit fanilor că încă păstrează peruca albă. A recunoscut că o iubește, precizând că atunci când a purtat-o s-a simțit cu adevărat vie. Pe fundalul filmării din mediul online a încărcat melodia Thriller a regretatului artist Michael Jackson. În dreptul videoclipului a notat: „Am purtat o perucă pentru prima dată și acum nu vreau să o mai dau jos niciodată. Ce fel de magie a perucilor este asta?”. De asemenea, în descriere i-a întrebat pe cei care o urmăresc dacă ar fi cazul să se vopsească blond platinat.

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Internauții au comentat în număr foarte mare postarea patinatoarei. Jutta Leerdam a fost sfătuită să nu renunțe la nuanța din prezent pentru că îi stă de minune. Aceștia au lansat și un avertisment pentru sportivă, atrăgându-i atenția că: „Blondul platinat este frumos până când începe să cadă”. „E frumos, dar părul tău natural e mai frumos”, a scris altcineva. O altă persoană i-a transmis că ar merita să încerce o astfel de schimbare de look. De asemenea, un fan a adăugat că i-ar plăcea să o vadă brunetă. Ce-i drept, campioana olimpică s-a distrat extraordinar de bine la primul ei Halloween.

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@juttaleerdamSo shall I go platiunum blonde?♬ original sound – Chryssa Handis

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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