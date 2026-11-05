Galerie foto. Cariera lui Cristiano Ronaldo în imagini. Cele mai tari 25 de momente

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, după o carieră de 23 de ani. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur lasă în spate o poveste plină de momente impresionante, atât la nivel de club cât și la prima reprezentativă lusitană. FANATIK vă reamintește, în următoarele rânduri, unele dintre cele mai importante borne din cariera legendarului atacant.

Atacantul portughez, văzut ca o mare promisiune pentru fotbalul lusitan, a debutat la nivel de seniori în 2002. Atunci, sub comanda lui Ladislau Boloni, Cristiano Ronaldo a fost introdus în teren, contra lui Inter Milano, în Liga Campionilor. Tânărul atacant a intrat, în minutul 58, în locul spaniolului Tonito. Ronaldo și-a arătat tehnica încă de la primele atingeri, în fața unei apărări consacrate, formată din Fabio Cannavaro, Ivan Cordoba, Marco Materazzi și Javier Zanetti.

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Atacantul s-a impus rapid la Sporting și a devenit unul dintre oamenii de bază a lui Ladislau Boloni. Cristiano Ronaldo era coleg de ofensivă cu Marius Niculae, reușind, împreună, 10 goluri în stagiunea 2002-2003. În respectivul sezon, Sporting câștiga Supercupa Portugaliei, dar rata titlul de campioană, terminând pe locul 3. Nici în Cupa Portugaliei norocul nu le-a surâs elevilor lui Boloni. Sporting a fost eliminată în sferturile de finală.

Totuși, prestațiile sale au dovedit calitatea pe care o avea și Sir Alex Ferguson a devenit interesat de Cristiano Ronaldo. Portughezul avea să se alăture trupei de pe Old Trafford, în august 2003, în schimbul a 19 milioane de euro. Decizia luată de Ronaldo avea să fie începutul poveștii sale în campionatele de top ale continentului.

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Transferul la Manchester United, primul trofeu al Ligii Campionilor și primul Balon de Aur

Fotbalistul și-a arătat calitatea încă din primele meciuri în Premier League. Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din lovitură liberă, împotriva celor de la Portsmouth. Acesta avea să anunțe o perioadă de aur pentru portughez în campionatul englez. Până la finalul stagiunii, Ronaldo avea să mai marcheze de încă 5 ori și să ofere 8 pase decisive. Mai mult, a punctat în finala FA Cup, împotriva lui Millwall, 3-0. Meciul avea să îi aducă primul trofeu pe tărâm englez din cariera sa.

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În perioada petrecută la Manchester United, Cristiano Ronaldo a strâns 292 de partide în tricoul ”diavolilor roșii” și a reușit să marcheze de 118 dăți. Lusitanul și-a trecut în palmares trei titluri de campion ale Angliei, două Cupe ale Ligii Angliei, un trofeu FA Cup și o Supercupă a Angliei. Pe plan internațional, cu Ronaldo în teren, Manchester United a cucerit trofeul Ligii Campionilor, în sezonul 2008-2009 și Cupa Mondială a Cluburilor.

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Perioada de aur petrecută pe Old Trafford i-a adus și gloria individuală starului lusitan. Cristiano Ronaldo a câștigat Balonul de Aur, cea mai importantă distincție individuală din fotbal, în anul 2008. Atunci, portughezul a treminat pe primul loc în clasamentul voturilor, deasupra lui Lionel Messi, Fernando Torres, Iker Casillas sau Xavi.

Cristiano Ronaldo s-a consacrat la Real Madrid

Transferul în La Liga a venit în vara anului 2009, când Real Madrid a oferit 94 milioane de euro pentru semnătura vedetei lui Manchester United, fiind cel mai scump transfer din fotbal la momentul respectiv. Angajamentul de pe ”Santiago Bernabeu” avea să îl transforme pe Cristiano Ronaldo într-o legendă absolută. La prezentarea fotbalistului, 80 de mii de fani au fost prezenți pe stadionul lui Real Madrid.

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Apogeul în fotbalul spaniol a fost în sezonul 2011-2012. Atunci, Real Madrid a cucerit titlul de campioană, depășind borna de 100 de puncte. Mai mult, în perioada în care a îmbrăcat tricoul ”galacticilor”, madrilenii au cucerit patru trofee ale Ligii Campionilor, fiind prima echipă care își trece în vitrina clubului peste 10 trofee.

Pe plan individual, Cristiano Ronaldo a cucerit patru trofee ale Balonului de Aur și a fost declarat cel mai bun jucător al lui Real Madrid în șase rânduri. Cu portughezul în teren, ”galacticii” au cucerit două trofee ale Cupei Spaniei.

Juventus, Manchester United și Al Nassr au urmat în cariera lui Cristiano Ronaldo

Vara anului 2018 avea să aducă sfârșitul aventurii lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Starul s-a alăturat lui Juventus, club pentru care a evoluat timp de trei sezoane. În perioada petrecută la Torino, Cristiano Ronaldo a marcat 101 goluri în 134 de meciuri.

Tot în tricoul lui Juventus a marcat și unul dintre celebrele sale reușite. Fotbalistul a avut o detentă senzațională la golul marcat împotriva lui Sampdoria, pe ”Luigi Ferraris”, în etapa 17 din Serie A a sezonului 2019-2020. Atunci, lusitanul s-a desprins de la sol nu mai puțin de 71 de centimetri, lovind mingea cu capul la o înălțtime de 2.34 metri.

Totuși, Manchester United l-a chemat înapoi, iar Ronaldo a acceptat oferta. După un prim sezon bun pe Old Trafford, sosirea lui Erik Ten Hag l-a adus pe star într-un con de umbră. Portughezul s-a certat, în repetate rânduri, cu tehnicianul olandez și după ce a fost rezervă neutilizată într-un duel cu Manchester City, viitorul lui Ronaldo pe Old Trafford părea pecetluit.

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur s-a despărțit de Manchester United în toamna lui 2022. La numai câteva luni distanță, a semnat cu Al Nassr, echipa din Arabia Saudită pentru care evoluează și în prezent.

Cristiano Ronaldo a câștigat două trofee cu Portugalia

Atacantul a debutat la naționala Portugaliei în 2003, la numai 18 ani. Fotbalistul a fost introdus în partida contra Kazahstanului, în locul lui Luis Figo. Ronaldo s-a dovedit un jucător esențial pentru naționala lusitană. Reprezentativa a câștigat singurele trofee importante cu Cristiano în teren: EURO 2016 și Liga Națiunilor, în 2023.

Atacantul a strâns 234 de selecții pentru prima echipă a Portugaliei și a marcat de 146 de ori. Mai mult, deține recordul absolut pentru turnee finale în care a participat: 6 Cupe Mondiale și 6 Campionate Europene. . Starul a anunțat că se retrage definitiv de la echipa Portugaliei, iar Federația lusitană a anunțat că îi va pregăti un eveniment special.