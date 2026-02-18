GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă

Sport

Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă

Cât a costat bobul României de la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultatul surprinzător al lui Mihai Tentea și George Iordache a fost obținut în condiții speciale.
Mihai Alecu
18.02.2026
Cât costă bobul României de la Jocurile Olimpice
Rezultatul obținut de românii Mihai Tentea și George Iordache la proba be bob în doi a fost unul realizat cu resurse limitate. Bobul folosit de cei doi este mai puțin costisitor față de cele pe care le au sportivi din Germania sau Statele Unite.

Atât a costat bobul cu care s-au dat Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

La Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano‑Cortina, echipajul României format din Mihai Tentea și George Iordache a atras atenția nu doar prin performanța istorică obținută în proba de bob două persoane, ci și prin costul echipamentului cu care au concurat. Chiar dacă sportul rămâne unul dintre cele mai scumpe discipline de iarnă, românii au demonstrat că pot concura la cel mai înalt nivel cu resurse moderate.

Potrivit unor declarații ale fostului sportiv de bob și oficial federal Ion Duminicel, bobul folosit de Tentea și Iordache pentru proba de două persoane a fost achiziționat de la un producător austriac și a costat puțin sub 100.000 de euro, mult sub valoarea de piață a unor modele de top folosite de echipele tradiționale din Germania sau SUA. Duminicel a explicat că producția boburilor este de regulă personalizată, iar tehnologia și materialele folosite influențează puternic prețul final.

  • Mihai Tentea și George Iordache au egalat cel mai bun rezultat obținut de România la bob la Jocurile Olimpice de iarnă. În 1972, perechea Ion Panțuru și Ion Zangor se clasa tot pe locul 5.
Cât costă bobul României de la Jocurile Olimpice. Foto: COSR
Cât costă bobul României de la Jocurile Olimpice. Foto: COSR

Au produs românii Mihai Tentea și George Iordache surpriza? Ce au reușit cei doi sportivi la JO de iarnă

Ion Duminicel a avut cuvinte de laudă pentru cei doi sportivi români care au reușit să termine pe locul 5 în marea finală de la bob, în cursa de două persoane.

