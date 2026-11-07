Galerie foto. Cea mai rapidă româncă a generației sale, poveste de film! De la comoție cerebrală la visul olimpic

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Născută pe 11 mai 2003, la București, , în special la 60 și 100 de metri. Sportiva are în palmares numeroase titluri naționale, însă drumul către marea performanță a fost plin de obstacole.

Maria Mihalache a doborât un record vechi de 29 de ani

Pe 9 martie 2025, la Europenele de sală de la Apeldoorn, în Țările de Jos, Maria Mihalache a reușit una dintre cele mai importante reușite ale carierei de până acum. A terminat cursa de 60 de metri în 7,26 secunde, stabilind un nou record național U23. Reușind, astfel, să bată timpul legendarei Ionela Tîrlea, care rezistase 29 de ani, de 7,29.

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Cu această performanță, Maria Mihalache s-a calificat în semifinalele competiției. Tot în 2025, atleta a câștigat aurul balcanic în sală, la Belgrad. Atunci, a câștigat proba de 60 de metri cu timpul 7,31 secunde, cu o sutime înaintea următoarei clasate. Potrivit World Athletics, Maria Mihalache are în palmares 14 titluri naționale în aer liber și unul în sală.

Drumul până pe cea mai înaltă treaptă a podiumului nu a fost deloc ușor. Unul dintre cele mai dificile momente s-a petrecut în Israel, la un concurs de Grand Prix. După ce a trecut prima linia de finiș, sportiva s-a prăbușit și s-a lovit puternic la cap. Impactul i-a provocat o comoție cerebrală, iar sportiva a ajuns la spital. „M-am trezit la spital, cu o pancartă mică pe care scria winner (n.r. – câștigător)”, a povestit atleta în urmă cu câțiva ani.

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În ultimii ani, presa a relatat mai multe episoade dificile din cariera tinerei atlete. Aceasta a reclamat condițiile improprii de pregătire de la Stadionul „Iolanda Balaș-Sőtér” din București, dar și faptul că, în vara anului 2025, , deși îndeplinise de mai multe ori baremul de calificare. Mai mult, sportiva a recunoscut că s-a gândit chiar să renunțe la sportul de performanță din cauza lipsei finanțării, însă a găsit într-un final resursele necesare pentru a merge mai departe

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Era mai rapidă decât fratele

Abilitățile sale fizice au fost observate într-un mod inedit. În copilărie, Maria obișnuia să se întreacă cu fratele său, mai mare cu trei ani. Cu toate acestea, viitoarea sportivă reușea să câștige aproape fiecare cursă.

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„Am un frate mai mare, a primit un bilețel la școală în care a fost chemat la atletism. El l-a dat părinților mei, iar ei m-au dus pe mine pentru că mereu îl întreceam la toate cursele. Mi-am dezvoltat pasiunea asta de când sunt mică, mi-am dat seama că sunt rapidă și îmi plăcea să fac curse. A fost mai întâi o joacă, nu știam că voi fi bună sau că voi ajunge să bat recordurile naționale, dar asta a urmat conform antrenamentelor. Nu pot să spun că mi-a fost greu până acum, ci greul de abia acum începe”, povestea Maria Mihalache într-un interviu pentru FANATIK.

Mama sa a observat potențialul fetiței și a decis să o înscrie la atletism, după ce a primit un pliant despre o selecție organizată pentru copii. Maria avea șapte ani când s-a apucat de acest sport, însă abilitățile sale depășeau limitele normalității.

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Los Angeles 2028, marele vis al Mariei Mihalache

Acum, la 23 de ani, Maria Mihalache se pregătește pentru cea mai importantă competiție a carierei sale: Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din vara anului 2028. Sportiva și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a alerga sub stindardul tricolor la întrecerea olimpică, chiar dacă procesul de calificare este unul foarte dificil.

Potrivit ierarhiei , publicată la începutul lunii noiembrie, Maria Mihalache rămâne cea mai bine clasată sportivă din România la 60 de metri. De asemenea, este a 60-a la nivel european și a 169-a la nivel mondial. Locul secund este ocupat de Carolina Pungă, de doar 16 ani, iar pe locul trei se află Alina Rotaru-Kottmann (33 de ani).

În plus, la 100 de metri, Maria Mihalache figurează pe locul 449 mondial, conform clasamentului actual întocmit de .