Cine este Greta Galassi, modelul care i-ar fi furat inima lui Jannik Sinner. Galerie foto

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Descoperă în rândurile de mai jos cine este, în realitate, Greta Galassi. Modelul italian i-ar fi furat inima celebrului jucător de tenis Jannik Sinner. Sportiva nu a dezvăluit ce se întâmplă cu Laila Hasanovic cu care avea o relație.

Cu cine ar forma un cuplu Jannik Sinner

Fostul lider mondial din circuitul masculin de tenis, Jannik Sinner (25 ani), . Jucătorul , unde era așteptat cu sufletul la gură de către organizatori. A încheiat sezonul din cauza unei accidentări, dar nu înainte de a câștiga câteva premii.

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Acesta a cucerit 6 titluri de simplu în 2026. Anul acesta a fost unul incredibil pentru italian. Pe de altă parte, ultimele zvonuri arată că ar fi început o nouă poveste de dragoste, cu toate că nu a făcut nicio declarație despre separarea de Laila Hasanovic. Blondina ar fi dat de înțeles, totuși, că drumurile lor s-au separat.

De curând a recurs la o postare surprinzătoare pe contul de TikTok. Costumată în vampiriță de Halloween a stârnit rumoare în rândul fanilor. Modelul a dat curs bârfelor prin intermediul versurilor piesei „The Answer” de Kylie Cantrall. „Ai avut dreptate, se vede cu altă femeie”, spune unul dintre acestea.

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Ar putea fi vorba de o simplă glumă, dar și de un sâmbure de adevăr pentru că Jannik Sinner ar fi fost cucerit de către o frumoasă șatenă. Jurnalistul Gabriele Parpiglia susține că între tenismen și blondină ar fi intervenit o ruptură, ceea ce indică tot mai mult faptul că și-a refăcut viața amoroasă. Separarea s-ar fi produs în timpul acestei pauze prelungite, iar acum se vehiculează că este îndrăgostit de o tânără care se numește Greta Galassi. Anterior, Jannik Sinner și-a făcut publică legătura cu modelul danez Laila Hasanovic la turneul ATP 500 de la Viena din 2025, dar se pare că povestea a ajuns la final după aproximativ un an împreună.

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Cine este, de fapt, Greta Galassi

Greta Galassi are aceeași meserie ca și tânăra despre care se știa că se iubește cu celebrul italian Jannik Sinner. Superba șatenă este pasionată de modă, dar în copilărie a fost atrasă și de sport. Potrivit informațiilor furnizate de , tânăra care are 28 de ani a jucat volei la nivel competițional. A decis să renunțe și să se îndrepte spre altă carieră. Influencerița este originară din Mori, Vallagarina, dar locuiește în Rovereto. Presupusa iubită a tenismenului a câștigat concursul Miss World când avea doar 17 ani. De acolo au început să i se deschidă numeroase uși. Ulterior, a urcat pe podiumurile de modă și a fost invitată la evenimente exclusive.

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Până acum tenismenul clasat pe locul 2 la nivel mondial nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Renumitul sportiv preferă să fie discret în ceea ce privește viața sa amoroasă. A mers pe aceeași ”rețetă” și în timpul relației cu Laila Hasanovic.

Mai mult decât atât, cei doi nu au mai fost văzuți în public ca și cuplu de câteva luni. În timpul Săptămânii Modei de la Milano s-au aflat în același oraș, dar nu s-ar fi intersectat deloc. Modelul a fost prezent la evenimentele pe care le avea stabilite. În schimb, Jannik Sinner a ajuns mai târziu din cauza angajamentelor sale cu Gucci.

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Totodată, la momentul respectiv vedeta a acordat un interviu pentru revista Elle Danmark. A oferit o declarație unică. Laila Hasanovic a explicat că relația cu renumitul sportiv ar fi una la distanță dacă ar alege să se mute la Monte Carlo. A spus asta pentru că jucătorul este plecat în turnee aproape tot anul. Afirmația a fost interpretată ca un semn de separare.