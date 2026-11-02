Galerie foto. Cine e românul prieten la cataramă cu Kimi Antonelli! A prezis că italianul va cuceri titlul mondial

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Formula 1 are un nou rege, iar România are și ea o legătură cu acesta! Kimi Antonelli a cucerit primul titlu mondial al carierei, la doar 20 de ani, și a scris istorie în Marele Circ. Puțini știu însă că unul dintre prietenii apropiați ai italianului este un tânăr pilot român. David Cosma Cristofor i-a fost coleg pe circuitele de karting și a prezis ascensiunea spectaculoasă a acestuia.

David Cosma Cristofor, românul care a prezis succesul lui Kimi Antonelli! Prietenie începută pe circuitele de karting

Înainte să devină una dintre cele mai importante vedete ale sportului mondial, Kimi Antonelli era un puști pasionat de viteză, care își petrecea timpul pe circuitele de karting. A Cei doi au participat la mai multe concursuri, iar prietenia lor s-a păstrat de-a lungul anilor.

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David a început ulterior să efectueze teste la volanul unui monopost de Formula 4, iar Kimi a fost unul dintre cei care l-au ajutat cu sfaturi. De altfel, Cristofor a vorbit în repetate rânduri despre relația specială pe care o are cu noul campion mondial. Într-un interviu acordat pentru , românul a dezvăluit că unul dintre cele mai importante sfaturi din carieră a venit chiar de la Antonelli.

„Cel mai bun sfat din carieră l-am primit de la Kimi, prietenul meu. Mi-a spus să mă concentrez și să nu mă dau bătut, orice s-ar întâmpla. Kimi este o persoană foarte deschisă, e prietenos cu toată lumea. Ne știm de când mergeam împreună la karting”, povestea David Cosma Cristofor.

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Și mai interesant este că românul a anticipat ascensiunea italianului. În martie 2025, când A Cristofor era convins că prietenul său are toate calitățile necesare pentru a ajunge în vârful Formulei 1. „Peste 2 ani ar putea să iasă campion mondial”, declara tânărul pilot pentru . Predicția s-a adeverit chiar mai repede decât se aștepta!

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Cine este David Cosma Cristofor, românul care visează să-i calce pe urme lui Kimi Antonelli

La numai 17 ani, David Cosma Cristofor încearcă să-și construiască propriul drum spre elita motorsportului. Născut la București, pe 5 februarie 2009, tânărul a început kartingul la vârsta de șase ani. Au urmat numeroase competiții internaționale, rezultate importante și, în cele din urmă, trecerea la monoposturi. În 2026, românul a concurat în Campionatul Italian de Formula 4.

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Cristofor a făcut parte din programul PREMA Racing, echipă prin care a trecut și Antonelli înainte să ajungă la Mercedes. În prima parte a anului, românul a obținut două podiumuri în campionatul UAE4 și a încheiat competiția pe locul al cincilea. În octombrie, tânărul pilot a bifat o nouă performanță importantă. A terminat pe locul al treilea o cursă din Formula Trophy Malaysia, pe circuitul de la Sepang. „Este un rezultat important pentru mine și un pas înainte în drumul către Formula 1”, declara românul după podiumul din Malaezia.

Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1! Recordul lui Sebastian Vettel, doborât după 16 ani

Anul 2026 a fost unul de poveste pentru pilotul italian. Antonelli a spart gheața în Marele Premiu al Chinei, unde a obținut prima victorie din carieră. Succesul a declanșat o serie impresionantă de rezultate, iar tânărul pilot Mercedes a început să se desprindă tot mai clar de adversarii săi. Înaintea Marelui Premiu al Mexicului, italianul avea deja nouă victorii și 365 de puncte.

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Kimi Antonelli a reușit ceea ce părea aproape imposibil în urmă cu doar doi ani. La 20 de ani, italianul a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 și a doborât un record care rezista din 2010. Sebastian Vettel avea 23 de ani și 134 de zile când cucerea primul său titlu mondial, alături de Red Bull.