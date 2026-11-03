Galerie foto. Cristi Chivu, față în față cu trecutul! Revine pe stadionul unde Zlatan Ibrahimovic i-a adus un trofeu uriaș!

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Cristi Chivu se întoarce într-un loc care îi trezește amintiri speciale! Antrenorul lui Inter Milano va păși din nou pe gazonul legendarului De Kuip, stadionul pe care a cucerit Cupa Olandei în tricoul lui Ajax. Au trecut 24 de ani de la acel moment, iar fostul căpitan al naționalei României revine la Rotterdam cu o misiune dificilă. De această dată, trebuie să o învingă pe Feyenoord pentru a redresa parcursul italienilor în Champions League.

Cristi Chivu, meci de foc pe terenul lui Feyenoord! Inter are nevoie de toate cele trei puncte

, iar deplasarea de la Rotterdam vine într-un moment în care echipa lui Cristi Chivu nu își mai permite prea mulți pași greșiți. Italienii au acumulat doar trei puncte în primele trei etape din Champions League. Au pierdut cu Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4), înainte să obțină prima victorie, 1-0 cu Șahtior Donețk. Un nou eșec ar complica serios lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

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Inter vine după înfrângerea cu AC Milan, scor 1-3, iar presiunea asupra lui Chivu a crescut. Nici adversarii nu stau mai bine în Champions League. Feyenoord are tot trei puncte, astfel că duelul este extrem de important pentru ambele formații. Românul speră să transforme dezamăgirea din derby-ul orașului Milano într-o reacție de orgoliu pe terenul olandezilor.

Finala de poveste din 2002! Cristi Chivu a ridicat Cupa Olandei după un gol de aur marcat de Zlatan Ibrahimovic

Pe 12 mai 2002, stadionul De Kuip găzduia una dintre cele mai spectaculoase finale din istoria Cupei Olandei. Ajax Amsterdam, echipă la care Cristi Chivu era deja căpitan, o întâlnea pe FC Utrecht. Românul avea numai 21 de ani și era unul dintre liderii unei generații extraordinare, pregătite de Ronald Koeman. Din acea echipă făceau parte Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder și Maxwell. Pentru Chivu, finala de la Rotterdam avea să devină una dintre cele mai frumoase amintiri ale carierei sale în Olanda.

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Ajax a început perfect și a deschis scorul prin egipteanul Mido, în minutul 21. Lucrurile s-au complicat însă după pauză. Igor Gluščević a restabilit egalitatea în minutul 56, apoi a transformat un penalty și a dus-o pe Utrecht în avantaj. Cu doar câteva secunde înainte de final, adversarii lui Chivu se pregăteau să sărbătorească trofeul. Ajax avea însă să producă o revenire incredibilă.

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În minutul 90+3, brazilianul Wamberto a înscris pentru 2-2 și a trimis partida în prelungiri. Golul a provocat un scandal uriaș, deoarece reluările au arătat că fotbalistul se afla în poziție de ofsaid. În acea perioadă nu exista VAR, iar reușita a fost validată. Lovitura decisivă a venit în minutul 93. Zlatan Ibrahimovic, introdus pe teren în repriza secundă, a marcat golul de aur care a încheiat instantaneu finala. Ajax câștiga cu 3-2, iar Chivu ridica trofeul în calitate de căpitan.

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Ce a declarat Cristi Chivu înainte de duelul cu Feyenoord

Cupa Olandei a fost abia al doilea trofeu din cariera lui Cristi Chivu. Cu doar o săptămână înainte, pe 5 mai 2002, fundașul român cucerise primul său titlu de campion al Olandei, tot alături de Ajax. Avea numai 21 de ani și începea să-și construiască un palmares impresionant. La 24 de ani de la triumful din finala cu Utrecht, Chivu se întoarce pe același stadion, dar într-o postură complet diferită. Nu mai poartă banderola lui Ajax și nici nu mai trebuie să oprească atacanții lui Feyenoord. Acum conduce de pe bancă una dintre cele mai importante echipe ale Europei. Românul a recunoscut, la conferința de presă, că arena din Rotterdam ocupă un loc special în amintirile sale.

„Am câștigat Cupa Olandei aici. Știu ce înseamnă acest stadion pentru Feyenoord și cunosc atmosfera creată de suporteri. Nu va fi ușor să jucăm într-un mediu atât de ostil, dar tocmai pentru astfel de meciuri iubim Champions League”, a declarat Cristi Chivu înaintea confruntării.