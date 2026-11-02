Sport

Galerie foto. Cum a fost surprins Denis Drăguș înainte de U Cluj – FCSB

Alex Bodnariu, Cristi Coste
02.11.2026 | 20:18
Galerie foto Cum a fost surprins Denis Dragus inainte de U Cluj FCSB
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Denis Drăguș (27 de ani), înainte de startul meciului U Cluj - FCSB. Sursă foto: Fanatik
Denis Drăguș s-a refăcut după accidentare și e rezervă la meciul U Cluj - FCSB. Cum a fost surprins atacantul înainte de fluierul de start al jocului.
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Transferat de Gigi Becali la începutul lunii septembrie, Denis Drăguș (27 de ani) nu a apucat să joace decât două partide pentru FCSB. Atacantul s-a accidentat și a fost indisponibil o perioadă mai lungă. Însă, el s-a refăcut și face parte din lot la duelul cu U Cluj.

Denis Drăguș e rezervă în U Cluj – FCSB

În ciuda faptului că Denis Drăguș a trecut peste accidentarea suferită în întâlnirea cu Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf a decis să nu-l forțeze în duelul cu U Cluj. Deși la conferința de presă a mărturisit că nu s-a hotărât să-l titularizeze, în cele din urmă tehnicianul a decis să-l lase pe banca de rezerve.

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Înainte de startul jocului care închide etapa a 14-a a SuperLigii, Drăguș a fost ultimul jucător al celor de la FCSB care a ieșit pe teren pentru încălzire. Internaționalul român a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze.

El s-a băgat la un joc de pase din duble făcut de jucătorii de rezervă în care cel care scăpa mingea primea palme ușoare peste ceafă. Drăguș chiar a fost protagonistul mai multor momente în care și-a împărțit astfel de palme cu tânărul atacant Alexandru Stoian.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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