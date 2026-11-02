Galerie foto. Cum a fost surprins Denis Drăguș înainte de U Cluj – FCSB

CE TREBUIE SĂ ȘTII Denis Drăguș e rezervă în U Cluj – FCSB

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Transferat de Gigi Becali la începutul lunii septembrie, Denis Drăguș (27 de ani) nu a apucat să joace decât două partide pentru FCSB. Atacantul s-a accidentat și a fost indisponibil o perioadă mai lungă. Însă, el s-a refăcut și face parte din lot la duelul cu U Cluj.

Denis Drăguș e rezervă în U Cluj – FCSB

În ciuda faptului că Denis Drăguș a trecut peste accidentarea suferită în întâlnirea cu Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf a decis să nu-l forțeze în duelul cu U Cluj. Deși la conferința de presă , în cele din urmă tehnicianul a decis să-l lase pe banca de rezerve.

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Înainte de , Drăguș a fost ultimul jucător al celor de la FCSB care a ieșit pe teren pentru încălzire. Internaționalul român a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze.

El s-a băgat la un joc de pase din duble făcut de jucătorii de rezervă în care cel care scăpa mingea primea palme ușoare peste ceafă. Drăguș chiar a fost protagonistul mai multor momente în care și-a împărțit astfel de palme cu tânărul atacant Alexandru Stoian.

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