Galerie foto. Cum a trăit soția lui Răzvan Marin meciul nebun cu Real Madrid din Champions League

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Răzvan Marin (30 de ani) a început meciul AEK Atena – Real Madrid, disputat miercuri seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League, doar pe banca de rezerve. Internaționalul român a fost totuși în cele din urmă introdus pe teren pe parcursul jocului, în repriza a doua, mai exact în minutul 60, în locul lui Gacinovic.

Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60 al meciului AEK Atena – Real Madrid 2-3 din Champions League

La acel moment, scorul era 1-1. Koita deschisese scorul pentru greci încă din minutul 12, , iar Jude Bellingham egalase pentru „galactici” în minutul 32 După intrarea pe teren a mijlocașului român, AEK a preluat din nou conducerea, grație reușitei semnate de Pilo în minutul 75. După doar trei minute însă, a ieșit la rampă și a egalat din nou pentru madrileni.

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În cele din urmă, ultimul cuvânt în această partidă l-au avut tot cei de la Real Madrid. În prelungirile jocului, mai exact în minutul 90+2, Federico Valverde a înscris și el un gol de senzație și astfel a stabilit scorul final al acestui meci, 3-2 pentru echipa antrenată de Jose Mourinho.

Așadar, formația lui Răzvan Marin a ratat practic pe ultima sută de metri ocazia de a obține un rezultat pozitiv în fața celei mai galonate echipe din istoria Champions League, măcar un egal, în condițiile în care grecii au condus deci de două ori și astfel bineînțeles că în minutele respective, mai ales după 2-1, ei au sperat chiar și la o victorie istorică.

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Soția lui Răzvan Marin, prezentă pe stadion alături de cei doi copii

, a fost prezentă pe stadion miercuri seară pentru a-și susține partenerul. Alături de ea s-au aflat și cei doi copii ai cuplului. Pe parcursul meciului, ea a postat pe Instagram mai multe fotografii făcute în acest context, iar toate aceste imagini pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol.