Galerie foto. Cum arată Gabriela, soția starului de la Manchester United, despre care el a spus în direct la TV: „Are nevoie să fiu mai mare”

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Starul lui Manchester United care a fost pe teren propriu marți seară în Champions League cu AS Roma, scor 3-2, după ce au fost conduși cu 0-2 la la pauză, a făcut la finalul partidei de pe „Old Trafford” un comentariu cel puțin interesant despre soția sa.

Galerie foto. Cum arată Gabriela, soția lui Matheus Cunha de la Manchester United

Este vorba despre Matheus Cunha (27 de ani), atacantul brazilian care a semnat o dublă pe final de meci, respectiv în minutele 83 și 86, aducând astfel practic victoria echipei sale, la capătul unei reveniri de senzație. Pe de altă parte însă, sud-americanul a ieșit în evidență și în mod negativ, atât pe final de joc, cât mai ales după ultimul fluier.

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Mai exact, în minutul 90+1, el a primit al doilea cartonaș galben și implicit a fost eliminat. În plus, imediat după finalul meciului, chiar pe gazon, , iar ulterior a plecat vizibil deranjat spre vestiare. Iar asta nu a fost tot. Brazilianul a fost în mare formă și la declarațiile de după partidă.

Concret, în timp ce se afla la flash-interviul acordat pentru CBS Sports, la un moment dat Micah Richards, fost fotbalist important la Manchester City, în prezent analist la emisiunea „UEFA Champions League Today”, realizată de celebra Kate Scott în colaborare și cu Thierry Henry și Jamie Carragher, i-a spus lui Matheus Cunha că se vede că se află într-o formă fizică foarte bună.

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Ce a spus Matheus Cunha în direct la TV despre soția sa după victoria din Champions League cu AS Roma

Astfel, fostul fundaș dreapta englez a apreciat că, cel mai probabil, fotbalistul de la Manchester United lucrează intens în sala de forță. Moment în care brazilianul a intervenit și a spus, potrivit , că soția sa, Gabriela, de asemenea originară din Brazilia, este cea care insistă foarte mult ca el să se afle întotdeauna într-o formă fizică foarte bună: „Soția mea are nevoie de mine să fiu mai mare”. În galeria foto atașată acestui articol puteți vedea mai multe fotografii cu Gabriela, soția lui Matheus Cunha.