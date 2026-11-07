Galerie foto. Cum arată Iga Swiatek în costum de baie. Fostul lider WTA, apariție „fierbinte” la piscină

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Iga Swiatek (25 de ani) e într-o perioadă în care tenisul a trecut, momentan, pe plan secund. După un 2026 complicat, plin de accidentări și rezultate modeste, poloneza a hotărât să profite de pauza competițională și să își încarce bateriile într-o vacanță exotică. Destinația aleasă este una de vis: Maldive.

Iga Swiatek, apariție incendiară în costum de baie. Poloneza se relaxează în Maldive

Fanii tenisului sunt obișnuiți să o urmărească pe Iga Swiatek îmbrăcată în echipament sportiv la marile turnee. Acum, poloneza a apărut într-o ipostază diferită. și se bucură de soare, piscină și de plajele exotice din Maldive. Poloneza s-a postat pe rețelele de socializare în costum de baie, într-o atmosferă extrem de relaxată.

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Printre imaginile publicate de Swiatek se numără și fotografii de la piscină, de pe plajă sau de din apa cristalină a Oceanului Indian. Poloneza și-a luat presiunea de pe umeri în vacanță și s-a relaxat prin citind, înotând și explorând frumusețile pe care le oferă Insulele Maldive.

„Știu, știu… v-a fost dor de mine! Nu vă faceți griji, o să recuperez cu câteva noutăți din vacanță”, a transmis sportiva pe Instagram, înainte de a povesti cum și-a petrecut zilele libere.

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Iga Swiatek a încheiat prematur sezonul 2026. Accidentarea i-a dat planurile peste cap

Vacanța polonezi vine după unul dintre cele mai complicate sezoane din carieră. Deși a reușit să câștige turneul , Swiatek nu și-a regăsit constanța care o transformase într-una dintre cele mai dominante jucătoare ale circuitului feminin.

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Problemele medicale au dus la încheierea prematură a sezonului. O accidentare la coapsa stângă a determinat-o pe Swiatek să se retragă de la turneul de la Ningbo, în luna octombrie. Din acest motiv, fostul lider WTA a ratat ultima șansă de calificare la Turneul Campioanelor. Deținătoare a șase trofee de Grand Slam, Iga Swiatek a coborât până pe locul 9 în clasamentul mondial, o situație neobișnuită pentru sportiva care a dominat autoritar tenisul feminin în perioada 2022-2024.

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