Galerie foto. Cum arată Naomi Carlos De Oliveira Gueulette, soția fotbalistului de la UTA salvată în ultimul moment de la o tragedie

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Naomi Carlos De Oliveira Gueulette, soția fotbalistului de la UTA, Samuel Gueulette (26 de ani), a amenințat că se va arunca de la etajul 2 al blocului în care locuiește în Arad. Autoritățile au intervenit pentru a o salva pe aceasta, care a fost mai apoi transportată la spital.

Cine este Naomi Carlos De Oliveira Gueulette, soția fotbalistului de la UTA care a amenințat că se va arunca de la etaj

Naomi Carlos De Oliveira Gueulette a fost protagonista unor scene incredibile vineri la Arad. Soția fotbalistului Samuel Gueulette de la etaj, înainte de a fi imobilizată și preluată de echipajele medicale după intervenția autorităților. Un polițist și un pompier au reușit să ajungă pe balcon pentru a împiedica o tragedie.

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Soția lui Samuel Gueulette întreba disperată unde se află fotbalistul, care era la stadion, deoarece UTA joacă de la ora 17:30 contra Petrolului. Naomi s-a mutat în România în urmă cu aproximativ două luni, după ce a semnat cu UTA. Cei doi s-au căsătorit în luna martie a acestui an.

Naomi Gueulette posta des pe rețelele sociale citate din Biblie, dar și imagini de la nunta care a avut loc în acest an. În august, aceasta îl numea pe Samuel Gueulette „iubirea vieții mele”. Cu doar câteva ore înainte de a fi salvată de intervenția autorităților, soția mijlocașului de la UTA posta pe poze din vacanța pe care a desfășurat-o în vara acestui an.

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UTA, prima experiență în afara Belgiei pentru Samuel Gueulette

Născut în capitala Rwandei, Kigali, pe 19 mai 2000, Samuel Gueulette s-a mutat la o vârstă fragedă în Belgia, țara natală a tatălui său. Fotbalistul a început fotbalul la vârsta de 6 ani, iar în 2019 a debutat la nivel de seniori, pentru Tubize. În 2021 a semnat cu La Louviere, formație pentru care a evoluat timp de 5 sezoane, înainte de a ajunge la UTA în septembrie. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Din 2021, Gueulette evoluează și pentru echipa națională a Rwandei, în tricoul căreia are 12 selecții.