Cum arătau în tinerețe antrenorii prezenți în optimile Euro 2020. Transformări incredibile suferite de Low, Santos, Southgate sau Deschamps

Se cunosc echipele calificate în optimile de finală ale Campionatului European, iar Franța lui Didier Deschamps reprezentativa Elveției pe stadionul Național Arena, în ultima partidă de la acest turneu final care se va desfășura la București.

ADVERTISEMENT

După ce FANATIK a prezentat o cu iubitele celor mai importanți fotbaliști care i-au susținut din tribune pe favoriții lor, acum ne propunem un exercițiu de imaginație cu antrenorii naționalelor care au trecut de faza grupelor la EURO 2020. Fotbalul le-a scos peri albi tehnicienilor, iar unii dintre ei sunt de nerecunoscut față de perioada când erau jucători.

Cele mai surprinzătoare transformări ale antrenorilor de la naționalele calificate în optimi la EURO 2020

este pe val cu „Squadra Azzura”, cea mai plăcută surpriză la EURO 2020, după ce la acest turneu final, fiind printre favoritele la câștigarea trofeului. Anii au trecut și peste antrenorul italian și fost fotbalist al Bolognei, Leicester, Lazio și Sampdoria, unde a jucat peste 400 de meciuri și a marcat 132 de goluri. Atacantul s-a retras în 2001 și a devenit antrenor la mai multe echipe, precum Fiorentina, Lazio, Milan, Manchester City, Galatasaray, Inter si Zenit, înainte să preia reprezentativa Italiei în 2018.

Luis Enrique probabil va mai îmbătrâni cu câțiva ani după acest turneu final, fiind , după ce a fost aproape să rateze calificarea în optimi la EURO 2020. Campioana mondială și europeană avea doar două puncte înaintea meciului cu Slovacia. Luis Enrique a trecut de la plete la păr scurt, iar fostul mare jucător al Barcelonei a început deja să albească, deși are doar 51 de ani.

ADVERTISEMENT

Frank de Boer, fostul mare jucător al lui Ajax Amsterdam și al Barcelonei, a ajuns și el la 51 de ani. S-a retras din cariera de jucător în 2006, la vârsta de 35 de ani, de la Al-Shamal, o echipă din Qatar. De Boer se află pe banca naționalei Olandei din 2020, după ce selecționerul Ronald Koeman a ales să meargă la Barcelona: „Când vine Barcelona e greu să spui nu! Indiferent la ce echipă te-ai afla!”, decizia fostului său coleg de la Barcelona.

Fernando Santos, selecționerul Portugaliei, este și el de nerecunoscut. Carieră cenușie ca jucător

Fernando Santos nu a avut o carieră de fotbalist extraordinară, precum majoritatea selecționerilor care au ajuns în optimi la EURO. Fundașul central nu a câștigat niciun trofeu important ca jucător, însă acum trebuie să apere din postura de selecționer al Portugaliei titlul de campioană europeană en-titre. Portugalia va întâlni în optimi Belgia lui Roberto Martinez, pe data de 27 iunie.

Didier Deschamps (52 de ani) este unul dintre cei mai experimentați antrenori de la acest turneul final. Fostul jucător al naționalei Franței între 1989 și 2000 se află pe banca „Cocoșului Galic” de nu mai puțin de nouă ani. A jucat pe postul de mijlocaș defensiv la Nantes, Marseille, Bordeaux, Juventus, Chelsea și Valencia.

ADVERTISEMENT

Robert Page, antrenorul Țării Galilor, a ajuns și el la 46 de ani, în tinerețe fiind jucător al lui Watford. E pe banca galezilor din 2020, după ce antrenase naționala U21 a țării sale. Deși s-a vorbit doar despre o soluție provizorie, a ajuns să conducă prima reprezentativă și la EURO 2020.

Transformările incredibile ale lui Gareth Southgate și Joachim Low

Gareth Southgate, fostul adversar al lui în coșmarul de la Middlesbrough, a mai trecut în cariera sa pe la Crystal Palace și Aston Villa. După ce s-a retras în 2006, a devenit antrenor pe „Riverside”, iar după ce a trecut și pe la Anglia U21 a ajuns pe banca primei reprezentatie a Angliei.

ADVERTISEMENT

Joachim Low a făcut senzație pe internet cu pozele sale din tinerețe și celebra lui mustață. Tânărul a intrat în lumea fotbalului în 1978 la Freiburg, pentru care a jucat 252 de meciuri. Mjilocașul ofensiv a mai trecut și pe la Stuttgart, Eintracht Frankfurt sau Karlshurer. Ca antrenor, a debutat în 1994 la FC Frauenfeld. Au mai urmat VfB Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruher SC, Tirol Innsbruck și Austria Viena. Este cel mai longeviv selecționer de la EURO 2020. Low se află la cârma Mannschaft-ului din 2006, adică de 15 ani, iar între 2004 și 2006 a fost și antrenor secund. Pentru Low, EURO 2020 e capăt de linie: va părăsi naționala Germaniei după acest turneu final.

Kasper Hjulmand e selecționerul de la EURO 2020 a cărei carieră fotbalistică nu spune mare lucru

Kasper Hjulmand este antrenorul Danemarcei. Foarte puține se pot spune despre cariera lui de fotbalist, deoarece a jucat la un nivel destul de scăzut. Pe CV-ul său apar echipe precum Randers Freja, Herlev IF și B.93. Cert e că timpul și-a pus amprenta și asupra sa, la cei 49 de ani. Și-a început cariera de antrenor la Lyngby, unde a și jucat. Apoi a continuat la Nordsjælland și Mainz. În iunie 2019, a primit șansa carierei și a devenit selecționerul Danemarcei. După clipele de groază prin care a trecut în meciul cu Finlanda, când a fost la un pas de moarte, probabil a mai îmbătrânit cu câțiva ani.

ADVERTISEMENT

Roberto Martinez este antrenorul care a suferit cu siguranță cea mai drastică transformare și e aproape de nerecunoscut. Fostul mijlocaș defensiv al lui Wigan Athletic sau Swansea City a fost poate cel mai afectat de trecerea timpului, după ce s-a retras în 2007, la 34 de ani. Ca antrenor, a debutat la Swansea City și apoi a mai pregătit Swansea City și Everton între 2013 și 2016. Spaniolul este selecționerul Belgiei din 2016.

Jaroslav Silhavy (59 de ani) este cel mai în vârstă antrenor prezent în această fază a EURO 2020. Ca jucător, a activat pe postul de fundașul, în perioada 1979-1999. A evoluat în 272 de meciuri pentru RH Cheb, cel mai important club din carieră fiind Slavia Praga: 83 de meciuri. Ca jucător, are doar pentru meciuri la naționala Cehiei, în timp ce din postura de selecționer are 29 de meciuri. A mai antrenat Viktoria Plzen, Slavia Praga și Slovan Liberec, iar între 2001 și 2009 a fost antrenor secund la naționala Cehiei.

Bosniacul Vladimir Petkovic e de 7 ani la conducerea naționalei Elveției

Vladimir Petkovic este antrenorul bosniac al Elveției și e un exemplu de longevitate, fiind selecționerul „Țării Cantoanelor” din 2014. Ca jucător, a avut o carieră obscură: Sarajevo, Koper, Chur 97, cele mai importante cluburi din carieră fiind FC Sion și Locarno. S-a retras din fotbal în 1999.

ADVERTISEMENT

Andriy Shevchenko poate fi un antrenor la fel de mare precum a fost ca jucător, când în 2004 a câștigat Balonul de Aur. Ucraineanul s-a schimbat și el foarte mult față de perioada când era la AC Milan. Vă vine să credeți sau nu, a ajuns la vârsta de 44 de ani, iar Ucraina e singura echipă pe care a antrenat-o.

Janne Andersson are și el o carieră de jucător fără niciun fel de performanță notabilă. În vârstă de 56 de ani, a jucat la Alets IK, IS Halmia, Alets IK și Laholms FK., în timp ce ca antrenor a trecut pe la Halmstads sau Örgryte IS. Nimic spectaculos până când a primit postul de selecționer al naționalei Suediei în urmă cu cinci ani.

Franco Foda și Zlatko Dalic, selecționerii Austriei și Croației

Franco Foda (55 de ani) este selecționerul Austriei din 2018 și are 39 de meciuri la cârma naționalei. Ca antrenor, a mai pregătit timp de zece ani pe Sturm Graz, iar în 2012-2013 a antrenat la FC Kaiserslautern. A revenit pe banca lui Sturm Graz în 2014, iar în octombrie 2017 era anunțat pe banca naționalei Austriei. Ca jucător, a debutat la FC Kaiserslautern în 1983 și a mai trecut pe la Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart, Basel și Sturm Graz, de unde s-a retras. Cel mai important club din carieră a fost Bayer Leverkusen, unde a jucat 113 meciuri. Are două meciuri la naționala Germaniei.

Zlatko Dalic (54 de ani) este selecționerul Croației din 2017. Până să fie numit pe banca ex-iugoslavilor, Dalic a antrenat la echipe mici precum Rijeka, Dinamo Tirana, după care a activat în zona Golfului la Al-Faisaly, Al-Hilal și al Al Ain. Și-a început cariera de jucător în 1983 la Hajduk Split, echipă în jurul căreia s-a învârtit mare parte din cariera sa. S-a retras de la Varteks în anul 2000.