Sport

Galerie foto. Denis Drăguș, căpitan în premieră la FCSB. Cum a fost surprins înaintea partidei cu Corvinul

Flaviu Popa
07.11.2026 | 19:42
Galerie foto Denis Dragus capitan in premiera la FCSB Cum a fost surprins inaintea partidei cu Corvinul
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Denis Drăguș, surprins înainte de meciul cu Corvinul. Foto: Renato Anghelescu FANATIK Denis Drăguș, surprins înainte de meciul cu Corvinul. Foto: Renato Anghelescu FANATIK Denis Drăguș, surprins înainte de meciul cu Corvinul. Foto: Renato Anghelescu FANATIK Denis Drăguș, surprins înainte de meciul cu Corvinul. Foto: Renato Anghelescu FANATIK +8 FOTO
Denis Drăguș înainte de meciul cu Corvinul. Foto: Renato Anghelescu FANATIK
Denis Drăguș nu a fost convocat la echipa națională pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Nations League, însă pare că și-a revenit și va fi titular în partida FCSB - Corvinul Hunedoara.
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Cel mai bine plătit jucător din lotul celor de la FCSB, Denis Drăguș, este anunțat titular în partida cu Corvinul Hunedoara de pe Arena Națională. Relaxat, fotbalistul a fost surprins înainte de meci inspectând liniștit gazonul, cu un pahar în mână (probabil cu cafea) și dând autografe.

Cum a fost surprins Denis Drăguș înainte de meciul FCSB – Corvinul Hunedoara

Denis Drăguș nu pare afectat de faptul că a lipsit în ultima perioadă din primul 11 al FCSB din cauza unei accidentări și pare pregătit să recupereze timpul pierdut prin prestații solide care să ajute echipa. 

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Acum, Denis Drăguș nu doar că este titular cu Corvinul Hunedoara, ci a primit și banderola de căpitan. De altfel, antrenorul Laurențiu Reghecampf anunța că Drăguș este unul dintre căpitanii echipei, mai ales după ce își va reveni după accidentare.

Denis Drăguș a fost adus la FCSB după despărțirea de Trabzonspor, fiind ademenit cu un salariu de 1 milion de euro pe an. Nu a reușit momentan să impresioneze, mai ales că s-a accidentat imediat după „transfer” și nu a mai apucat să joace mare lucru.

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Denis Drăguș a fost mai mult accidentat în perioada petrecută la FCSB

Accidentarea inițială s-a produs pe 21 septembrie 2026, în meciul Universitatea Craiova – FCSB (scor 5-0), când a suferit o entorsă și o întindere la ligamentul exterior al genunchiului stâng, fiind înlocuit în minutul 40. A urmat o serie neagră de tentative de a reveni pe gazon, însă mai multe recidive la antrenament l-au ținut pe fotbalist departe de gazon.

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Drăguș a intrat timid în jocul FCSB în ultimele etape, reușind anumite pase utile și chiar o bară cu Universitatea Cluj, însă momentan atacantul venit de la Trabzonspor e departe de a fi fotbalistul vedetă la care se așteptau fanii și patronul Gigi Becali. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf a anunțat că are mare încredere în fotbalistul său, pe care-l consideră unul dintre cei mai buni din lot.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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