Sport

Galerie foto. Denis Drăguș, favoritul fanilor de la FCSB! Ce s-a întâmplat după eșecul cu U Cluj

Alex Bodnariu, Cristi Coste
03.11.2026 | 00:52
Galerie foto Denis Dragus favoritul fanilor de la FCSB Ce sa intamplat dupa esecul cu U Cluj
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Fotbaliștii FCSB-ului s-au pozat alături de suporteri după eșecul cu U Cluj. FOTO: FANATIK Fotbaliștii FCSB-ului s-au pozat alături de suporteri după eșecul cu U Cluj. FOTO: FANATIK Fotbaliștii FCSB-ului s-au pozat alături de suporteri după eșecul cu U Cluj. FOTO: FANATIK Fotbaliștii FCSB-ului s-au pozat alături de suporteri după eșecul cu U Cluj. FOTO: FANATIK +5 FOTO
Fotbaliștii FCSB-ului s-au pozat alături de suporteri după eșecul cu U Cluj. FOTO: FANATIK
Chiar dacă FCSB a cedat cu 0-1 pe terenul Universității Cluj, fanii „roș-albaștrilor” i-au așteptat pe jucători după meci, iar cel mai solicitat a fost Denis Drăguș. Galerie foto
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FCSB a suferit primul eșec în SuperLiga din noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf, 0-1 pe terenul Universității Cluj, însă fanii i-au așteptat cu nerăbdare pe jucători după meci. Revenit pe gazon după o lună și jumătate, Denis Drăguș (27 de ani) a fost cel mai solicitat fotbalist pentru fotografii și autografe, însă cu fanii a interacționat și Juri Cisotti (33 de ani), care șchiopăta vizibil după accidentarea suferită pe Cluj Arena.

Denis Drăguș, favoritul fanilor de la FCSB

Denis Drăguș a fost introdus în teren de Laurențiu Reghecampf în minutul 67 al meciului de la Cluj, însă nu a reușit să facă diferența pentru FCSB, care a cedat cu 0-1. După meci, atacantul a fost cel mai solicitat jucător de la FCSB pentru autografe și poze, iar acesta a semnat inclusiv pe un tricou cu numele și numărul lui Daniel Bîrligea.

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Valentin Crețu, care a primit un cartonaș galben în meciul disputat luni seară pe Cluj Arena și va rata partida din etapa următoare contra Corvinului, s-a fotografiat la rândul său alături de fanii aflați lângă autocarul „roș-albaștrilor”. Apărătorul a fost criticat de Gigi Becali după meciul de la Cluj, deoarece a comis faultul în urma căruia s-a acordat lovitura liberă care a dus la golul înscris de Lukic.

Juri Cisotti a făcut poze cu suporterii chiar și după accidentare

Juri Cisotti s-a accidentat în prima repriză a meciului de la Cluj, fiind înlocuit în minutul 32 cu Alexandru Stoian. Fotbalistul italian s-a resimțit după o alergare făcută în banda stângă și nu a mai putut continua jocul. Chiar și în contextul în care șchiopăta vizibil după finalul partidei, mijlocașul a mers la suporterii prezenți lângă autocarul FCSB-ului și s-a pozat alături de aceștia.

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Pierderea lui Cisotti reprezintă o mare problemă pentru Laurențiu Reghecampf, deoarece italianul este un jucător esențial la FCSB. Polivalentul fotbalist este liderul minutelor în acest sezon la formația „roș-albastră”, cu 1.369, fiind singurul jucător care a evoluat în toate cele 18 meciuri disputate în actuala stagiune de FCSB. Rămâne de văzut care va fi verdictul cu privire la accidentarea sa, însă pare puțin probabil ca acesta să poată evolua în meciul cu Corvinul din următoarea etapă, ultima înainte de pauza internațională.

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Denis Drăguș, favoritul fanilor după U Cluj - FCSB 1-0

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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