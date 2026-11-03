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Galerie foto. Dumnezeule mare, ce frumusețe! Detalii necunoscute despre femeia care l-a făcut pe Rafael Nadal să întoarcă privirea

Alexa Serdan
03.11.2026 | 16:40
Galerie foto Dumnezeule mare ce frumusete Detalii necunoscute despre femeia care la facut pe Rafael Nadal sa intoarca privirea
GALERIE FOTO
Fernanda Maia Carelli, prezentatoare din Brazilia. Sursa foto: Instagram.com Fernanda Maia Carelli, prezentatoare din Brazilia. Sursa foto: Instagram.com Fernanda Maia Carelli, prezentatoare din Brazilia. Sursa foto: Instagram.com Fernanda Maia Carelli, prezentatoare din Brazilia. Sursa foto: Instagram.com +7 FOTO
Femeia care l-a năucit pe Rafael Nadal, în 2014. Sursa foto: Instagram.com
Galerie foto cu Fernanda Maia Kareli, tânăra care l-a făcut pe Rafael Nadal să nu-și mai desprindă privirea de la ea. Cu ce se ocupă acum.
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Descoperă în rândurile de mai jos detalii necunoscute despre femeia care l-a făcut pe Rafael Nadal să întoarcă privirea. Fernanda Maia Kareli a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimii ani. Cum arată în prezent și ce meserie are.

Cine e femeia pe care Rafael Nadal a sorbit-o din priviri la un turneu

S-a retras din tenis în decembrie 2024, dar nu înainte de a aduna o avere de peste 220 de milioane de dolari. Rafael Nadal continuă să muncească și are afaceri importante în care se implică considerabil. Face acest lucru pentru că o perioadă lungă a fost chinuit de o boală, care l-a determinat să renunțe la pasiunea sa.

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A povestit acest lucru în cel mai recent documentar de pe Netflix. În cadrul acestuia apar foarte multe momente de pe teren, însă nu și episodul în care fostul jucător a sorbit-o din priviri pe o frumoasă șatenă. Cei doi au fost în centrul atenției în urmă cu mai bine de 12 ani, la turneul ATP de la Rio de Janeiro.

Spaniolul a fost protagonistul unui eveniment neașteptat care se pare că-l urmărește și acum. O filmare virală pe social media, care nu a fost ștearsă, îl arată fiind captivat de frumusețea unei tinere din Brazilia. „Fata de mingi” se numește, în realitate, Fernanda Maia Kareli, iar la momentul filmării avea 26 de ani.

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În prezent, superba șatenă are 38 de ani și este una dintre cele mai cunoscute vedete din Brazilia. E jurnalistă sportivă, prezentatoare TV și comentatoare radio. Are o pasiune foarte mare pentru echipa de fotbal Botagofo, în timp ce partenerul de viață ar fi suporter al echipei Vasco da Gama. Soțul ei, Junior Carelli, este antrenor personal. O perioadă jurnalista a lucrat pentru postul SBT Esporte Rio, conform informațiilor din spațiul public. De asemenea, vedeta este nelipsită de pe stadionul Nilton Satos din Rio de Janeiro pentru că este comentatoare pentru „De Primeira Radio MixFM”. Mai mult decât atât, între timp a devenit mamă a două fete: Roberta și Rafaela.

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”Cea mai frumoasă fată de mingi din istoria tenisului”, activă în online

Fernanda Maia Kareli a fost numită în anul 2014 „cea mai frumoasă fată de mingi din istoria tenisului”. A primit această titulatură datorită lui Rafael Nadal care a devorat-o din priviri în timpul unui turneu de tenis. De-a lungul anilor a ajuns să fie și mai populară, motiv pentru care este o creatoare de conținut apreciată de cei care o urmăresc în mediul virtual. Spre exemplu, pe pagina de Instagram brazilianca este urmărită de peste 600.000 de persoane din lumea întreagă. Fanii îi lasă constant comentarii și felicitări pentru felul în care arată. Jurnalista are forme fizice de invidiat și este extrem de atrăgătoare datorită ținutelor pe care le poartă la locul de muncă sau în afara acestuia.

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A acumulat câteva kilograme în plus în timpul sarcinilor din 2018, respectiv 2021. De fiecare dată a slăbit destul de repede. Ambițioasă din fire și pentru că are un soț care o ajută la antrenamente și-a revenit rapid la formele fizice care au consacrat-o. La un moment dat, spunea că a reușit să slăbească aproximativ 13 kg.

În momentul de față, Fernanda Maia Kareli publică frecvent fotografii în care își pune în evidență silueta. În majoritatea interviurilor pe care le-a acordat presei a susținut că alimentația a jucat un rol esențial. Antrenamentele cu greutăți nu au lipsit, de asemenea. A mizat cel mai mult pe exerciții fizice pentru abdomen și talie.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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