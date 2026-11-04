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Galerie foto. Ea este cea mai sexy fotbalistă! Alisha Lehmann a avut o relație cu o femeie

Alexa Serdan
04.11.2026 | 07:20
Galerie foto Ea este cea mai sexy fotbalista Alisha Lehmann a avut o relatie cu o femeie
GALERIE FOTO
Alisha Lehmann, jucătoare de fotbal. Sursa foto: Instagram.com Alisha Lehmann, jucătoare de fotbal. Sursa foto: Instagram.com Alisha Lehmann, jucătoare de fotbal. Sursa foto: Instagram.com Alisha Lehmann, jucătoare de fotbal. Sursa foto: Instagram.com +15 FOTO
Alisha Lehmann a avut o relație amoroasă cu o femeie. Sursa foto: Instagram.com
Galerie foto cu cea mai frumoasă jucătoare de fotbal. Alisha Lehmann este în centrul atenției datorită statutului său amoros.
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Alisha Lehmann este considerată drept cea mai sexy fotbalistă din lume. Numele ei este asociat atât cu sportul, cât și cu dezvăluirile intime pe care le-a făcut de-a lungul anilor. În urmă cu ceva vreme a vorbit deschis despre legătura amoroasă cu o colegă de echipă.

Alisha Lehmann, cea mai frumoasă jucătoare de fotbal

La începutul anului 2026 Alisha Lehmann (27 ani) făcea publică povestea de dragoste cu actualul partener de viață. Cea mai atrăgătoare jucătoare de fotbal se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii, ediția difuzată în Marea Britanie. Montel McKenzie (28 ani) este cel care a cucerit-o pe frumoasa blondină.

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Superba sportivă originară din Elveția, care evoluează pentru Leicester City, și-a făcut publică relația cu ocazia zilei de naștere. În luna mai fotbalistul născut la Londra era surprins în timp ce intra într-o locație cu bijuterii. În iunie i-a cerut mâna iubitei sale, aflându-se că s-au cunoscut când bărbatul a început să joace pentru echipa MVPs United.

Puțini oameni știu, însă, faptul că tânăra s-a iubit în trecut cu fotbalistul brazilian Douglas Luiz. Legătura celor doi a fost una presărată cu numeroase suișuri și coborâșuri. În cele din urmă, după aproape 2 ani, au decis să o ia pe drumuri separate. Anterior, elvețianca a format un cuplu de lungă durată cu una dintre colegele sale de echipă.

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Atacanta celor de la BSC YB Frauen și a echipei naționale a Elveției, Ramona Bachmann, i-a fost alături blondinei vreme de 3 ani, conform Tribuna. Au fost împreună între anii 2018 – 2021. Alisha Lehmann a discutat cu mare lejeritate pe marginea acestui subiect. Într-un interviu pentru Sky Sport Germania, publicat pe 10 martie 2023, în emisiunea „Meine Geschichte”, a vorbit despre bisexualitatea sa, precizând că în rândul jucătoarelor de fotbal feminin este un lucru perfect normal să se îndrăgostească. „Aș spune că pentru noi, în fotbalul feminin, este ceva normal. Toată lumea ne acceptă așa cum suntem. În lumea de afară, majoritatea spun că acceptă, dar pe la spate auzi adesea: «Doamne, cum e posibil așa ceva?!»”, spunea atunci vedeta.

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Discuție sinceră despre orientarea sa

„Generația mea a crescut cu ideea că fiecare trebuie acceptat așa cum este. Poate că generația mai în vârstă are încă o problemă cu asta. Cred că peste 10 sau 20 de ani nici măcar nu va mai fi o problemă”, a completat cea mai frumoasă fotbalistă. De asemenea, a explicat și ce înseamnă, de fapt, să ai o relație cu o colegă de echipă. „De îndată ce sunteți împreună pe teren e ca și cum nu mai sunteți împreună. E pur și simplu o altă coechipieră. Așa am văzut și eu lucrurile”, a încheiat Alisha Lehmann, care crede că o sportivă are mari șanse să îmbine cariera cu viața de familie. Momentan, nu se gândește la copii, concentrându-se pe marea sa pasiune.

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În momentul de față, Alisha Lehmann îmbină cu succes fotbalul cu social media. E una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut, având numeroase contracte de imagine. Consideră că a fi influencer și a se machia nu o face să fie mai puțin atentă pe teren. Dimpotrivă, faptul că se aranjează îi dă mai multă încredere.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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