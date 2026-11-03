Sport

Galerie foto. Ea este femeia care îl pune în dificultate pe Cristi Chivu în Champions League

Catalin Oprea
03.11.2026 | 07:05
Galerie foto Ea este femeia care il pune in dificultate pe Cristi Chivu in Champions League
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Federica Masolin Foto: Instagram Federica Masolin Federica Masolin Foto: Instagram Federica Masolin Federica Masolin Foto: Instagram Federica Masolin Federica Masolin Foto: Instagram Federica Masolin +21 FOTO
Cristi Chivu, întâlnire cu Federica Masolin după Feyenoord - Inter Foto: colaj Fanatik
Cristi Chivu (46 ani) se va reîntâlni cu frumoasa Federica Masolin (41 ani), imediat după meciul din UEFA Champions League Feyenoord - Inter
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Cristi Chivu mai are de trecut o provocare în Olanda. Va trebui să „fenteze” întrebările Federicăi Masolin, prezentatoarea emisiunii dedicate UEFA Champions League, de la Sky Sport, din Italia.

Cristi Chivu – Federica Masolin, întâlnire cu scântei la începutul anului

Marți, 3 noiembrie, Inter se va deplasa în Olanda, pe terenul lui Feyenoord. Cristi Chivu caută a doua victorie în Champions League, după succesul la limită cu Shakhtar Donetsk, 1-0. În primele două jocuri, „nerazzurri” au pierdut cu Real Madrid, 1-2, și Club Brugge, 3-4.

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După joc, antrenorul român va trebui să se confrunte și cu întrebările și provocările Federicăi Masolin, cunoscută prezentatoare de la Sky Sport a emisiunilor dedicate UEFA Champions League. La începutul anului, când Inter a pierdut cu Arsenal, 1-3, Chivu a intrat în direct pentru declarațiile de după partidă. În același timp, Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, urma să vorbească despre remiza echipei sale cu FC Copenhaga. Agera moderatoare a observat că cei doi antrenori erau conectați simultan și i-a propus antrenorului de la Inter să îl salute pe Conte: „Mister Chivu, Conte vă ascultă. Nu știu dacă vreți să vă salutați.”. Tehnicianul român a răspuns scurt: „Mulțumesc tuturor, noapte bună!”, și a plecat de la interviu.

Acest episod a provocat numeroase reacții în presa din Italia, mai ales că între Antonio Conte și Cristi Chivu au fost mai multe declarații înțepătoare.

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Cine este Federica Masolin. A plâns după ce a fost umilită de un superior

Federica Masolin este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare sportive din Italia și una dintre figurile emblematice ale postului Sky Sport. E jurnalistă cu acte, a absolvit Facultatea de Litere Moderne din cadrul Universității Catolice din Milano și și-a început cariera prin colaborări cu publicații locale. La 20 de ani a ajuns la Sky Sport, unde a lucrat inițial ca reporter la meciuri de volei, înainte să treacă la fotbal, acoperind partide din Serie A și Serie B. A prezentat ulterior emisiuni dedicate competițiilor internaționale, iar din 2014 a devenit una dintre principalele figuri ale transmisiunilor de Formula 1. După aproape un deceniu petrecut în lumea motoarelor, în 2023, a revenit la fotbal și a început să prezinte emisiunile dedicate Champions League.

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Drumul către succes nu a fost însă lipsit de momente dificile. În mai 2026, invitată în podcastul „Mamma Dilettante”, realizat de Diletta Leotta, Federica Masolin a povestit un episod umilitor de la începutul carierei. După ce înregistrase vocea pentru primul său material televizat despre volei, un redactor-șef i-a spus, în fața mai multor directori, că prestația ei semăna cu cea a unei eleve de clasa a patra: „Am plâns și am spus că nu mai vreau să fac asta”, a mărturisit jurnalista, amintindu-și cât de mult o afectase remarca. În ciuda experienței, și-a continuat cariera și a ajuns una dintre cele mai apreciate prezentatoare sportive din Italia.

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Pasiunea pentru sport a moștenit-o de la tatăl său, care o ducea încă din copilărie pe stadioane și pe circuitele de automobilism. Federica a povestit că prima sa experiență pe San Siro a fost la un meci al lui AC Milan, când avea numai patru ani și purta o șapcă inspirată de Ruud Gullit, cu codițe împletite. Interesant este că familia prezentatoarei este împărțită între marile rivale din Milano: „Jumătate din familia mea ține cu Inter, cealaltă jumătate cu Milan, dar sunt și juventini”, a dezvăluit Masolin.

În plan personal, Federica Masolin a devenit mamă pentru prima dată pe 12 august 2025, când a născut o fetiță pe nume Nina. Prezentatoarea este discretă în privința relației cu partenerul său, Christian, care nu activează în lumea televiziunii: „Îmi oferă echilibru. Chiar dacă nu face aceeași meserie ca mine, înțelege foarte bine dificultățile, inclusiv faptul că lipsesc de acasă în weekenduri”, a povestit ea într-un interviu.

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