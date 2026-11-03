Galerie foto. Ea este femeia care îl pune în dificultate pe Cristi Chivu în Champions League

Cristi Chivu mai are de trecut o provocare în Olanda. Va trebui să „fenteze” întrebările Federicăi Masolin, prezentatoarea emisiunii dedicate UEFA Champions League, de la Sky Sport, din Italia.
Marți, 3 noiembrie, Inter se va deplasa în Olanda, pe terenul lui Feyenoord. Cristi Chivu caută a doua victorie în Champions League, după succesul la limită cu Shakhtar Donetsk, 1-0. În primele două jocuri, „nerazzurri” au pierdut cu Real Madrid, 1-2, și Club Brugge, 3-4.
După joc, antrenorul român va trebui să se confrunte și cu întrebările și provocările Federicăi Masolin, cunoscută prezentatoare de la Sky Sport a emisiunilor dedicate UEFA Champions League. La începutul anului, când Inter a pierdut cu Arsenal, 1-3, Chivu a intrat în direct pentru declarațiile de după partidă. În același timp, Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, urma să vorbească despre remiza echipei sale cu FC Copenhaga. Agera moderatoare a observat că cei doi antrenori erau conectați simultan și i-a propus antrenorului de la Inter să îl salute pe Conte: „Mister Chivu, Conte vă ascultă. Nu știu dacă vreți să vă salutați.”. Tehnicianul român a răspuns scurt: „Mulțumesc tuturor, noapte bună!”, și a plecat de la interviu.
Acest episod a provocat numeroase reacții în presa din Italia, mai ales că între Antonio Conte și Cristi Chivu au fost mai multe declarații înțepătoare.
Federica Masolin este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare sportive din Italia și una dintre figurile emblematice ale postului Sky Sport. E jurnalistă cu acte, a absolvit Facultatea de Litere Moderne din cadrul Universității Catolice din Milano și și-a început cariera prin colaborări cu publicații locale. La 20 de ani a ajuns la Sky Sport, unde a lucrat inițial ca reporter la meciuri de volei, înainte să treacă la fotbal, acoperind partide din Serie A și Serie B. A prezentat ulterior emisiuni dedicate competițiilor internaționale, iar din 2014 a devenit una dintre principalele figuri ale transmisiunilor de Formula 1. După aproape un deceniu petrecut în lumea motoarelor, în 2023, a revenit la fotbal și a început să prezinte emisiunile dedicate Champions League.
Drumul către succes nu a fost însă lipsit de momente dificile. În mai 2026, invitată în podcastul „Mamma Dilettante”, realizat de Diletta Leotta, Federica Masolin a povestit un episod umilitor de la începutul carierei. După ce înregistrase vocea pentru primul său material televizat despre volei, un redactor-șef i-a spus, în fața mai multor directori, că prestația ei semăna cu cea a unei eleve de clasa a patra: „Am plâns și am spus că nu mai vreau să fac asta”, a mărturisit jurnalista, amintindu-și cât de mult o afectase remarca. În ciuda experienței, și-a continuat cariera și a ajuns una dintre cele mai apreciate prezentatoare sportive din Italia.
Pasiunea pentru sport a moștenit-o de la tatăl său, care o ducea încă din copilărie pe stadioane și pe circuitele de automobilism. Federica a povestit că prima sa experiență pe San Siro a fost la un meci al lui AC Milan, când avea numai patru ani și purta o șapcă inspirată de Ruud Gullit, cu codițe împletite. Interesant este că familia prezentatoarei este împărțită între marile rivale din Milano: „Jumătate din familia mea ține cu Inter, cealaltă jumătate cu Milan, dar sunt și juventini”, a dezvăluit Masolin.
În plan personal, Federica Masolin a devenit mamă pentru prima dată pe 12 august 2025, când a născut o fetiță pe nume Nina. Prezentatoarea este discretă în privința relației cu partenerul său, Christian, care nu activează în lumea televiziunii: „Îmi oferă echilibru. Chiar dacă nu face aceeași meserie ca mine, înțelege foarte bine dificultățile, inclusiv faptul că lipsesc de acasă în weekenduri”, a povestit ea într-un interviu.