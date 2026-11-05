Galerie foto. Eva Murati, regina Champions League! Cum i-a înnebunit imediat pe fani

ADVERTISEMENT

E una dintre cele mai frumoase moderatoare sportive din lume și astfel a primit titulatura de regina Champions League. Eva Murati a atras imediat atenția asupra sa cu o ținută roz, care i s-a potrivit de minune. Comentariile nu au întârziat să apară.

Eva Murati, ipostază de senzație în Champions League

Eva Murati (31 ani) și-a început cariera de pe micile ecrane când avea o vârstă fragedă. De atunci și până acum i-a cucerit pe spectatori cu frumusețea sa, dar și cu formele fizice de invidiat. Tânăra originară din Districtul Elbasan, Albania este supranumită , fiind recunoscută pentru aparițiile sale incendiare.

ADVERTISEMENT

A fost în lumina reflectoarelor imediat ce a comentat mai multe meciuri. Superba șatenă, care este inclusiv model și actriță, a distribuit o serie de fotografii care au pus-o într-o lumină favorabilă. Internauții au remarcat instant ținuta de culoare roz, compusă dintr-o fustă scurtă și un top care i-a lăsat umerii la vedere.

Celebra și-a expus picioarele lungi și tonifiate, iar mesajele oamenii i-au adus numai complimente. Majoritatea i-au lăudat trăsăturile fizice, printre acestea remarcându-se „wow”, „frumusețe superbă”, „super Eva” sau „frumusețea asta m-a fascinat”. Aceste comentarii au fost lăsate pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

Aprecierile au curs în valuri pentru Eva Murati. Prezentatoarea Corina Caragea s-a numărat printre cei care au apăsat butonul de „Like”, semn că o admiră pe vedeta albaneză. În doar 8 ore de la publicarea pozelor peste 11.000 de persoane au fost cuceriți de farmecul moderatoarei cunoscute drept „regina Champions League”. Modelul este foarte activ în social media și chiar le răspunde constant celor care îi lasă mesaje. Se pare că are o comunitate cu care comunică extraordinar de bine și pe care o ține destul de aproape prin postările pe care le face frecvent. Are 1,4 milioane de admiratori doar pe pagina de Instagram.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Eva Murati

Eva Murati are o carieră de succes pe care o construiește de la vârsta de 15 ani. În 2013 a fost momentul în care a pășit în industria divertismentului, remarcându-se datorită reclamelor și aparițiilor la diverse emisiuni. Apoi, a fost co-prezentatoare în show-ul „Duartrokitje” alături de Adi Krasta pe canalul Agon. În 2016, a încheiat un contract cu Vizion Plus, unde a prezentat emisiunile „Miss Universe Albania” și „VIP Zone”. Mai târziu, s-a mutat în Italia și s-a aflat la cârma emisiunilor „Studio UEFA Champions League” și „Sports Week” pe Tring Sport. Ulterior, și-a îndreptat atenția spre modelling și cinematografie.

ADVERTISEMENT

Cunoscuta comentatoare sportivă a debutat pe marile ecrane cu filmul „The Outlaw” (2014). Au urmat apoi rolurile din „Skanderbeg” (2016), „Ti mund të më quash Xhon” (2017), „Familja Kuqezi” (2019–anii 2020) și „Policë për kokë” (2023). De asemenea, a avut și interpretări în scurtmetraje, precum „Une si ti” (2021) și „Gravity” (2022).

S-a bucurat de o invitație specială în „Kokrrat” (2015), iar un an mai târziu a prezentat emisiunea „Finding Miss Universe” (2016). Eva Murati a luat parte inclusiv la emisiunea de televiziune „Kangur” (2018). Pe de altă parte, a conchetat cu producțiile teatrale, urcând pe scenă în piesele „Opera cu trei parale” (2013), în rolul lui Polly Peachum, și „Cei doi gentilomi din Verona” (2014), în rolul Sylviei.