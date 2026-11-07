Sport

Galerie foto. Fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu, apariție stelară la emisiunea Chefi la cuțite

Traian Terzian
07.11.2026 | 09:40
Galerie foto Fiicele lui Adrian Ilie si Gica Popescu aparitie stelara la emisiunea Chefi la cutite
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Fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu, prezență surpriză la Chefi la cuțite. Sursă foto: a1.ro
Un nou sezon al emisiunii Chefi la cuțite este gata să pornească la drum. Printre surprizele din acest an se numără și fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu.
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Duminică, 15 noiembrie, prezentatoarea Irina Fodor va da startul celui de-al 18-lea sezon al Chefi la cuțite. Numeroase vedete vor ajunge să gătească la celebra emisiune difuzată de Antena 1 AntenaPLAY, iar printre acestea se vor afla și fiicele foștilor mari internaționali români Adrian Ilie și Gică Popescu.

Fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu, prezente la Chefi la cuțite

Cei patru Chefi aflați la masa juriului, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia, vor avea parte de numeroase surprize și în acest sezon al emisiunii, iar una dintre ele le va avea în prim-plan pe fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu.

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Conform a1.ro, Milana Ilie (24 de ani) și Maria Popescu (23 de ani) își vor arăta talentul culinar în platoul emisiunii. Cele două bune prietene vor veni împreună și își vor împărți sarcinile în speranța că vor reuși să-i cucerească pe Chefi cu preparatele lor.

Cu ce se ocupă Milana și Maria

Chiar dacă a cochetat și cu fotbalul o perioadă, Milana Ilie s-a concentrat mai mult pe studii. Ea a urmat cursuri de de comunicare, relații publice și organizare de evenimente în Marbella (Spania). Tânăra, care lucrează în sectorul de ospitalitate, organizare de evenimente și PR, este extrem de discretă în privința vieții private și apare foarte rar în lumina reflectoarelor.

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La rândul său, Maria Popescu a studiat în Spania și a absolvit facultatea la ESADE Business School din Barcelona, una dintre cele mai prestigioase universități de business din Europa, obținând o diplomă de master în management. Revenită în România, fiica lui Gică Popescu, și-a deschis în București un restaurant cu specific mediteraneean (tapas bar), inspirându-se din perioada petrecută în Spania.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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