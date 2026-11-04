Galerie foto. Fosta Miss Albania a făcut anunțul dureros. Trece printr-o nouă despărțire la doar un an de la împăcarea cu afaceristul român

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Angela Martini a revenit în atenția publică după ce a făcut anunțul dureros despre viața privată. Fosta Miss Albania a anunțat că trece printr-o nouă despărțire de Dragoș Săvulescu alături de care are un băiat, în vârstă de 4 ani. Cei doi s-au separat și în urmă cu aproape un an.

Fosta Miss Albania și afaceristul român s-au despărțit, din nou

După 7 ani de căsnicie, Angela Martini (40 ani) și Dragoș Săvulescu (53 ani) au decis să o ia pe drumuri separate. Vestea neplăcută din anul 2025 i-a luat pe mulți prin surprindere, invocând „diferențe ireconciliabile”. Modelul a discutat la acea vreme despre stres, anxietate și numeroase alte probleme.

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Ar fi ajuns în această situație din cauza afaceristului român care a fugit din România după ce a fost condamnat. Fostul acționar de la Dinamo a primit 5 ani și jumătate de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu. Sentința i-a fost dat și pentru că a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care a prejudiciat statul român.

Se vehiculează că ar fi vorba de 112 milioane de euro, bărbatul fiind judecat într-un dosar al retrocedărilor de plaje şi faleze în Constanţa şi Mamaia. A fost prins când era în vacanță în Grecia, dar Curtea de Apel din această țară a refuzat extrădarea lui către România. Astfel, Dragoș Săvulescu s-a întors în Italia.

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Angela Martini: ”Fericirea lui va fi mereu pe primul loc”

Între timp viața lui a fost marcată și de un divorț răsunător. Nimeni nu a știut că în cele din urmă cuplul și-a mai dat o șansă. Cel mai probabil au făcut acest pas pentru că sunt părinții unui copil. Ei au un băiat care se numește Kyree Martini Săvulescu. Micuțul are 4 ani și nu apare foarte des în imaginile de familie. Din păcate, în momentul de față acesta se confruntă cu o nouă despărțire a părinților. Angela Martini a dezvăluit că a pus punct, din nou, poveștii de dragoste pe care o trăia alături de tatăl fiului său. De această dată i-a urat fostului partener de bine, fără a spune de ce a ales să ia această hotărâre radicală.

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„După un capitol plin de însemnătate împreună, relația noastră a ajuns la sfârșit. Fiul nostru rămâne marele cadou al perioadei petrecute împreună. Fericirea lui va fi mereu pe primul loc. Îi doresc lui Dragoș multă fericire. Mulțumim pentru compasiune și pentru că ne respectați intimitatea”, a notat superba șatenă atât la secțiunea Stories de pe Instagram, cât și în feed. Mesajul ei a ajuns la foarte mulți oameni, care au rămas uimiți de felul în care a decurs relația sentimentală cu Dragoș Săvulescu. Ei păreau fericiți în toate fotografiile pe care le distribuiau adesea pe rețelele de socializare.

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Cine este, de fapt, fosta Miss Albania

Angela Martini este una dintre cele mai frumoase femeie din lume. Fosta Miss Albania s-a născut în localitatea Shkoder în urmă cu 40 ani, pe data de 23 mai Când avea doar 10 ani familia ei s-a stabilit în Elveția, unde a început o carieră de model internațional. De-a lungul anilor a colaborat cu agenții precum Elite Model Management.

În anul 2010 s-a clasat pe locul 5 la unul dintre cele mai importante concursuri de frumusețe. Astfel, a scris istorie pentru Albania la Miss Universe, iar apoi a început să fie din ce în ce mai populară. Faima a ajutat-o să pozeze în diferite publicații, cum ar fi Sports Illustrated Swimsuit, GQ, Maxim și Esquire. Ulterior, s-a concentrat pe antreprenoriat.

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Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu și-a lansat propria linie de costume de baie, denumită Martini Bikini. Totodată, a publicat cartea autobiografică „Love. Hope. Light.” și s-a implicat în producția de film. Superba șatenă are o siluetă de invidiat și este urmărită de peste 530 de persoane pe contul de Instagram.