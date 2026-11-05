Galerie foto. Fosta soție a fotbalistului român care a distrus Germania s-a cuplat cu un parlamentar celebru!

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Oana Zaharia, fosta soție a fotbalistului român care a distrus Germania, a ajuns în lumina reflectoarelor. Blondina care a fost căsătorită ani buni cu Mihăiță Pleșan formează de ceva vreme un cuplu cu Alexandru Rafila.

Cine este iubita fostului ministru al Sănătății

Numele Oana Pleșan (41 ani), născută Zaharia, a apărut în centrul atenției la brațul unui cunoscut parlamentar. Aceasta a fost surprinsă în compania fostului , Alexandru Rafila (64 ani). Deputatul și femeia de afaceri au fost împreună la botezul fiului lui Alfred Simonis, eveniment la care a avut loc recent.

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Ea e cunoscută în presa mondenă datorită faptului că a fost căsătorită cu un fost internațional român. Mihăiță Pleșan (43 ani) este fotbalistul cu care a ajuns în fața altarului în anul 2005, sportivul fiind celebru datorită unui meci care a avut loc în urmă cu ani buni. , într-o partidă desfășurată pe Giulești.

Meciul s-a terminat cu scorul incredibil de 5-1, jucătorul intrând în felul acesta în istoria fotbalului românesc. Concret, pe 28 aprilie 2004 a deschis scorul în celebrul meci amical în care România a învins echipa germană. De atunci expresia „a distrus Germania” face referire la faza genială reușită de fotbalist în minutul 21.

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Jucătorul care la momentul respectiv purta tricoul cu numărul 10 a recuperat o minge de la mijlocul terenului. Apoi, a pornit într-o cursă solitară prin apărarea germanilor și l-a învins pe legendarul portar Oliver Kahn cu un șut imparabil. Golul românului a fost descris drept cea mai frumoasă execuție a zilei la nivel mondial. În acel meci antrenat de către Anghel Iordănescu, celelalte goluri ale României au fost marcate de Răzvan Raț, Ionel Dănciulescu (2) și Gabriel Caramarin. Între timp, Mihăiță Pleșan, care are doi copii, o fată și un băiat din fostul mariaj, s-a retras din fotbal în 2015, dar nu la fel a făcut și fosta soție.

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Ce meserie are fosta soție a cunoscutului internațional român

Fosta soție a lui Mihăiță Pleșan, Oana, activează în domeniul HoReCa de ani buni și este o cunoscută femeie de afaceri. A absolvit Facultatea de Științe Economice, iar la începutul carierei a lucrat ca reporter de televiziune. Ulterior, a trecut de la jurnalism la antreprenoriat și industria ospitalității. Celebritatea ei a venit odată cu nunta cu fostul fotbalist, dar și datorită implicării sale în business. E o persoană care muncește ore bune în laborator, fiind de meserie chef gelatier. A urmat cursuri în acest domeniu în Italia, focusul ei fiind pe prepararea înghețatei artizanale. În urmă cu ceva vreme a inventat înghețata cu parmezan și oțet balsamic, recunoscând că fostul partener este cel care gustă primul din creațiile sale.

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Potrivit , după divorțul de fostul jucător de fotbal care s-a produs la notar, fără scandal, a avut o relație cu omul de afaceri Eduard Uzunov. Bărbatul este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul imobiliar. În ultimele luni a fost surprinsă, însă, la brațul fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Ei ar fi fost drăgăstoși în public, semn că legătura amoroasă este solidă. Cu toate acestea, niciunul nu a dorit să-și expună povestea de dragoste. Preferă să fie discreți, în ciuda faptului că pe străzile din Capitală nu ascund faptul că se iubesc. Relația este cât se poate de asumată, în ciuda diferenței mare de vârstă dintre cei doi, de 23 de ani.